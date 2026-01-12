Brüksel Otomobil Fuarı 2026 kapılarını açtı. Peugeot 408, Kia EV2, Opel Astra, Toyota Hilux ve Audi konseptleriyle fuarda öne çıkan yeni elektrikli ve hibrit modelleri inceledik.

Ali YILDIRIM-BRÜKSEL

Brüksel Otomobil Fuarı, bu yıl 101’inci kez kapılarını açtı. Avrupa otomotiv endüstrisinin en köklü organizasyonlarından biri olan fuar, 2026 yılına girerken markaların yeni stratejilerini ve model hamlelerini gözler önüne serdi. Bu yıl fuarda özellikle Avrupalı üreticilerin geri dönüşü dikkat çekerken, önceki yıllara damga vuran Çinli marka yoğunluğunda belirgin bir düşüş yaşandı.

Avrupalı Markalar Sahneye Geri Döndü

Fuarda ağırlık net biçimde Avrupalı üreticilerdeydi. Özellikle Fransız markalar geniş standları ve yeni model lansmanlarıyla öne çıktı. Peugeot, Renault, Citroën ve DS, Brüksel’de adeta gövde gösterisi yaptı.

Alman ve diğer Avrupalı markalar cephesinde ise Opel, Audi, Volkswagen, Mercedes-Benz, Alfa Romeo ve Fiat güçlü katılımlarıyla dikkat çekti. Kia ve Toyota da yeni nesil elektrikli ve hibrit modelleriyle fuarda yer aldı.

Çinli markaların katılımı bu yıl sınırlı kaldı. BYD, Omoda, Jaecoo, Nio, Xpeng ve Zeekr, elektrikli modellerini sergilese de önceki yıllara kıyasla daha küçük ölçekli standlarla temsil edildi. Bu durum; Avrupa’daki regülasyon baskıları, maliyet artışları ve markaların pazara giriş stratejilerindeki yeniden yapılanma süreciyle ilişkilendiriliyor.

Peugeot 408 Makyajlandı: Hibrit ve Elektrikli Dönem

Fuarın en çok ilgi gören modellerinden biri, dünyada en çok Türkiye’de satılan Peugeot 408 oldu. Hafif makyajdan geçen model, güncellenen tasarım detaylarıyla sergilendi.

Yeni motor seçeneklerinin Nisan 2026 itibarıyla sunulması bekleniyor. 145 beygir gücünde 48V hibrit motorun yanı sıra, 180 beygirlik plug-in hibrit versiyon da ürün gamında yer alıyor. Yüzde 100 elektrikli Peugeot 408’in ise 450 kilometrenin üzerinde menzil sunması hedefleniyor.

DS No4 ile Elektrikli Tasarım Dili

DS Automobiles, DS No4 modeliyle fuarın en dikkat çeken tasarımlarından birine imza attı. Modelde 48V hibrit sistem sunulurken, tamamen elektrikli versiyonun da ürün gamına eklenmesi planlanıyor. Fransız markanın premium çizgisi Brüksel’de net biçimde hissedildi.

Toyota Hilux Elektrikli Versiyonuyla Sahada

Toyota, efsanevi pick-up modeli Hilux’un yeni neslini Brüksel’de tanıttı. Model, hem 2.8 litrelik dizel motor hem de yüzde 100 elektrikli versiyonla sergilendi.

Elektrikli Hilux’ta 59,2 kWh kapasiteli batarya bulunuyor ve araç 4×4 çekiş sistemiyle geliyor. Elektrikli versiyonun menzili yaklaşık 240 kilometre olarak açıklanıyor.

Dizel motorlu versiyonda ise 48V mild-hybrid destek sunuluyor.

Opel Astra’ya Yeni Ön Yüz ve Hibrit Dönüşüm

Brüksel’de sergilenen makyajlı Opel Astra, özellikle yeni ön yüz tasarımıyla dikkat çekti. Vizör formundaki ön panel ve LED detaylar, modelin karakterini yeniliyor.

Astra’nın 2026 yılı içinde Türkiye pazarına girmesi bekleniyor. Yeni dönemde benzinli motor yerine 48V hibrit seçeneğin sunulması planlanıyor. Plug-in hibrit ve elektrikli versiyonlar ürün gamında kalırken, dizel motor seçeneğinin de gündemde olduğu konuşuluyor.

Audi’den Geçmişe Saygı: ‘C’ Konsepti

Audi, Brüksel Otomobil Fuarı’nda dikkat çekici bir konsept model ile sahnedeydi. ‘C’ konsepti, 1936 tarihli Auto Union Type C ve 2004 Audi A6’dan ilham alıyor.

Elektrikli olarak açılıp kapanabilen sert tavan, bir Audi roadster’da ilk kez kullanılıyor. Konsept, markanın geçmiş mirasını modern elektrikli gelecekle birleştiriyor.

Kia EV2: Markanın En Küçük Elektrikli SUV’u

Kia, şehir içi kullanıma odaklanan EV2 modelinin örtüsünü Brüksel’de kaldırdı. Markanın en küçük elektrikli SUV’u olan EV2, kompakt yapısı ve fonksiyonel detaylarıyla dikkat çekiyor. Modelde 42,2 kWh ve 61 kWh olmak üzere iki farklı batarya seçeneği sunuluyor. Buna bağlı olarak menzil değerleri 317 km ile 448 km arasında değişiyor.