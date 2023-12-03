Türkiye’ye özel Mercedes E-Serisi satışa sunuldu. Kısa bir süre önce Avrupa’da farklı motor seçenekleriyle yola çıkan E-Serisi bir dizi teknolojiyle geldi. Marka vergi mağduru olmamak adına daha ucuz olabilmek için E180 seçeneğini sadece Türkiye’ye özel geliştirdi.

Türkiye’ye özel Mercedes E-Serisi satışa sunuldu. Kısa bir süre önce Avrupa’da farklı motor seçenekleriyle yola çıkan E-Serisi bir dizi teknolojiyle geldi. Marka vergi mağduru olmamak adına daha ucuz olabilmek için E180 seçeneğini sadece Türkiye’ye özel geliştirdi. Yeni E-Serisi, yeni elektronik mimarisiyle kapsamlı bir dijital kullanıcı deneyimi sağlıyor. E 220 d 4MATIC 5.9 milyon TL’den ve Türkiye için özel olarak üretilen E 180 4.2 milyon TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

BOYU 22 MM ARTTI

Yeni E-Serisi, geleneksel üç hacimli sedan gövde orantıları (uzunluk: 4.949 mm, genişlik: 1.880 mm, yükseklik: 1.468 mm) ve 2.961 mm uzunluğundaki aks mesafesi ile bir önceki nesil E-Serisi’ne göre 22 mm daha uzun bir tasarıma sahip. Ayrıca kısa ön aks uzantısı, uzun kaputu oldukça geride konumlandırılan kokpit ve geride konumlandırılan arka kabin tasarımını uyumlu bir şekilde takip eden bagaj uzantısı ile dikkat çekiyor. Otomobilin profilden görünümü, geride konumlandırılan kabin sayesinde uyumlu gövde orantılarını gözler önüne seriyor. Yan cephedeki karakteristik çizgiler otomobilin sportif karakterini vurguluyor.

1.5 LİTRELİK BENZİNLİ MOTOR

Türkiye pazarında ilk etapta E 180 ve E 220 d 4MATIC olmak üzere benzinli ve dizel iki farklı motor seçeneğinin sunulacağını belirten Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan “Türkiye pazarına özel ve arkadan itişli oluşuyla sportif bir sürüş deneyimi sunan E180, 170 beygir gücünde (125 kW) içten yanmalı benzinli motorun yanı sıra, 23 beygir gücünde (17 kW) elektrik motoruyla, dünya üzerinde sadece Türkiye’de satışa sunuluyor. Tüm bunlar bize Mercedes-Benz için Türkiye‘nin ne kadar önemli bir pazar olduğunu gösteriyor“ dedi.

ARKA AKS 4,5 DERECE DÖNÜYOR

Yeni E-Serisi’nin, ilk üretime özel Edition 1 paketinde kapsamlı bir donanım kombinasyonu sunuluyor. Maksimum ayrıcalık ve konfor için tasarlanan Yeni E-Serisi Edition 1, hayatınızı kolaylaştıracak özelliklerle donatıldı. Edition 1’a özel standart olarak sunulan AIRMATIC havalı süspansiyon sistemi ve Arka aks yönlendirme sistemi (4,5°) sürücü ve yolcular için maksimum sürüş güvenliği ve dinamizmi sunarken 3 boyutlu dijital gösterge paneli, ısıtmalı ve havalandırmalı ön koltuklar ve Burmester® 4D surround ses sistemi ile iç mekânı konforlu ve eğlenceli bir yaşam alanına dönüştürüyor.

IZGARADA LED VAR

Mercedes-EQ modellerinin radyatör panelini andıran parlak yüzey, yeniden tasarlanmış sportif farlar ve radyatör ızgarası arasında estetik bir bağlantı noktası görevini üstleniyor. Üç boyutlu olarak tasarlanan radyatör ızgarası, dış mekân tasarım konseptine bağlı olarak yenilikçi, klasik veya sportif bir görünüm kazanabiliyor. Standart olarak sunulan DIGITAL LIGHT sayesinde maksimum görüş alanını sürücülere sunuyor. Mercedes-Benz’in bir tasarım geleneği olan ve kaş çizgisini andıran far tasarımı yeni E-Serisi’nde de kendisini gösteriyor. Otomobilin kaputunda sportifliğe vurgu yapan güç kubbeleri yer alıyor. Mercedes-Benz EQ ve S-Serisi modellerinden tanınan KEYLESS-GO gizli kapı kolları ise ön plana çıkan diğer tasarım unsurları.

ÖN KISIMDA 3 FARKLI EKRAN

Ön konsol, iç mekânı benzersiz bir dijital deneyime hazır hale getiriyor. E-Serisi ön yolcu ekranı ile MBUX Superscreen’in geniş cam yüzeyi ön konsol boyunca uzanarak bütüncül bir görünüm sağlıyor. Sürücünün görüş alanında yer alan tamamen dijital gösterge paneli görsel olarak bu yapıdan ayrılıyor. Girintili dikey çizgiler, yukarı doğru genişleyerek dış konturu takip ediyor. E-Serisi, iç mekân genişliğinde sınıfının önde gelenlerinden. Sürücü, bir önceki modele göre 5 mm daha fazla baş mesafesine sahip. Arka koltuktaki yolcular ise 2 cm artan aks mesafesinden yararlanıyor. Diz mesafesinde 10 mm ve bacak mesafesinde 17 mm artışın yanında arka dirsek genişliği de 1.519 mm gibi önemli bir artış vaat ediyor. 25 mm’ye ulaşan bu artış neredeyse bir S-Serisi kadar bir alan sunuyor. Bagaj hacmi ise 540 litreye kadar çıkıyor.

23 BEYGİRLİK ELEKTRİKLİ MOTOR DESTEĞİ

Hem dizel hem de benzinli motorlar, turbo besleme dışında entegre bir marş jeneratörü (ISG) ile destekleniyor. Dolayısıyla bu motor seçenekleri birer mild-hibrit. Yeni batarya teknolojisi sayesinde elektromotorlar 20 bg yerine 23bg ek güç ve 205 Nm ek tork sunuyor. Türkiye pazarında ilk etapta E 180 ve E 220 d 4MATIC olmak üzere biri benzinli ve dizel iki farklı motor seçeneği sunuluyor. Türkiye pazarına özel E 180 M 254 motor NANOSLIDE® silindir kaplaması veya CONICSHAPE® silindir honlaması dahil en gelişmiş motor teknolojilerini bünyesinde barındırıyor. Arkadan itişli oluşuyla sportif bir sürüş deneyimi sunan E180, 170 beygir gücünde (125 kW) içten yanmalı benzinli motorun yanı sıra, 23 beygir gücünde (17 kW) elektrik motoruyla, sadece dünya üzerinde sadece Türkiye’de sunulacak. E 220 d 4MATIC versiyonundaki OM 654 M da gelişmiş motor teknolojilerini bünyesinde barındırıyor ve yüksek verimlilik seviyesiyle dikkat çekiyor. Her iki motorda da standart olarak 9G-TRONIC otomatik şanzıman sunuluyor.