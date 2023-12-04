En ucuz elektrikli otomobillere zam geldi. Önceki ay yüzde 10 ÖTV matrahı artınca markalara 300 bin liralık bir alan açıldı. Böylece 1.6 milyon lira seviyesinde gelen elektrikli otomobillerin fiyat yolculuğu 1.9 milyona doğru başladı.

ALİ YILDIRIM

En ucuz elektrikli otomobillere zam geldi. Önceki ay yüzde 10 ÖTV matrahı artınca markalara 300 bin liralık bir alan açıldı. Böylece 1.6 milyon lira seviyesinde gelen elektrikli otomobillerin fiyat yolculuğu 1.9 milyona doğru başladı. Kurda yaşanan patlamalardan dolayı, sıfır araç fiyatları durmazken aynı zamanda vergi dilimlerindeki artış da etiketleri yükselten en önemli etkenler arasında. Kısa bir süre önce yapılan değişiklikle matrah artışının genele yayılması beklenirken sadece elektrikli otomobillere yansıtıldı. O da sadece yüzde 10’luk dilime. Bu dilimde yer alan birçok model etiket fiyatlarını 1 milyon 650 bin lira sınırında tutuyordu.

1.6 MİLYONU GEÇEMEMEK İÇİN SAVAŞIYORLARDI

Özellikle son dönemde pazara adım atan birçok elektrikli model fiyat aralığını bu sınırda tutmak için deyim yerindeyse ‘kılı kırk yarıyordu.’ Zaten yüzde 40’lık dilime geçildi mi fiyatlar otomatik olarak 2 milyon liranın üzerine atıyordu. Geçen ay yüzde 10’luk matrah diliminde artışa gidildi. Matrah artırımıyla birlikte gücü 160 kw geçmeyen modellerin fiyatı vergisiz fiyatı 1 milyon 250 bin liradan 1 milyon 450 bin liraya çıktı. Böylece yüzde 10’luk vergi diliminin her şey dahil sınırı 1 milyon 950 bin liraya ulaştı. Markaların uzun süredir üzerinde çalıştıkları sınır üzerinde bir anda 300 bin liralık bir rahatlama oldu. Ve aralık ayıyla birlikte kurdaki baskının da etkisiyle fiyatlar 1.9 milyon lira seviyesine doğru yolculuğa başladı. Yaklaşık 10 marka fiyat değişimine gitti. Fiyat artışları yüzde 3 ila yüzde 17 arasında gerçekleşti.

HEDEF EN DÜŞÜK DİLİMDE

KALMAK FİYATTA DEĞİL

Markaların elini rahatlatan bu kararla birlikte, kurda sert artışların olmadığı sürece fiyatların en azından yüzde 10’da kalacağı kesin. Eğer matrah diliminde artış olmasaydı fiyatların bu seviyede kalıp kalmayacağı çok da bilinmiyor. Fakat 1.6 milyonluk sınırın 1.9 milyona çıkması da markaların dikkatini çekmedi değil.

MARKA – MODEL KASIM 2023 FİYATI ARALIK 2023 FİYATI FARK BYD ATTO 3 1.590.000 TL 1.690.000 TL 100.000 TL MG ZS EV LUXURY 1.649.000 TL 1.699.000 TL 50.000 TL* RENAULT MEGANE E-TECH 1.499.000 TL Güncelleniyor – Peugeot E-2008 1.580.000 TL 1.615.000 TL 35.000 TL Hyundai IONIQ 6 1.640.000 TL 1.810.000 TL 170.000 TL TOGG T10X 1.227.000 TL 1.430.000 TL 203.000 TL *MG kampanya ile kasım fiyatının altında. Yukarıdaki liste fiyatı

EN YÜKSEK ARTIŞ YÜZDE 17

Yüzde 10 ÖTV diliminde yer alan bazı modellerin fiyatı Aralık ayı ile birlikte arttı. Etiketler Kasım 2023’ten bu yana 7-8 elektrikli modelde yüzde 2 ila yüzde 17 arasında artış gösterdi. TOGG T10X modeline de Aralık ayında zam geldi. Türkiye’nin yerli markası olan modelin fiyatı kur baskısından dolayı 3 kere değişim gösterdi. Birçok ithal markada bu değişim her ay oluyordu. Markanın Kasım ayında başlangıç modeli 1 milyon 227 bin lira iken, bu ay otomobilin fiyatı 1 milyon 430 bin liraya çıktı. Geçen bir ayda hemen hemen yüzde 17’lik bir fiyat artışı oldu.

FİYATLAR 1.9 MİLYONA DOĞRU GİDİYOR

Aralık ayıyla birlikte kısa bir süre önce lansmanı yapılan BYD’de de değişim gösterdi. Atto 3 modelini 1 milyon 590 bin liradan sunan marka, aralık ayında yüzde 6 zam yaparak etiketi 1 milyon 690 bin liraya çıkarttı. MG ZS EV ise üst donanımlı versiyonunda 1 milyon 649 bin TL olan fiyatını 1 milyon 699 bin lira olarak güncelledi. Marka kampanyalarla otomobili şimdilik 1 milyon 659 bin liraya satıyor. Burada da yüzde 2’lik bir artış var. Peugeot’nun yeni tanıttığı makyajlı e-2008’in fiyatı da 35 bin lira arttı. Yine hemen hemen aynı dönemlerde satışa çıkan bir başka model olan Hyundai İoniq 6 da yüzde 10’dan zamla birlikte nasiplenen modellerden. 1 milyon 640 bin lira olan etiket aralık ayında yüzde 10 artışla 1 milyon 810 bin liraya ulaştı.