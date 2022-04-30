Renault, ticari ürün gamını Trafic ile güçlendirmeye devam ediyor. Express modelinden sonra yeni Trafic’i de Türkiye pazarına sunan marka, hafif ticari ailesini tamamladı. Aracın başlangıç fiyatı ise 421 bin lira olarak belirlendi.

Renault hafif ticari araç gamını genişletmeye devam ediyor. Kısa bir süre önce Renault Express modelini tanıtan marka, şimdi de yeni Trafic’i pazara sundu. Trafic ailesinin ön bölümü, hem ticari hem de bireysel müşterilere hitap edecek şekilde tamamen yeniden tasarlandı. Tamamen LED farlar ile sunulan yeni Trafic, C şeklinde ışık imzası içeren gündüz farları, yeni renkleri ve aksesuarlarıyla daha modern bir görünüm sunuyor. Yeni Renault Trafic ailesi yenilenen kabin içi özellikleriyle hem iş hem de günlük kullanım ihtiyaçlarına cevap verirken, döşeme ve malzeme kalitesindeki belirgin artışla da dikkat çekiyor. Özellikle Combi 8+1 versiyonunda sunulan donanımlar ve kullanılan malzeme kalitesi binek otomobilleri aratmıyor.

EN İYİ SEÇENEK OLACAĞIZ

Renault MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş “Her geçen gün ilginin artmaya devam ettiği medium van segmentinde Renault’nun verimli, şık, her işe ve kullanım amacına uyum sağlayabilen versiyonlarla üretilen Yeni Trafic Combi 5+1, Combi 8+1 ve Panelvan versiyonları kolay yüklemeye uygun yapıları, üstün yükleme kapasiteleri, segmentinin en iddialı saklama alanları, konforlu iç mekanları, akıllı kokpitleri ve ileri sürüş destek sistemleriyle her türlü ihtiyaca cevap veriyor. Renault Ticari ailesinin yenilenmiş üyelerinin sınıfında iddialı modüler tasarım özellikleriyle hem iş hem de özel kullanımda işlevselliği en üst seviyeye taşıyarak pazardaki en iyi seçeneklerden olacağına inanıyoruz. Geçtiğimiz Eylül ayında Türkiye pazarına sunduğumuz Yeni Express’in ardından Yeni Trafic modelinin de yenilenmesi, ürün gamına eklenen otomatik vitesli ve 8+1 koltuklu versiyonlarıyla ticari araç pazarındaki iddiamızı daha da yukarılara taşımak istiyoruz.”

6 METREKÜP YÜKLEME ALANI

Yeni Renault Trafic Panelvan, DNA’sını korurken daha da geliştirilmiş pratik özelliklerle donatılıyor. 5,480 mm gövde uzunluğu ve 1.967 mm gövde yüksekliği ile sunulan Panelvan versiyonu, 6 metreküp yükleme hacmiyle tüketicilerle buluşuyor. Combi 5+1 versiyonu hem iş hem de günlük ihtiyaçları gidermek amacıyla kullanılabiliyor. 4 metreküp yükleme alanı da sunan Yeni Trafic Combi manuel vites versiyonunun yanı sıra ürün gamına yeni eklenen otomatik vites seçeneğiyle de sürüş konforunu artırıyor. Ticari araç pazarı içerisinde yüzde 4,9’luk bir paya sahip olan minibüs segmentinin yaklaşık 3’te 1’i 8+1 Minibüs ve Combi’lerden oluşuyor. Pazar gereksinimlerine son derece uygun olarak lanse edilen Trafic Combi 8+1 versiyonu, yolcu taşıma amacının yanı sıra aile seyahatleri için de ideal bir yolcu konforu ve bagaj alanı sunuyor. Model sadece 2 litrelik dizel motor seçeneğine sahip. 150 ve 170 beygir güç seçenekleriyle araç, combi versiyonlarda otomatikle geliyor.