Yerli üretimi 2021’de sona eren Honda Civic Sedan, ithal satış sürecinin ardından 2026 yılıyla birlikte Türkiye pazarına veda etti. SUV modellere artan talep ve yükselen fiyatlar, Honda Civic Sedan’ın Türkiye’de satıştan kaldırılmasında belirleyici oldu.

Bir dönem Türkiye’de yerli üretim olarak satışa sunulan Honda Civic Sedan, Türkiye pazarındaki yolculuğunu resmen noktaladı. 2026 yılı itibarıyla model, Honda Türkiye’nin resmi internet sitesindeki ürün gamından çıkarıldı. Böylece uzun yıllar boyunca markanın Türkiye’deki en önemli satış kalemlerinden biri olan Civic Sedan için yeni bir dönem sona ermiş oldu.

Artan maliyetler ve vergi yükü etkili oldu

Civic Sedan’ın Türkiye pazarından çekilmesinde en önemli etkenlerin başında artan üretim ve ithalat maliyetleri ile birlikte ek vergi yükleri geliyor. Yerli üretimin 2021 yılında sona ermesinin ardından model, Türkiye’de ithal olarak satılmaya devam etmişti. Ancak döviz kurlarındaki yükseliş, lojistik giderleri ve ÖTV kaynaklı maliyet artışları, aracın etiket fiyatını her geçen yıl daha da yukarı taşıdı. Bu durum, Civic Sedan’ın rekabet gücünü zayıflatan temel faktörlerden biri oldu.

Sedan pazar küçülüyor, SUV’lar öne çıkıyor

Honda’nın bu kararında pazar dinamiklerindeki değişim de belirleyici oldu. Son yıllarda Türkiye otomotiv pazarında SUV modellere olan ilgi hızla artarken, sedan araçların toplam satışlardaki payı giderek daraldı. Tüketicilerin daha yüksek oturma pozisyonu, geniş iç mekân ve çok yönlü kullanım beklentileri, markaları SUV segmentine yönlendirdi. Sedan segmentindeki daralma, Civic Sedan gibi modellerin sürdürülebilirliğini zorlaştırdı.

Honda Türkiye SUV ağırlıklı ürün gamına geçiyor

Civic Sedan’ın ürün gamından çıkarılmasıyla birlikte Honda, Türkiye’de SUV ve crossover modellerine odaklanma stratejisini netleştirmiş oldu. Japon üretici, Türkiye pazarında yoluna şimdilik Jazz Crosstar, HR-V, CR-V ve performans odaklı Civic Type-R modelleriyle devam edecek. Ayrıca bir süredir ürün gamında yer almayan ZR-V modelinin de ilerleyen dönemde yeniden Türkiye’de satışa sunulması planlanıyor.

Yerli üretim 2021’de sona ermişti

Honda’nın Türkiye’deki üretim hikâyesi, 2021 yılında fabrikanın kapanmasıyla sona ermişti. Bu tarihten sonra Civic Sedan, ithal olarak satışta kalmaya devam etti. Ancak değişen pazar koşulları ve artan maliyetler, modelin Türkiye’deki geleceğini sınırladı. 2026 itibarıyla Civic Sedan’ın tamamen ürün gamından çıkarılması, bu sürecin doğal bir sonucu olarak değerlendiriliyor.