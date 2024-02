Yeni CLE COUPE 4.6 milyon liradan geldi

Mercedes-Benz yeni CLE Coupé ile C-Serisi ve E-Serisi’ni bir araya getirdi. Markanın yeni iki kapılı otomobil, 2023 yılının son çeyreğinde Avrupa’da yollara çıkacak.

Mercedes-Benz yeni CLE Coupé ile C-Serisi ve E-Serisi’ni bir araya getirdi. Markanın yeni iki kapılı otomobil, 2023 yılının son çeyreğinde Avrupa’da yollara çıkacak. Yılın ikinci yarısında da CLE Cabriolet’in de Türkiye’de satışa sunulacak. 4.850 mm uzunluğu, 1.860 mm genişliği ve 1.428 mm yüksekliği ile yeni CLE, orta sınıfın en büyük coupé modeli. 25 mm daha uzun aks mesafesiyle CLE Coupé, C-Serisi Coupé’ye kıyasla çok daha fazla alan sunuyor. Özellikle arkada yolcular 10 mm daha fazla baş, 19 mm daha fazla omuz/dirsek ve 72 mm daha fazla diz mesafesine sahipler. Bagaj ise 60 litre daha fazla hacme sahip. 190 kW gücündeki CLE 300 4MATIC, 2 litre hacimli motor çok sayıda ileri mühendislik çözümünü bünyesinde barındırıyor. NANOSLIDE® silindir kaplaması, CONICSHAPE® silindir honlaması (trompet honlama), değişken akışlı turbo besleme ve motora entegre egzoz gazı arındırma çözümleri bunlardan bazıları. Tek donanımla satılan otomobilin 4.6 milyon liralık fiyat etiketi var.

48V HYBRİD TEKNOLOJİSİ

Tamamen yeni CLE Coupé, hibrit mimarisi ile verimlilikte de standartları belirliyor. Tüm motor seçenekleri entegre marş jeneratörü ve 48 volt elektrik sistemi ile sunuluyor. Elektrifikasyon ve akıllı hacim küçültme çözümleri sayesinde yeni CLE Coupé verimlilikte de standartları belirliyor. Dört silindirli benzinli 4MATIC motor ile hibrit çözümleri bünyesinde barındırıyor. Turbo beslemeye ek olarak entegre marş jeneratörü güç aktarımına destek sağlıyor. 48 Volt beslemeli entegre marş jeneratörü, özellikle düşük devirlerde içten yanmalı motoru destekliyor. Ek güç desteği dışında süzülme ve enerji geri kazanım işlevlerini de yerine getiriyor. Tüm bu önlemler yakıt tüketimini düşürmeye yardımcı oluyor. Ayrıca motora oldukça hızlı ve yumuşak bir şekilde marş veriyor. Böylece start-stop gibi işlevlerde ek konfor sağlıyor. Yeni batarya teknolojisi sayesinde elektrik motorunun gücü 15 kW’den 17 kW’ye çıkarken entegre marş jeneratörü aynı zamanda 205 Nm ek tork sağlıyor.

260 BEYGİR GÜCÜNDE

190 kW gücündeki CLE 300 4MATIC (WLTP: ortalama yakıt tüketimi: 7,6-7,0 lt/100 km; ortalama CO2 emisyonu: 173-159 gr/km). M 254 2,0 litre hacimli motor çok sayıda ileri mühendislik çözümünü bünyesinde barındırıyor. NANOSLIDE® silindir kaplaması, CONICSHAPE® silindir honlaması (trompet honlama), değişken akışlı turbo besleme ve motora entegre egzoz gazı arındırma çözümleri bunlardan bazıları. Ayrıca, 190 kW’lık motor, iki kademeli valf kaldırma sistemi CAMTRONIC ile daha yüksek güç üretimi sağlıyor.

KOLTUKLARA ENTEGRE HOPARLÖR

16 kanal amplifikatör, 17 hoparlör ve 710 Watt güce sahip Burmester® 3D surround ses sistemi ile maksimum ses deneyimi her zaman sizinle. Burmester® 3D surround ses sistemi, Dolby Atmos ile sürükleyici ses deneyimini yeni bir düzeye taşıyor. Sürücü ve yolcuları, kayıt stüdyosu veya canlı bir konser etkisi veren, benzersiz, çok boyutlu derinliğe ve netliğe sahip bir ses çevreliyor. Dolby Atmos, her bir enstrümanın veya sesin ayrı ayrı konumlandırılmasına olanak tanıyor. Geleneksel stereo sistemler sağ-sol dinamiklerine eğilimliyken, Dolby Atmos tüm ses aralıklarını kullanarak 360 derecelik bir deneyim yaratabiliyor. Burmester® 3D surround ses sistemi, ikisi ön koltuk başlarında olmak üzere 17 hoparlör içeriyor. CLE için geliştirilen entegre koltuk başlıklarına sahip yeni ön koltuklar, yenilikçi bir çözümü de beraberinde getiriyor. Burmester® 3D surround ses sistemi ile her bir koltuk başlığı hizasında iki hoparlör yer alıyor. Bu da Dolby Atmos ile sürükleyici bir müzik deneyimi yaratıyor.