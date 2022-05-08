Brisa’dan ihracat rekoru

Brisa, finansallarını etkin risk yönetimi, güçlü işletme sermayesi yönetimi, başarılı kanal ve ürün portföyü yönetimi ile sağlamlaştırdı. 87 ülkeye Lassa markasının ihracatını yapan Brisa, yeni bir rekora imza atarak ihracatta tüm zamanların en yüksek sevkiyatını gerçekleştirdi. Şirketin ilk çeyrek dönem toplam ihracatı, 80,5 milyon USD’a ulaştı.

Brisa, 1 Ocak-31 Mart 2022 dönemine ait finansal sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Sabancı Holding ve Bridgestone Corporation iştiraki Türkiye lastik sektörü lideri Brisa 2022’nin ilk çeyreğinde güçlü bir performans sergiledi ve paydaşlarına değer kattı. Yılın ilk çeyreğinde, Şirketin toplam cirosu 2,7 milyar TL, FAVÖK büyüklüğü ise geçen yılın aynı dönemine göre %101,5 artışla 795 milyon TL olarak gerçekleşti. Yılın ilk çeyreğinde Şirket, artan maliyet baskılarına karşın etkin risk yönetimi ile karlılığını korudu, işletme sermayesini, satış kanallarını ve ürün portföyünü dengeli bir şekilde yönetti. İşletme sermayesi devir hızı, 2022 ilk çeyreğinde -9 gün seviyesine ulaştı.

EN YÜKSEK REKORA ULAŞTI

Bu büyümeyi sağlamak için katma değerli üretimle uluslararası faaliyetlerinde yüksek performansa odaklanan şirket, stratejik adımlarını hayata geçirdi. Brisa, Lassa markası ile şu ana kadar bir ayda gerçekleşmiş en yüksek sevkiyat adedine Mart 2022’de ulaştı ve ihracat tarihindeki en yüksek ilk çeyrek sevkiyat rekorunu da kırmış oldu. İhracat satış gelirlerini 49 milyon USD’a ulaştırdı ve atılımlarıyla ilk çeyrek dönemi güçlenerek tamamladı. Şirket, Şubat 2022 itibariyle Lassa markasıyla 17 ülkede pazar payı da kazandı. Brisa, ilk çeyrek döneminde lastik odağındaki mevcut iş portföyünü mobilite çözümleri işine dönüştürmek için Arvento Mobil Sistemleri’ni satın aldı. Bu satınalma, şirketin lastiğin ötesinde öncü hizmetlerini büyütmesini, filo sahipleri ve sürücülerin hayatlarını kolaylaştıran, verimlilik ve üretkenlik getiren bir çözüm ortağı olmasını sağlayacak.

17 ÜLKEDE PAZARIN ÜZERİNDE PERFORMANS

Brisa’nın 2022 yılı birinci çeyrek performansını değerlendiren Brisa CEO’su Haluk Kürkçü; “Pandeminin hafiflemesine dair işaretler aldığımız bu dönemde, durgunluk yaşanan pazarların kısmen canlandığını gözlemliyoruz. Yılın ilk iki ayındaki verilere göre, özellikle doygunluğa ulaştığını gözlemlediğimiz Avrupa yenileme pazarı, binek ve hafif ticari araç lastikleri segmentinde dikkat çeken çift haneli büyümeler kaydetti. Bu koşullar altında, ihracatta elde ettiğimiz performans şirketimizin toplam performansı için büyük önem arz etti. İhracat pazarları arasında denge oluştururken, çalışmalarımıza da ivme kazandırdık. Faaliyet gösterdiğimiz uluslararası pazarlarda Lassa markamız ile önemli bir ihracat sevkiyatı rekoruna imza attık. Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Bağımsız Devletler Topluluğu bölgelerinden toplam 17 ülkede pazarın üzerinde performans kaydettik ve pazar payımızı artırdık. Brisa tarihinde bir ayda yapılan en yüksek sevkiyat adedine ulaştık ve bugüne kadar ilk çeyrekte ulaşılan en yüksek ihracat rekorunu da kırmış olduk. Tüm bu sonuçlar küresel ölçekte tercih edilirliğimizi ve başarımızı kanıtlıyor” dedi.

MAĞAZALARIMIZI GELECEĞE HAZIRLIYORUZ

Haluk Kürkçü, otomotiv dünyasındaki elektrikli dönüşümünü destekleyecek şekilde mağazaları geleceğe hazırladıklarını belirterek ekledi: “Mağaza çalışanlarını elektrikli ve hibrit araçların hızlı bakımına yönelik eğitimlerle güçlendiriyoruz. Elektrikli araçların yaygınlaşmasında önemli bir ihtiyaç olan mağazalarımızdaki e-şarj istasyonları 15’e ulaştı. Bu yıl sonunda 35’e çıkarmayı hedefliyoruz. Hızlı bakım hizmeti veren mağaza zincirleri arasında tüketicinin aklındaki ilk marka olan Otopratik’in iş ortakları, Brisa ve Sabancı Holding’in güçlü çatısı altında kârlı, verimli ve güvenilir bir iş modeli ile güçleniyor. İşlerimizi ‘lastiğin ötesine’ taşıyoruz. Araç kullanıcılarına lastiğin ötesinde zenginleştirilmiş hizmetlerle kapsamlı bir deneyim sunmak önceliğimiz. Dijital filo çözümlerimizle 700 binin üzerinde lastiğe dokunduk ve müşterilerimize 16milyon TL tasarruf sağladık. Satın alma sürecini tamamladığımız Arvento Mobil Sistemler ile mobilite telematik ve lastik çözümleri sunmak için çalışıyoruz. 56.000 filo müşterisinin sürüş verilerinin analitiğiyle hem ürünlerimizin araç altındaki performansını pazara verildikten sonra değerlendirme ve takip etme, ek olarak da ortak ürün ve hizmet geliştirme fırsatları var. Veri analitiğine dayalı filo yönetim hizmetleri ile müşterilerimize kolaylık, verimlilik ve üretkenlik sağlayacağız.”