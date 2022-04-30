Elektrikli C4 357 km menzille geliyor

Citroen elektrikli e-C4 menzili belli oldu. Citroen elektrikli e-C4 modelini sonbaharda Türkiye pazarına sunmayı hedefliyor.

Citroen elektrikli e-C4 menzili belli oldu. Citroen elektrikli e-C4 modelini sonbaharda Türkiye pazarına sunmayı hedefliyor. C4’ün yüzde 100 elektrikli modeli olarak dikkat çeken model, hatırı sayılır bir menzille geliyor. e-C4, 357 kilometre menziliyle günlük kullanım dışında uzun yolculukları da desteklerken, Charge My Car uygulaması şarj sürecinin yönetimini kolaylaştırıyor. Toplam C4 satışları içinde kısa sürede yüzde 35’lik paya erişen tamamen elektrikli e-C4, 2022’nin ilk çeyreğinde Fransa ve İspanya’da elektrikli kompakt sınıf pazarında lider konumuyla öne çıkarken, Hollanda’da ikinci sırada yer almasıyla dikkat çekiyor.

136 beygir gücünde

Araç 136 beygir güç 260 NM’de tork değeri sunuyor. 100 kw şarj istasyonlarında araç 30 dakikada yüzde 80 doluma ulaşıyor. Aynı güçte istasyonda 10 dakikalık şarjla 100 kilometre yol gidiliyor. Şarj hızı, şarjın başlangıcında, sonuna göre daha hızlı gerçekleşiyor. Bu nedenle, bataryayı %80’den %100’e şarj etmek, %0’dan %80’e şarj etmekten daha uzun sürüyor. Ayrıca kullanıcı sadece daha kısa şarj süresinin keyfini çıkarmakla kalmıyor bunun yanında örneğin Fransa’daki hızlı şarj ağlarının çoğunda şarj maliyetleri dakikalarla hesaplandığından finansal olarak da avantaj sağlıyor.