ÖTV muafiyeti ve kampanyalara rekora gazladık

Sıfır araç satışları ÖTV muafiyeti ve kampanyalarla rekora gazladı. Ocak ayında 80 bin adede yakın araç satışı gerçekleşti. Son 3 yıldır talebin karşılanamadığını aktaran ODMD Başkanı Bozkurt “Ocak ayında ÖTV muaf satışların da etkisi oldu. Marta kadar sürecek ama son 9 ay aynı olmayacak” dedi.

ALİ YILDIRIM

Sıfır araç satışları ÖTV muafiyeti ve kampanyalarla rekora gazladı. Türkiye’de otomobil ve hafif ticari araç satışlarında yeni ocak rekoruna imza attı. Geçen yıl gerçekleşen 1.2 milyonun üzerinde satış karşısında bu sene daralma bekleyen sektör temsilcileri ocak rekoruna da çok sevinemedi. Kredilerdeki daralma ve yüksek faiz sıfır araca ulaşmayı gittikçe zorlaştırıyor. Aynı zamanda cari açığı düşürmek için atılan adımlarla birlikte tüketiminde bir yandan daraltılması 1 milyon adetleri hayal haline getiriyor. Tüm bu etkenlere rağmen Ocak 2024’te rekor geldi. Bunun en büyük nedenleri arasında ÖTV muafiyetli satışlar geliyor. Ve geçen yılın son çeyreğinde artan bulunurlukla birlikte stokların 2024 yılına da kalması etkenler arasında.

80 BİNE YAKIN ARAÇ SATILDI

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), Ocak ayı verilerine göre, 2024 yılı Ocak ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 56,6 oranında arttı. Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2024 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 56,6 oranında artarak 79.701 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları, 2024 yılı Ocak ayında geçen yıla göre yüzde 71,7 oranında artarak 64 bin 41 adet, hafif ticari araç pazarı yüzde 15,1 artarak 15 bin 660 adet oldu. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2024 yılı Ocak ayında on yıllık ortalamalara göre; otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Ocak ayı ortalama satışlara göre yüzde 131,2 arttı. Otomobil pazarı, 10 yıllık Ocak ayı ortalama satışlara göre yüzde 147,1 artış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Ocak ayı ortalama satışlara göre yüzde 82,9 arttı.

MARTA KADAR ÖTV’SİZ SATIŞIN ETKİSİ OLACAK

Bloomberg HT canlı yayınında konuşan ODMD Başkanı Ali Haydar Bozkurt “3 yıldır talep tam karşılanamamıştı. Son birkaç aydır bolluk başladı. Ocak ayında ÖTV muaf satışların da etkisi oldu. Yeniden değerlemeyle birlikte barem arttı ve ÖTV muaf satışlarının etkisi yüksek oldu. Rakam net değil ÖTV muafta ama önemli bir bölümümün buradan geldiğini görüyoruz. Şubat ayında da ÖTV muaf satışların yüksek seyretmesini bekliyoruz. Martta biraz yavaşlama olur ondan sonra pazar kendi seyrinde devam eder. Yılın 3 ayı farklı kalan 9 ay daha farklı olacak. Bu yıl hedeflerin 800-900 bin arasında olacak. Tahminlerimiz bu yönde. Daralma kaçınılmaz” dedi.

BÜYÜK KAMPANYALAR YAPTIK

Ali Haydar Bozkurt “Bugüne kadar ki en yüksek ocak ayı satışı oldu. Yaklaşık 80 bin adet. Yüzde 65’i benzinli, yüzde 12,5 dizel, elektrikli araçlar yüzde 6’nın üzerine çıktı. Son birkaç aydır markalar olarak birçok kampanya yaptık. Yurtdışı desteği alabilen markalar daha büyük kampanyalar uyguladı. Bu devam eder mi? Bilmiyoruz. Tabi bir maliyet artışları da söz konusu olmaya başladı. Özellikle Kızıldeniz olayı 3-4 haftalık gecikmeye neden oldu. Bu biraz baş ağrıtacak gibi. Maliyetleri büyük oranda etkileyecek” ifadelerini kullandı.

4 BİNE YAKIN ELEKTRİKLİ OTOMOBİL SATILDI

Otomobil pazarı motor tipine göre; benzinli otomobil satışları 41 bin 212 adetle yüzde 64,4 pay, hibrit otomobil satışları 10 bin 206 adetle yüzde 16 pay, dizel otomobil satışları 8 bin 55 adetle yüzde 12,6 pay, elektrikli otomobil satışları 3 bin 973 adetle yüzde 6,2 pay ve otogazlı otomobil satışları 541 adetle yüzde 0,8 pay aldı. Elektrikli otomobil pazarı elektrik motor gücüne göre; 160 kW altındaki elektrikli otomobil satışları yüzde 453,1 artarak yüzde 84,2 pay, 160 kW üstü elektrikli otomobil satışları yüzde 34,5 artarak yüzde 15,8 pay aldı.

TOPLAMDA FİAT OTOMOBİLDE RENAULT LİDER

Ocak ayında Fiat toplamda 11 bin 724 adet araç satışı gerçekleştirdi, bunun 7 bin 611 adedi otomobil. Renault ise binek satışlarının ağırlıklı olduğu tabloda 10 bin 5 adetlik satışla ikinci sırada yer alırken 8 bin 873 adet otomobil sattı. Volkswagen 6 bin 516 adet, Ford 6 bin 282 adetle ilk 5’e giren markalardan. Toyota 5 bin 782 adet, Chery 4 bin 450 adet, Hyundai 4 bin 410 adet, Peugeot 3 bin 956 adet, Dacia 3 bin 435 adet ve Citroen 2 bin 969 adetle ilk 10 markayı oluşturdu. Togg bin 625 adet, Tesla ise 220 adet elektrikli araç teslimatı gerçekleştirdi.