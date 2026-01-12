Peugeot CEO’su Alain Favey, Avrupa’da elektrikli araç dönüşümünün beklenen hızda ilerlemediğini belirterek markanın 2030 yılı için koyduğu tam elektrikli hedefi geri çektiğini açıkladı. Favey, Türkiye’nin Peugeot açısından stratejik öneminin hızla arttığını da vurguladı.

ALİ YILDIRIM – BRÜKSEL

Avrupa otomotiv endüstrisinde elektrikli mobiliteye geçiş süreci, regülasyonlar kadar tüketici davranışları nedeniyle de yeniden şekilleniyor. Brüksel Otomobil Fuarı’nda değerlendirmelerde bulunan Peugeot CEO’su Alain Favey, Stellantis Grubu’nun elektrikli araç stratejisinde önemli bir yön değişikliğine gittiğini söyledi.

Peugeot’nun 2030 itibarıyla tamamen elektrikli bir ürün gamına geçme planını askıya aldığını belirten Favey, pazarın bu dönüşümü henüz sindiremediğini ifade etti.

Elektrikli dönüşüm beklenenden yavaş ilerliyor

Favey, karbonsuz mobilitenin Peugeot’nun uzun vadeli hedefi olmaya devam ettiğini ancak geçiş sürecinin uzadığını dile getirdi.

“Avrupa’da elektrikli otomobillerin nihai çözüm olduğuna inanıyoruz. Ancak bugün geldiğimiz noktada bu dönüşümün 2030’a kadar tamamlanamayacağı net şekilde görülüyor. Bu nedenle içten yanmalı ve elektrikli motorların birlikte sunulduğu bir yapı devam edecek” dedi.

2035 hedefi de esnek olabilir

Avrupa Komisyonu’nun 2035 sıfır emisyon hedefine ilişkin son açıklamaları da değerlendiren Favey, bu tarihin bile yüzde 100 elektrikli bir pazar anlamına gelmeyebileceğine dikkat çekti.

“2035 yılı için yapılan yorumlar, farklı teknolojilerin masada kalmaya devam edeceğini gösteriyor. Biz bu olasılığı erken görerek stratejimizi revize ettik” ifadelerini kullandı. Peugeot’nun çoklu enerji yaklaşımının, pazar dalgalanmalarına karşı markayı daha dayanıklı kıldığını vurgulayan Favey, her modelde farklı motor alternatifleri sunmanın önemli bir avantaj olduğunu söyledi.

Giriş seviyesi modelde değişiklik yok

Küçük otomobillere yönelik teşvik ve düzenlemelerle ilgili soruya da net yanıt veren Favey, Peugeot 208’in markanın giriş modeli olmaya devam edeceğini belirtti. “208’in altında konumlanacak bir model hiçbir zaman planlarımızda yer almadı” diyen Favey, yeni nesil Peugeot 208’in 2027 yılında, Stellantis’in yeni nesil platformu üzerinde tanıtılacağını açıkladı. B-SUV segmentindeki Peugeot 2008’e yönelik eleştirileri de değerlendiren Favey, modelin yaşına rağmen tasarım ve satış performansını koruduğunu savundu.

Türkiye, Peugeot için stratejik pazara dönüştü

Peugeot CEO’su, Türkiye pazarına ilişkin değerlendirmelerinde ise dikkat çekici veriler paylaştı. “Türkiye’deki satış trendinden son derece memnunuz. 2025 yılı itibarıyla satışlarımızın 86 bin adedi aşmasını bekliyoruz. Türkiye, Peugeot’nun en büyük üçüncü pazarı olma yolunda ilerliyor” dedi. Favey, fiyatlandırma eleştirilerine de değinerek, talep edilen fiyatın mutlaka somut bir değerle desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Tofaş entegrasyonu olumlu sonuç veriyor

Türkiye’de Tofaş çatısı altında yürütülen yapılanmaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Favey, bu sürecin satış performansına olumlu yansıdığını söyledi. “Şu ana kadar entegrasyonun olumsuz bir etkisini görmedik. Aksine, sonuçlara pozitif katkı sağladığını söyleyebilirim” ifadelerini kullandı.

Dizel talebi sürüyor, üretim kapasitesi belirleyici olacak

Türkiye’de motor tercihleri konusunda dizelin hâlâ güçlü bir konumda olduğunu belirten Favey, elektrikli araçların payı artsa da dizel talebinin canlılığını koruduğunu söyledi.

“Dizel ürün sunduğunuzda müşteri karşılık veriyor. Talep var ancak bazı dönemlerde ürün bulunurluğu sınırlı kalabiliyor” dedi. Türkiye otomotiv pazarının son yıllarda 1 milyon adet sınırını aşmasının önemli olduğunu vurgulayan Favey, yerli üretimin devreye girmesiyle pazarın daha da büyüyebileceğini ifade etti.