50’nci yıla özel BMW M

BMW M markasının 50’nci yılına özel olarak sınırlı sayıda 50th Year M Edition tasarım paketli otomobil üretti. Sadece BMW 3 Serisi, Yeni BMW 4 Serisi Gran Coupé ve BMW 5 Serisi modellerinde sunulan 50th Year M Edition tasarım paketi; otomobillerin sportif karakterlerini güçlendirmekle kalmıyor, bambaşka bir sürüş deneyimi de vadediyor.

BMW bu yıl M markasının 50’nci yılı için hazırladığı sürpriz yenilikler ve etkinliklerle otomobil tutkunlarını heyecanlandırmaya devam ediyor. Markanın sportif karakterini ve sürüş tutkusunu daha da güçlendiren M’in 50’nci yılına özel tasarlanan tasarım paketi, yalnızca BMW 3 Serisi, Yeni BMW 4 Serisi Gran Coupé ve BMW 5 Serisi modellerinde sunuluyor.

BMW 320i Sedan 50th Year M Edition

BMW’nin en yeni tasarım dilinin öncü modeli konumunda bulunan; simgeleşmiş BMW 3 Serisi, üç farklı tasarım paketine ek olarak sınırlı sayıda üretilen 50th Year M Edition ile daha fazla M ruhunu dışarıya yansıtıyor. Çamurluklarda yer alan M logolarına ek olarak otomobilin ön ve arka kaputu ile jantlarında 50’nci yıla özel hazırlanmış; kırmızı, mavi, beyaz renkleri barındıran BMW logosu ile dikkat çeken BMW 320i Sedan 50th Year M Edition, BMW Laserlight teknolojisi ile donatılmış BMW Individual Shadow Farları, Parlak Siyah Dış Kaplamaları ve Aynalarının yanı sıra 19 inç M Jantları ve M Sport Fren Diskleriyle fark yaratıyor. Otomobilin sürüşünü standart bir BMW’den, M markasının geliştirdiği spor bir otomobile yaklaştıran Adaptif M Süspansiyon ve Değişken Spor Direksiyon ile M Sport Tasarımlı Koltuklar birlikte sunuluyor. Performansla birlikte konforunu da düşünen sürücüler için BMW, 50th Year M Edition tasarım paketinde Harman Kardon Ses Sistemi ile Kablosuz Şarj ve Bağlantı Sistemlerine de yer veriyor.

Yeni BMW 420i Gran Coupé 50th Year M Edition

Yeni BMW 4 Serisi Gran Coupé göz kamaştıran tasarımı ve günlük kullanım için sunduğu geniş yaşam alanıyla sportif sürüş karakterini bir arada sunabilen ender otomobiller arasında bulunuyor. Bu şık tasarımlı beş kapılı otomobil, M’in 50. yılına özel olarak hazırlanan ve sınırlı sayıda Yeni BMW 4 Serisi Gran Coupé’de kullanılan 50th Year M Edition tasarım paketiyle dinamizmi daha da ileriye taşıyor. M Jantlar, M Sport Fren Diskleri ve 50’nci yıla özel M Logoları’nın yanı sıra Parlak Siyah Dış Kaplamalar ve BMW Laserlight Individual Shadow Farlar otomobilin dikkat çeken dış tasarım detayları arasında yer alıyor. Yeni BMW 4 Serisi Gran Coupé 50th Year M Edition’ın etkileyici dış tasarımı, Adaptif M Süspansiyon ve M Sport Koltuklarla teknik açıdan da destekleniyor. Tüm bunlara ek olarak Harman Kardon Ses Sistemi, Konfor Erişim Sistemi, Kablosuz Şarj ve Bağlantı Sistemi ile Karbon Fiber İç Kaplama da tasarım paketinde sunulan özellikler arasında öne çıkıyor.

BMW 520i Sedan 50th Year M Edition

Sportif business sedan otomobilin zirvesi konumunda olan BMW 5 Serisi, dinamik ama sade tasarımıyla her yaştan kullanıcının gönlünde taht kurmayı başaran bir otomobil. BMW 5 Serisi Sedan sahip olduğu sportifliği daha da ileriye çıkaran yeni tasarım paketiyle performans tutkunu kullanıcıları odağına alıyor. M’in 50. yılına özel olarak hazırlanan ve sınırlı sayıda otomobilin sahip olacağı 50th Year M Edition tasarım paketiyle BMW 5 Serisi BMW Laserlight Individual Shadow Farlar, 50’nci yıl özel M Logo, 19 inç M Jantlar, M Spoyler, M Sport Fren Diskleri ve Parlak Siyah Dış Kaplama detaylarıyla standart modelden ayrışıyor. M Çok Fonksiyonlu Koltuklar, M Sport Süspansiyon, Konfor Erişim Sistemi, Kablosuz Şarj ve Bağlantı Sistemleri ile Harman Kardon Ses Sistemi BMW 520i Sedan 50th Year M Edition modelinin sunduğu diğer öne çıkan donanımlar arasında yer alıyor.