Elektrikli Opel Astra Ecotest’i geçti

Elektrikli Opel Astra, ADAC Ecotest 2023’te 94 farklı elektrikli otomobil arasından üçüncü seçildi. İlk 10’a giren tek Alman otomobili olan Astra Elektrik, 110 puan üzerinden yapılan değerlendirmede 103 puan alarak en yüksek derelecendirme olan 5 yıldızı elde etti.

Elektrikli Opel Astra, ADAC Ecotest 2023’te 94 farklı elektrikli otomobil arasından üçüncü seçildi. İlk 10’a giren tek Alman otomobili olan Astra Elektrik, 110 puan üzerinden yapılan değerlendirmede 103 puan alarak en yüksek derelecendirme olan 5 yıldızı elde etti. En son teknolojilerin sıfır emisyonlu sürüş ve üstün performansı ile bir arada sunulduğu Astra Elektrik, teste katılan 94 otomobil arasından üçüncü sırayı alarak podyumun sahibi oldu. Bu güçlü sonuçla beraber Opel Astra Elektrik, ilk 10’a girebilen tek Alman otomobili oldu.

ISI POMPASI DA VAR

Emisyonsuz sürüş sunan tamamen elektrikli Opel Astra Elektrik, ADAC Ecotest 2023’te güçlü bir izlenim bırakarak kompakt sınıftaki rakipleriyle arayı açtı. ADAC yetkilileri Opel Astra Elektrik hakkında, “Rüsselsheim merkezli otomobil, düşük boş ağırlığı, iyi enerji yönetimi ve standart olarak sunulan ısı pompasıyla enerji tüketiminin ve karbon emisyonlarının azaltımasına katkıda bulunuyor” açıklamasında bulundu.

MAKSİMUM HIZI 170 KM

Opel Astra Elektrik, sahip olduğu verimlilik avantajıyla eğlenceyi birleştirerek sınıfının en keyifli sürüş deneyimini sunuyor. Gelişmiş elektromotor gaz pedalına basıldığı ilk andan itibaren 115kW/156 HP güç üretirken 270 Nm’lik güçlü bir tork sağlıyor. 1.679 kilogramlık düşük boş ağırlık, otomobilin dinamik sürüş karakterini güçlendirirken enerji tüketimine de katkıda bulunuyor. Tamamen elektrikli ve emisyonsuz sürüş sunan Astra Elektrik birçok elektrikli rakibinin hızı 150km/s veya 160km/s ile sınırlıyken, 170km/s’lik bir maksimum hızla birlikte geliyor.

418 KM MENZİLİ VAR

418 km’ye kadar (WLTP) menzil sunabilen Astra Elektrik, 54 kWsa’lik lityum-iyon bataryası ve standart olarak sunulan gelişmiş ısı pompası teknolojisi sayesinde 100 km’de sadece 14,8 kWsa enerji tüketiyor (WLTP). Yeni Opel Astra Elektrik, düşük enerji tüketimi sayesinde günlük kullanımın yanı sıra şarj molası vermeden en uzun seyahatlerde de sıfır emisyonlu sürüş keyfi sunuyor. Rejeneratif fren sistemi sürüş esnasında kaybedilen enerjinin geri kazanılmasını sağlarken Astra Elektrik’in verimliliğini bir üst seviyeye taşıyor.