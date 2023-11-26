En ucuz sıfır otomobil ne kadar? Türkiye’deki en ucuz otomobilin perakende satış fiyatı hemen hemen 675 bin lira. Yaklaşık 4 yıl önce ise ayağını yerden kesmenin en ucuz bedeli ise 69 bin liraydı. Gelinen bu süreçte en uygun bütçeli otomobilin fiyatı yüzde 900’e yakın artış gösterdi. Bugün 750 bin liraya sahip bir vatandaşın alacağı model sayısı o da kampanya desteğiyle sadece 1 tane. Tabi bu süreçte otomobillere bir dizi teknoloji yüklendi ama fiyatlar da o hızla değişti.

ALİ YILDIRIM

En ucuz sıfır otomobil ne kadar? Türkiye’de sıfır otomobil sahibi olmak artık eski kadar kolay değil. Artan kur ve vergi çarpanıyla en ucuzun fiyatı bile bu aylarda kampanyalarla 1 milyon TL seviyesinden biraz dönerken, yaklaşık 4 yıllık süreçte fiyatlar yüzde 880 arttı. Türkiye’de yüzde 45 ile başlayan özel tüketim vergisi (ÖTV) serisinde bugün sadece yüzde 80 seviyeleri konuşuluyor. Bu yüzden fiyat artışları da durmuyor. Sadece baz versiyonları baz aldığımız tablo da aslında gerçeği ortaya koyuyor. 4 yıl önce 16 modele yer verdiğimiz tabloda 3 hani bir fiyat etiketi yok iken bugün artan enflasyon artan kur ve vergi etkeniyle fiyatlar 1 milyon liraya koşuyor.

2019’DAN 2023’E EN UCUZLARIN FİYAT DEĞİŞİMİ Nis.19 Kas.23 Dacia Sandero Stepway 69.900 TL 874.000 TL Renault Clio 86.900 TL 852.000 TL Fiat Egea Sedan 82.100 TL 777.900 TL Opel Corsa 91.900 TL 880.900 TL Skoda Fabia 85.400 TL 914.900 TL Toyota Yaris 80.650 TL 997.000 TL Volkswagen Polo 93.700 TL 922.800 TL Fiat Panda 85.100 TL 792.900 TL Ford Fiesta 99.500 TL 887.900 TL Hyundai i10 76.200 TL 675.000 TL Hyundai i20 86.000 TL 785.000 TL Peugeot 208 98.858 TL 1.043.500 TL Citroen C3 87.650 TL 813.000 TL Citroen C-Eleysse 80.000 TL 920.000 TL Kia Rio 84.900 TL 780.000 TL Kia Picanto 84.900 TL 955.000 TL *Fiyatlar baz modeller üzerinden alınmıştır.

ŞİMDİLİK 675 BİN LİRA YETİYOR

Günümüzde en küçük sınıfta (A) yer alan bir otomobilin fiyatı bile 675 bin lira. Tabi bu fiyat bile yıl sonu etkisiyle gelen kampanyalarla birlikte. Pazarda markaların da artmasıyla birlikte rekabet hızla artınca düşük fiyat rekabeti de hızla katlanmış oldu. Faizsiz seçenekler ve yapılan büyük indirimler otomobil sahibi olmak isteyenler için avantaja da dönüşüyor. 4 yıl önce Nisan 2019’da Türkiye’de satılan en uygun fiyatlı modelin etiketinde 69 bin 900 lira yazıyordu. 60 bin liranın altında satılan araç modeli ise yoktu. Bugün bu etiket 675 bin lira. Fiat’ın C-sedan pazarındaki başarılı oyuncusu Egea, o dönemde 82 bin 100 liradan başlayan fiyatıyla en ulaşılabilir otomobiller listesine giriyordu. Bugün aynı Egea’yı 777 bin 900 liraya alabiliyoruz. Renault’un Bursa’da ürettiği Clio ise o dönemde 1.2 litrelik benzinli motoruyla 86 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla sahipti. Bugün makyajlanan ve teknolojisi değişen Clio’ya 852 bin lira ödemek gerekiyor. Opel’in B sınıfındaki iddialı modeli Corsa, 91 bin 900 liralık etiket taşıyordu. Bugün makyajlanan model için 880 bin 900 liraya ihtiyaç var.

800 BİN LİRANIN ALTINA UFAK SINIF KALMADI

2019 Nisan’da Skoda Fabia, 1.0 litrelik benzinli motor seçeneği ve 75 beygir gücüyle, 85 bin 400 liralık fiyat etiketine sahip idi. Bugün makyajlanan modelin 95 beygirlik baz versiyonu 914 bin 900 lira. Toyota Yaris, 1.0 litrelik benzinli motoruyla 80 bin 650 liralık etiketle en cazip otomobiller arasındaki yerini alıyordu. Bugün aynı modelin makyajlı baz versiyonu için 997 bin lira ödemek şart. Aynı dönemde Volkswagen Polo, markanın en uygun fiyatlı modeli konumundaydı. Fakat bugün o kadar da ucuz değil. 2019’da Polo’nun fiyatı 93 bin 700 liraydı. Bugün ise 922 bin 800 liraya ulaştı.

HACİMLER KÜÇÜLDÜ FİYATLAR BÜYÜDÜ

Yeni modelleriyle daha fazla donanım sunmaya başlayan Dacia, tasarruflu motor seçenekleriyle dikkat çekmeye devam ediyor. Markanın Sandero modeli sadece otomatik olarak satıldığı için Stepway versiyonundan bir tık daha pahalı. Ama habere konu olan Sandero Stepway için 874 bin lira ödemek gerekiyor. Araçta yeni nesil 1.0 litre hacminde benzinli motor görev yapıyor. Fiat’ın minik modeli Panda 85 bin 100 liralık etiketin ardından 4 sene sonra 792 bin 900 lira oldu.

SENEYE EN UCUZDA 1 MİLYON TL ZOR DEĞİL

Ford’un en uygun fiyatlı modeli, 99 bin 500 liradan başlayan fiyatlarla satılan yeni Fiesta. Tabi bu fiyat 2019 yılı Nisan ayındaydı. Bugün bu otomobilin baz versiyonun fiyatı 887 bin 900 lira. Hyundai’nin yerli miniği i10 o dönemde 76 bin 200 liralık başlangıç fiyatıyla 80 bin liranın altında satılan 3 araçtan sadece biriydi. Bugün ise fiyat listelerine ve kampanyalara bakıldığında 675 bin liralık etiketle en ucuz otomobil. Markanın B sınıfındaki yerli modeli i20’nin fiyatıysa 86 bin liradan satışa sunuluyor. Hem i10 hem de i20 bu 4 yıllık süreçte makyajlandı. Teknolojisi değişti. Bu süreçte i20’nin fiyatı 785 bin liraya çıktı. Yine de en uygun etiketliler arasında yer aldı. Peugeot 208, eski nesliyle 2019’da 98 bin 858 liradan satılıyordu. Otomobilin bugünkü fiyatı 1 milyon TL’nin üzerinde. Citroen C3 87 bin 650 liradan 813 bin liraya, C-Elysee 80 bin liradan 920 bin liraya, Kia Picanto da 4 yıllık süreçte 84 bin 900 liradan 955 bin liraya kadar yükseldi.