Yenisine para yetmiyor tüketici kiralıkla işini görüyor

Tüketici artık sıfır otomobile oldukça uzak. Para ne yeniye ne de ikinci ele yetince ibre yeniden kiralamaya doğru kayıyor. Bu dönemde araç sahibi olmanın oldukça zorlaştığını söyleyen TOKKDER Başkanı Ekici “Bu dönemde araç kiralama, tüketicinin ulaşım ihtiyacını karşılama anlamında avantajlı bir alternatif haline geldi” dedi.

ALİ YILDIRIM

Otomotiv sektöründe vergi ve kur sorunu hem yenisini hem de eskisini almayı oldukça zorlaştırdı. Artan fiyatlar karşısında tüketici değil sıfıra ikinci ele bile bakamazken, yeni alternatifler aranmaya başlandı. Böylece günlük, saatlik hatta dakikalık kiralamalara talep arttı. TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı İnan Ekici de araç sahibi olmanın bu dönemde zorlaştığını ifade etti. Ekici “Bu dönemde araç kiralama, tüketicinin ulaşım ihtiyacını karşılama anlamında avantajlı bir alternatif haline geldi. Kiralamayı tercih eden tüketici sadece ihtiyaç duyduğu süre kadar aracı kullanma ve sadece bunun bedelini ödeme imkânına sahip oluyor. Pandemi öncesi yaşanmaya başlanan ‘sahiplik yerine kullanım’ ana akımı artarak devam edecek, bireyler ve kurumlar ihtiyaçları kadar kullanma imkânı tanıyan modellere, dolayısıyla kiralamaya daha fazla yönelecekler” dedi.

İSTEDİĞİMİZ ZAMAN İSTEDİĞİMİZ ARACA ULAŞAMIYORUZ

Pandemi döneminde bireylerin bireysel ulaşıma kaydığını anlatan Ekici, araç kiralama ve paylaşıma olan talebin arttığını belirtti. Maliyetlerin de oldukça yükseldiğini vurgulayan Ekici şöyle konuştu: “Araç kiralama sektörü, yapısı itibarıyla, sıfır araç maliyetlerinden ve operasyonel işletme giderlerinden doğrudan etkilenen bir sektör. Bu kapsamda, sıfır araç fiyatlarında ve operasyonel işletme giderlerinde yaşanan herhangi bir artış maliyetlerin artmasına sebep oluyor. 2016 yılındaki ÖTV düzenlemesi, sonrasında özellikle 2018 yılından bu yana döviz kurlarında yaşanan artışlar ve son olarak pandemi süreci bu durumu etkileyen önemli sebepler arasında yer alıyor. Tüm bu gelişmeler sıfır araç fiyatlarının ve maliyetlerimizin bir hayli artmasına sebep oldu. Pandemiyle birlikte buna küresel çip krizine bağlı olarak tedarik zincirinde yaşanan sıkıntılar da eklendi. Yani istediğimiz zaman istediğimiz araca ulaşmakta zorlanmaya başladık.”

‘FİYAT ARTIŞLARINI ENFLASYONUN ALTINDA TUTTUK’

Maliyetlerden dolayı fiyatların arttığını ifade eden İnan Ekici “Araç fiyatları, finansman maliyetleri ve enflasyondaki artışa bağlı olarak araç kiralama fiyatlarında da artış var. Ancak belirtmek isterim ki araç kiralama sektörü, satın alma ve filo yönetimindeki uzmanlığı sayesinde yarattığı verimliliği müşterilerine yansıtıp fiyat artışını enflasyonun altında tutmaya gayret ediyor. Kısa dönem kiralamada hâlâ Avrupa’nın en uygun fiyatlarına sahip ülkelerinden biri konumundayız. Uzun dönemli kiralama tarafında ise yüzde 50’lik ÖTV diliminde kalan araçlarda, Avrupa’nın altındayız” dedi.

‘TURİZM İYİYE GİDERSE 2019’U YAKALARIZ’

Günlük araç kiralama şirketlerinin bu yıl umutlu olduğunu anlatan İnan Ekici şu değerlendirmeyi yaptı: “Günlük araç kiralama şirketleri bu yıla ilişkin araç alımlarıyla turizmde arzu edilen toparlanmaya hazırlık yapmaya başladı. Bu yıl turizmde arzu edilen hareketlilik gerçekleşirse günlük araç kiralamaya olan talep de bundan olumlu etkilenecek. Böyle bir durumda, araç bulunurluğu sıkıntısının baskısı altında dahi, günlük araç kiralamada geçen seneye göre yüzde 25-30’a yakın bir büyüme yaşanabilir, bu büyüme ile birlikte sektörün iş hacmi bahsettiğim gibi 2019 yılı seviyesine yaklaşabilir. Özetle, ekonomik aktivitenin hızlanması ile birlikte, hijyenik ve izole ulaşım sağlamasından ve seyahat etmeye olan özlem nedeniyle günlük araç kiralama daha fazla tercih unsuru olacak. Kısa süreli araç kiralamada, bayram döneminde yüzde 80 üzerinde doluluk oranı olması bekleniyor. Bayramın bu sene Mayıs ayı başına denk gelmesi nedeniyle pandemi öncesindeki yıllardaki yaz yoğunluğunu beklememekle birlikte, bayram süresince de talebin artarak devam edeceği görüşündeyiz.”