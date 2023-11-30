Çinli ithalatçılar özel servislerle çalışamayacak

Çinli üreticilerin Türkiye pazarına hızlı bir giriş yapması önlemleri de beraberinde getirdi. Mart ayında devreye giren yüzde 10’luk ek Çin vergisinden sonra şimdi de TSE, servis ve 40 kişilik Türkçe çağrı merkezi hizmeti sunulması zorunlu oldu. Çinli markalar artık servis ağlarını özel servisler üzerinden yönetemeyecek.

ALİ YILDIRIM

Çinli üreticilerin Türkiye pazarına hızlı bir giriş yapması önlemleri de beraberinde getirdi. Mart ayında devreye giren yüzde 10’luk ek Çin vergisinden sonra şimdi de TSE, servis ve 40 kişilik Türkçe çağrı merkezi hizmeti sunulması zorunlu oldu. Çinli markalar artık servis ağlarını özel servisler üzerinden yönetemeyecek. Dünya pazarında hızlı bir açılımda bulunan Çinli üreticiler için hem Avrupa hem de Türkiye tek tek önlemler almaya başladı. Özellikle son dönemde oldukça agresif bir şekilde artan yeni markaların Türkiye pazarına giriş hızı oldukça şaşırtıcı. Türkiye’nin yerli markası için daha önce Çinli üreticilerin fiyat rekabet yapmak için de ek gümrük vergisi getirildi. 8 ay sonra da servis, TSE ve çağrı merkezi zorunluluğu getirildi. Sadece ithal elektrikli araçları kapsayan kural sonrasında Çinli elektrikli üreticiler artık özel servislerle anlaşamayacak.

ÖNCE TSE SONRA SERVİS

Önce TSE belgesini alıp sonra servis ağı kuracak. Böylece özellikle son dönemde oldukça dikkat çeken özel servis anlaşmaları da son bulacak. Pazara yeni giriş yapan birçok üretici önce Bosch car servislerle anlaşma yapıp, satış sonrası hizmetleri buradan yürütüyordu. Fakat şimdi bu düzene Hükümet yeni bir kararname imzalayarak bir anlamda ‘dur’ dedi. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Bazı Elektrikli Araçların İthaline İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete’de yayımlandı.

İZİN VE DOLAŞIM VERGİSİ ŞART

Buna göre, elektrik motorundan tahrikli diğer araçların Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması imzalanan ülkeler menşeli olmayanlarının serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulması halinde, gümrük beyannamelerinin tescilinde gümrük idareleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı veya yetki verdiği kurum, kuruluşça düzenlenen “izin belgesi” aranacak. İzin belgesi muafiyeti sağlanabilmesi için eşyanın “A.TR Dolaşım Belgesi” veya ilgili serbest ticaret anlaşması kapsamında menşe ispat belgesi ile gelmesi gerekecek.

7 BÖLGEDE OLACAK EN AZ 20 SERVİS ŞART

İzin belgesinin düzenlenebilmesi için de kurallar var. İthalatı yapılacak eşyanın satış sonrası montaj, bakım ve onarımı için ilgili standartlarda 7 coğrafi bölgede en az 20 yetkili servis istasyonu kurulması gerekiyor. Aynı zamanda bunu ithalatçının kendisi tarafından kurulmuş olduğunun TSE tarafından belgelendirilmesi de gerekiyor. Elektrikli araç alım, satım, bakım ve onarımından sorumlu olacak kişilerin TSE veya Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından münhasıran elektrikli araç alım, satım, bakım ve onarımına ilişkin bir yeterlilik belgesine sahip olması şart.

40 KİŞİLİK TÜRKÇE ÇAĞRI MERKEZİ OLACAK

İthalatı yapılacak her bir marka için Türkiye’de kurulmuş en az 40 personele sahip Türkçe çağrı merkezi ile hizmet verilmesi de dikkat çeken kurallar arasında. İthalatı yapılacak eşyanın imalatçısının yurt içinde yerleşik yetkili temsilcisinin olması ve batarya sistemlerinin izlenmesi, kontrolü ve denetimine ilişkin yürütülecek işlemlerin ithalatçı tarafından kabul edildiğine dair yazılı bir taahhütname verilmesi de karara bağlandı.

11 UZAK DOĞULU TÜRKİYE PAZARINDA

Türkiye’de irili ufaklı 11 Çinli marka faaliyet gösteriyor. Bunların pazara giriş sırasıyla MG (Saic Motor), Chery (şimdilik elektrikli modelleri yok), Skywell, Leap Motor, DFSK, Voyah, Hongqi, BYD, Hozon Neta ve SWM. MG, Chery, Skywell ve Leap Motor gibi markaların hepsi hemen hemen bu şartları taşıyor. Fakat yakın zamanda gelen Neta, SWM, DFSK ve BYD yakın zamanda bayi ve servis ağlarını arttıracak markalardan demek mümkün.

EK YÜZDE 10’LUK GÜMRÜK VERGİSİ UYGULANIYORDU

Çin’den gelen elektrikli otomobillere toplamda yüzde 20 (ilave %10 ile birlikte) vergi uygulanıyordu. Mart 2023’te Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren karara göre ilave vergi oranı yüzde 40’a çıkarıldı. Yani bu araçlara toplamda yüzde 50 gümrük vergisi uygulanacak.