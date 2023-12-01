Skywell yeni coupe Skyhome EV modelini tanıttı

Skywell yeni elektrikli coupe modeli Skyhome EV tanıtıldı. Ayak masajı bile yapan otomobilde tavanda da büyük bir ekran bulunuyor. Otomobilin menzili de 500 kilometrenin üzerinde.

Skywell yeni elektrikli coupe modeli Skyhome EV tanıtıldı. Ayak masajı bile yapan otomobilde tavanda da büyük bir ekran bulunuyor. Otomobilin menzili de 500 kilometrenin üzerinde. Türkiye’de Ulu Motor ile dikkat çeken marka, sedan gövde yapısına sahip. Otomobil güvenlik ve konfor odaklı özellikleriyle de ön plana çıkan araç, kullanıcılarına lüks bir konfor vaat ediyor.

10 DAKİKADA 500 KM ŞARJ

AR-GE tarafında çok ciddi çalışmalar yürüten Skywell, yeni nesil araçlarına bir yenisini daha ekledi. 10 dakikalık şarj ile 500 km’ye yakın menzil sunan ve sedan formunda olan Skywell Skyhome EV, gizli kapı kolları, elektronik dikiz aynaları ve rüzgâra karşı dirençli büyük çaplı jantlarıyla, aerodinamik verimliliğe katkı sağlıyor. Yeni model, parmak izi algılama, kapı açmak için yüz tanıma, cep telefonu kontrolü gibi benzersiz çözümlerle de ileri teknolojisini ortaya koyuyor.

EV KONFORUNDA TELEVİZYON

Tavana entegre ettiği televizyon sayesinde ev konforunu yaşatacak olan Skywell Skyhome EV, 21 hoparlörlü ses sistemiyle benzersiz bir kabin içi deneyim vaat ediyor. Kapılarda, direksiyonda ve hoparlörlerde kullanılan ortam aydınlatmaları iç mekâna hareket ve modernlik katıyor.

4 ÇEKERİ DE VAR

Güç elektroniğinde çağı yakalayan Sykwell, tasarım tarafında batı ve Çin klasmanına yaklaşırken, Skywell Skyhome modeliyle, tek veya çift motorlu dört tekerlekten çekişli olmak üzere iki farklı versiyon halinde görücüye çıktı. 2025 yılında satışa sunulması beklenen araçla birlikte Sykwell, Türkiye’de hedeflediği ivmeyi yakalayarak model sayısını artırmayı hedeflerken Avrupa’da güçlü kalmayı sürdürmeyi amaçlıyor.

ULU MOTOR 3 YENİ MODEL GETİRECEK

Skyworth Grubu, otomotiv alanında Avrupa’daki yatırımlarını Ulu Motor ile birlikte Türkiye’de yapılandıracağını açıklamıştı. Bunun yanında Avrupa’da gelecek yıl 3 yeni model sunmayı planlayan grup, Türkiye’deki yatırımı ile ekosistemin var olmasında katkısını ve Avrupa’da kalıcı olduğunu göstermektedir.