‘Seneye 750 bine bile mutlu olacağız’

Otomotiv sektörü iç pazarda bu yıl 1 milyon adet sınırını rahatlıkla geçecek. Fakat faizdeki artışlar kredi maliyetleri derken gelecek yılın o kadar da iyi olmayacağı tartışılıyor. Mercedes-Benz Otomobil Grubu Başkanı Bekdikhan “Bu faiz oranlarıyla pazar otomatik olarak gerileyecek. Gelecek yıl 750 bin adetlerle bile mutlu olacağız” dedi.

ALİ YILDIRIM

Türkiye’de yeni bir otomobil sahibi olmak gittikçe güçleşiyor. Bu yıl pandemi ve yatırımcı etkisiyle gerçekleşecek olan 1 milyon adetlik rekor gelecek yıl zor gözüküyor. Hem krediye ulaşmadaki zorluk hem de yüksek faiz oranları yeni bir otomobil sahibi olmayı neredeyse hayal haline getirirken, pazarın da otomatik olarak daralacağı öngörülüyor. Mercedes-Benz’in yeni E Serisi lansmanında sorularımızı cevaplayan İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan “Taşıt kredisinin maliyeti çok yüksek. Yüzde 50-60’lık maliyet demek aylık yüzde 5 faiz demek. Pazar otomatik daralacak. Kredinin bulunamaması ve pahalı olmasının yanında şahısların krediyi kullanamıyor konumuna gelmesi pazarı hızlıca daraltacaktır. 2019 öncesini hatırlarsak bizim satışlarımızın yüzde 40’ı krediyle olurdu. Yüzde 60’ı peşine yakın olurdu. Ama yüzde 40-50 krediyi bu sene bulmana imkan yok. Çünkü öyle bir müşteri yok. Bugün güncel kredi oranımız yüzde 25-30’lar seviyesinde. Fakat hep geçmişten geleni yiyoruz hala. Yenisini gidip alanını görmedik henüz” değerlendirmesinde bulundu.

HERKESİN GÖNLÜNDE 1 MİLYON YATIYOR

2024’te Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği’nin de üyeleriyle birlikte yaptığı çalışmada otomotiv pazarında yüzde 25-30’lara varan bir daralma yaşayacağını söyleyen Şükrü Bekdikhan, “Pazarın gelecek sene 750-800 binlere düşeceğini gösteriyor. Bugün 750 binlik pazar kimseyi mutsuz etmez. Ama herkesin gönlünde yatan 1 milyonluk pazar. O da olmayacak. O yüzden herkes keşke daha büyük mutsuzluk olmasa da 750 binlik mutsuzlukla pazarı kapatabilsek diye bakıyor” diye konuştu.

‘BOLLUK BAŞLADI DİJİTAL SATIŞ RAHATLADI’

Mercedes-Benz’in yakın bir dönemde duyurduğu dijital satış durumuna da değinen Şükrü Bekdikhan, ‘sorun var’ iddialarına da açıklık getirdi. Bekdikhan, “Dijitale girdim arabaya aldım, ver artık arabayı değil bizim sistemimiz. Bayiye gitmen ve işlemlerini yapman gerekiyor. Dijital ve bayiyi birleştiren bir yapı var. Şu anda dijitalde bir sıkıntımız yok araba bollaştığı için. Bir dönem bazı bot yazılımlar dijitalden bizim araçlarımızı hızlı rezervasyon yaptı. Biz buna karşı da önlem aldık. Dijitalde bunu önleyici bir yapı kurduk. Bilişim sistemleri her gün yenilenen bir yapıya sahip. O yüzden sabit kalmıyorlar. Açık oldukça iyileştiriyoruz. Şu an hiçbir spekülatif satış kalmadı. O yüzden sistem de sorunsuz işliyor” şeklinde konuştu.