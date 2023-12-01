450 kilometre menzilli elektrikli OMODA 5 geliyor

Chery makyajlı OMODA 5 modelini elektrikli versiyonla Türkiye’ye getiriyor. 51 KW/s bir batarya teknolojisine sahip olan otomobilin 450 km menzili var.

Chery markasının kısa sürede dikkat çeken modeli OMODA 5 elektrikli versiyonuyla geliyor. Makyajlı olarak pazara girecek olan versiyonda ufak tefek değişimler de olacak. Otomobilde yer alan batarya teknolojisiyle birlikte yeni bir Türkiye’de yeni bir çağa ayak atacak olan Chery, ilk kez elektrikli bir modelini bizim pazarda satışa sunmuş olacak. Daha önce içten yanmalı teknolojiyle dikkat çeken modelin şimdi 450 kilometre menzilli bir versiyonu da böylece tanıtılmış oldu.

CATL TEKNOLOJİSİ 10 DAKİKADA 400 KM ŞARJ

Otomobilde yer alan batarya teknoloji sistemi tamamen Çin’de ortaya çıktı. Daha önce de Çin’de incelediğimiz teknoloji de batarya üretimi konusunda dünyanın en büyüğü konumunda olan Çinli CATL, yeni teknoloji bataryalarını tanıtmıştı. Ultra hızlı şarj özelliğine sahip yeni lityum demir fosfat (LFP) bataryaları sadece 10 dakika şarjla 400 kilometre menzil vadediyor.

450 KİLOMETRE MENZİLİ OLACAK

Otomobilde sunulan batarya sistemi de oldukça yerinde. 51 KW/s bir bataryaya sahip olan otomobilin menzili de mevcut rakipleri kadar. 450 kilometre menzil sunabilen OMODA E5, rakiplerinden daha uygun bir fiyatla gelmeyi hedefliyor.

YENİ BİR TASARIM DİLİNE SAHİP

OMODA 5 EV tasarımcısı Richard Koo, “Elektrikli modelimiz, tamamen yeni bir tasarım diline sahip. Doğadaki dinamik ışık ve yıldırımın gölgesinden ilham alan önceki ‘Art in Motion’ tasarım dilinin devamı niteliğinde” açıklamasında bulundu. Tasarımcı, doğada gece gökyüzünü delip geçen yıldırımın dinamik güzelliğini yakaladı ve bunu yeni otomobilin keskin ve son derece özgün formuna ilham kaynağı olarak dahil etti. OMODA 5 EV’nin tasarımı, özellikle ışık ve gölgenin dinamik değişimleri sayesinde gerçekçi algının ve büyüleyici manzaranın ötesine geçen bir estetik ortaya koyuyor.