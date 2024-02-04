Çinli üreticilerin pazar payı tam gaz artıyor

Otomobil pazarı 2024’e oldukça hızlı başladı. Yılın ilk ayında 65 bine yakın sıfır otomobil satılırken, engellere rağmen Çinli üreticiler de otomobil pazarından yüzde 9’a yakın pay aldı. 9 marka ocak ayında 5 bin 655 adetlik satış yaptı. Bunun 4 bin 455 adedini Chery tek başına gerçekleştirdi.

ALİ YILDIRIM

En çok satan Çinli marka belli oldu. Avrupalıların hakim olduğu birçok pazarda artık Çinli üreticiler de başı çekiyor. Kalitesiz algısını yıkan Uzak Doğulu üreticiler, kaliteyi ucuza rahatlıkla sunabiliyor. Türkiye’yi Avrupa’ya açılan bir kapı olarak gören Çinliler, iç pazar fethine deyim yerindeyse bizden başlıyor. Geçen yılı rekorlarla kapatan pazara rağmen, kayda değer bir pastaya sahip oldular. Uzak Doğulu markaların Türkiye’de uyguladığı fiyat politikası yerlileri bile zorlamaya başladı. Ortalama fiyatların altında bir seçenekle hareket edince pazardaki etkinlikleri arttı. Geçen yıl sadece birkaç Çinli marka pazarda boy gösterirken bugün sayıları neredeyse bir elin parmaklarına ulaştı.

9 KAYITLI ÇİNLİNİN 14 MODELİ VAR

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği’ne (ODMD) kayıtlı Çinli marka sayısı 9 olurken, model sayısı ise neredeyse 14’ü buldu. Hatta geçen yılın ilk çeyreğinde pazara dahil olmalarına rağmen toplam pazardan yüzde 8’e yakın pay aldılar. Yeni yılın ilk ayında da tablo çok değişmedi. ODMD verilerine göre, Ocak 2024’te toplamda 64 bin adet otomobil satışı gerçekleşti. Bu rakam ocak ayının rekoru olarak kaydedildi. 8 Uzak Doğulu üretici ise toplamda 5 bin 655 adetlik satışlar ocak ayından yüzde 8,8 pay aldı. Alınan önlemlere rağmen, Çinlilerin agresif tavrı ilk tam yılda dikkat çekti. 2 milyon TL’ye bile ulaşmayan fiyat etiketleriyle premium sınıfa taş çıkaran markalar, en çok tercih edilen SUV segmentinde de sınırları zorluyor.

LİSTENİN BAŞINDA CHERY VAR

Tabi hiç kuşkusuz 5 bin 655 adetlik satıştan en büyük payı 4 bin 450 adetle Chery alıyor. Çin pazarının yüzde 79’una sahip olan markanın en yakın rakibi MG. 971 adetlik satış rakamına ocak ayında ulaşan marka, pastanın yüzde 17’sine sahip. Üçüncü sırada ise Türkiye’ye şimdilik tek modelle giren BYD var. Atto 3 modeliyle marka ocak ayında 155 adet elektrikli otomobil teslimatı gerçekleştirmiş. Onun da payı yüzde 3’e yakın.

SUV PASTASINDA PAY YAVAŞ YAVAŞ ARTIYOR

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), Ocak ayı verilerine göre, 2024 yılı Ocak ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 56,6 oranında artarak 79 bin 701 adede ulaştı. Otomobil satışları, 64 bin adet oldu. Hiç kuşkusuz pazarın en çok dikkat çeken segmenti SUV’ler. 33 bin 735 adet SUV otomobil satışı gerçekleşti. Çinlilerin etkinliği burada da dikkat çekti. 5 bin 518 adet de Çinli SUV satıldı. SUV pazarından alınan pay daha ocak ayında yüzde 17’yi geçti. ODMD model dökümü verilerine göre, Chery 3 markasıyla (OMODA 5, TİGGO 7, TİGGO 8) adet bazında sadece SUV segmentinde ilk 10’da yer aldı. 2 bin 200 adet satan TİGGO 8 PRO SUV’de ilk 3’te. 20’nci sırada da 659 adetle MG HS var.

ELEKTRİKLİDE DE OLDUKÇA İYİ GİDİYORLAR

Elektrikli tarafta da yaşanan engellere rağmen satışlar tam şarj devam ediyor. Servis yönetmeliğinde hâlâ bir gelişme yok fakat geçen yıldan yüklenen stokların satışı sürüyor. Kısa bir süre önce pazara dahil olan BYD, Ocak 2024’te 155 adet Atto 3 teslimatı gerçekleştirmiş. Ve ocak ayına 4’üncü sıradan giriş yapmış. MG4 ile elektrikli HB segmentinde yer alan model de 113 adetle 6’ncı sırada. Skywell 18’inci sırada, MG ZS EV ve Leapmotor T03 ilk 25’te.