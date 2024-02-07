Chery TIGGO 7 ve TIGGO 8’e yapay zeka dopingi

Chery Tiggo 7 Pro ve Tiggo 8 Pro modellerine yapay zeka kokpit dopingi yapıyor. Kısa süre içinde yenilenmesi beklenen yeni iç mekanda yapay zeka öne çıkacak. Yeni versiyonlar, 24,6 inç akıllı çift ekran, 64 renkli kademesiz değişken ambiyans aydınlatması ve 50W kablosuz hızlı şarj gibi özelliklere de sahip olacak.

Chery Tiggo 7 Pro ve Tiggo 8 Pro modellerine yapay zeka dopingi yapıyor. Kısa süre içinde yenilenmesi beklenen yeni iç mekanda yapay zeka öne çıkacak. Yeni versiyonlar, 24,6 inç akıllı çift ekran, 64 renkli kademesiz değişken ambiyans aydınlatması ve 50W kablosuz hızlı şarj gibi özelliklere de sahip olacak. Chery, yeni nesil akıllı kokpit ile üst seviye bir kullanıcı deyimi sunmaya hazırlanıyor. Günümüzde yapay zekâ, nesnelerin interneti (IoT) ve bulut bilişimi gibi teknolojilerin uygulanmasıyla otomobiller, geleneksel ulaşım araçlarından mobil akıllı terminallere dönüştü. Otomobil zekasının önemli bir parçası olan akıllı kokpit, artan sayıda sürüş, eğlence ve yaşam tarzı işlevlerini kademeli olarak otomobillere entegre ediyor.

GELİŞMİŞ SÜRÜCÜ ASİSTANLARI GELİYOR

Chery’nin geliştirdiği akıllı kokpit, geçirmiş olduğu evrim sonucu geleneksel otomobil kokpitinden ayrışıyor ve sahip olduğu özelliklerle akıllı, konforlu ve kullanıcı ihtiyaçlarını anlayıp karşılayabilen özellikleriyle öne çıkıyor. Akıllı kokpit sistemi, araç içi bilgi-eğlence sistemleri, akıllı iklimlendirme sistemleri, bağlantılı araç sistemleri ve algı etkileşim sistemleri gibi farklı elektronik cihazlardan oluşuyor. Chery, “Tech Chery” bayrağı altında sunduğu yeniliklerle zekayı yeni bir teknolojik etiket olarak kullanıyor. Akıllı kokpite ve akıllı sürüş alanlarına odaklanan Chery, güçlü yazılım geliştirme becerileri ve üst seviye donanımla akıllı teknoloji alanında önemli bir avantaj elde ederek tüm ürün gamını akıllı teknoloji gelişimi ile yönlendiriyor.

YAKIN ZAMANDA SATIŞA SUNULACAK

Chery’nin TIGGO 7 PRO ve TIGGO 8 PRO modellerinin, daha üst donanımlı versiyonlarında akıllı konfigürasyon özelliği sunuluyor. Chery’nin akıllı kokpit alanındaki teknolojik atılımlarına dayanan bu modellerde akıllı eğlence kokpitleri yer alıyor ve yeni akıllı sürüş deneyimleri sunuyor. Yeni versiyonlar, 24,6 inç akıllı çift ekran, 64 renkli kademesiz değişken ambiyans aydınlatması ve 50W kablosuz hızlı şarj gibi özellikleriyle kullanıcılara daha da nitelikli bir deneyim sunuyor. Chery TIGGO 7 PRO ve TIGGO 8 PRO’nun üst donanımlı yeni akıllı kokpit konfigürasyonları yakın zamanda Türkiye pazarında da satışa sunulacak.