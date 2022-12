Vazgeçilmez çözüm ortağı olmak istiyoruz

Otopratik mağazaları, 52 noktanın kontrol edildiği check-up hizmetine ek olarak, farklı nokta için servis ve bakım sağlıyor. Brisa Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cenk Koçdor “Hedefimiz, hızlı bakım sektöründe her gün güçlenerek, müşterilerimizin vazgeçilmez çözüm ortağı olmak.”

Brisa, araç sahiplerine tek noktadan kapsamlı hizmet veren hızlı bakım servis zinciri Otopratik’lerde yenilikçi hizmetlerini çeşitlendirerek araç sahiplerinin hayatını kolaylaştırıyor. Geniş ürün ve hizmet yelpazesi ile otomotiv sektöründe çözüm ortağı olmayı hedefliyor. Otopratik mağazaları, 52 noktanın kontrol edildiği check-up hizmetine ek olarak, farklı nokta için servis ve bakım sağlıyor. Lastik, jant, akü, ön düzen bakımı, yağ değişimi, filtre değişimi, klima gazı dolumu, fren balata ve disk değişimi, amortisör değişimi ve periyodik bakım gibi temel bakım hizmetleri veriyor. E-Şarj iş birliği ile elektrikli araçlar için şarj hizmeti de sunmaya başlayan Otopratik mağazaları, şu an Türkiye genelinde 20 noktada bu hizmeti veriyor.

LASTİĞİN ÖTESİNDE HİZMET VERİYORUZ

Brisa Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cenk Koçdor genişleyen Otopratik ürün portfolyosu ile ilgili yaptığı açıklamada; “Otopratik’ler, Brisa’nın lastiğin ötesinde hizmet sunma vizyonunun en güzel örneklerinden biri. Mağazalarımız, binek ve hafif ticari araç sahiplerinin, araçlarının hızlı bakımına yönelik tüm ihtiyaçlarına tek noktada erişmelerini sağlıyor. Müşterilerimize, günümüz için çok değerli olan ek zamandan tasarruf ederek, Brisa güvencesiyle; zengin çeşitlilik ve uygun fiyatta ürün portfolyosu sunuyoruz. Bunu da Türkiye’nin her yerinde standartlaşmış hizmet kalitesi ve kolay erişim fırsatı ile sağlıyoruz. Müşterilerimizi dinleyerek her geçen gün değişen ihtiyaçları ve beklentileri doğrultusunda yatırımlarımızı yapıyor, sunduğumuz hizmetleri ileriye taşıyoruz. Bugün hızlı bakım hizmetleri sunan markalar arasında Otopratik, ilk akla gelen marka olarak bizleri gururlandırıyor. Hedefimiz, hızlı bakım sektöründe her gün güçlenerek, müşterilerimizin vazgeçilmez çözüm ortağı olmak.”

FREN BALATALARI İÇİN ÖZEL ÜRÜN

Araçların özellikle parça mekaniği, zamanla toz ve kir ile bozulabilir. Emniyetli sürüş için fren balatalarının düzenli olarak temizlenmesi gerekir. Otopratik ürün gamına 500ml’lik ambalajlar halinde Balata Temizleme Spreyini dahil etti. Sprey, araçların fren bölümündeki yağlı ve paslı yüzeyleri etkin bir şekilde temizliyor; fren balataların uzun bir süre işlevini en iyi şekilde yerine getirmesini sağlıyor.

MOTOR ÖMRÜNÜ UZATMAK BAKIMLA MÜMKÜN

Araç motorları da yağlı bir sistemle çalıştığı için çok çabuk kirlenebilir. Bu kirler uzun vadede temizlenmediğinde parçaların çalışma performansını düşürebilir. Otopratik ürün gamını 500ml’lik Motor Temizleme Spreyi ile genişletti. Güçlendirilmiş formülü sayesinde motorun susuz ve pratik bir şekilde kir ve pastan arındırılmasını sağlayan sprey, ulaşılması güç noktalara dahi ulaşabiliyor.

OTOPRATİK KLİMA FRESH FERAHLIK SAĞLIYOR

Klima sistemi, mevcut sigara ve kötü kokuları da yayarak araç içinde kötü bir koku oluşmasına sebep olabilir. Otopratik’in yeni ürünü Otopratik Klima Fresh de araç içi kötü kokuyu bastırmak yerine kokuyu kökten gideriyor. 150ml’lik ambalajında sunulan Otopratik Klima Fresh insan sağlığı için zararlı bileşen içermez. Zaman içerisinde sıvı teması, nem veya aşınma gibi sebeplerle aracın metal yüzeylerinde paslanma olabilir. Otopratik’in yeni iki ürünü Pas Sökücü Sprey ve Çok Amaçlı Bakım Spreyi, araç ve araç dışı tüm metal yüzeylerdeki pasların plastik kısımlara zarar vermeden rahatça sökülmesini, yağlanmasını ve bakımının yapılabilmesini mümkün kılıyor.

GELENEKSEL KOLONYA UNUTULMADI

Otopratik ürün gamına dahil ettiği geleneksel kolonya, içerdiği yüksek derece alkol sayesinde sterilizasyon işlemleri için kullanılabilir. Hoş kokusu ile ferahlatıcı bir etkiye de sahip olan 150 ml‘lik Otopratik Sprey Kolonya, aloe vera ve gliserin içeren formülü sayesinde elleri koruyor. Sprey kolonya, araç içi yüzeyleri temizlemek için de oldukça kullanışlı.

MÜŞTERİLERİNİN HAYATINI KOLAYLAŞTIRIYOR

Otopratik mağazalarımızda araç sahipleri dijital ortamda araç bakım fiyatını anında öğrenip istediği Otopratik servisinden randevu alabiliyor. Böylece Otopratik’e hizmet almak için gelmeden önce bütçelerini planlayabiliyor ve beklenmeyen masraflarla karşılaşmıyorlar. Bu uygulama, Türkiye’nin neresinde olursa olsun tüm müşterilerin aynı yüksek standartta servis hizmeti almalarını sağlıyor ve aynı kaliteli ürünleri garantili olarak aynı fiyata satın almalarına imkân sunuyor. Kendi markası altındaki ürünleri müşterileriyle buluşturan Otopratik, akü, hava, polen, yağ ve yakıt filtreleri gibi yedek parça ürünleri ve cam suyu ve antifrizden oluşan oto bakım kategorisi ürünlerini içeren geniş bir ürün gamına sahip.