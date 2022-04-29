Renault Kangoo ile aynı platformda üretilen Yeni Mercedes-Benz T-Serisi, Avrupa pazarı için gün sayıyor. Ticaretin dışında aileleri de hedefleyen model, dizel ve benzinli motor seçeneklerini tüketiciye sunacak.

Renault Kangoo ile aynı platformda üretilen Yeni Mercedes-Benz T-Serisi, Avrupa pazarı için gün sayıyor. Tasarımı, dengeli gövde orantıları ve azaltılmış çizgileriyle heyecan uyandıran yüzeyleriyle dikkat çekiyor. Kaslı omuz çizgisi ve belirgin çamurluk ağızları aracın gücünü ve duygusal çekiciliğini vurguluyor. Standart olarak sunulan krom radyatör ızgarası ve gövde renginde yan ayna kapakları, kapı kolları ve ön tampon gibi detaylar kalite algısını arttırıyor. Mercedes Benz yazılı kapı eşik kaplamaları ve opsiyonel 17 inçlik hafif alaşım jantlar, paketi tamamlıyor. Ayrıca T Serisi için metalik Rubellit kırmızısı rengi de sunuluyor. Beş koltuklu T-Serisi, 4498 milimetre uzunluğa, 1859 milimetre genişliğe ve tavan barları olmadan 1811 milimetre yüksekliğe sahip. Ayrıca daha sonra uzun dingil mesafesine sahip yedi koltuklu bir versiyonun da üretilmesi planlanıyor.

ÇİFT SÜRGÜLÜ KAPI

Sadece 561 milimetre yüksekliği ile yükleme eşiği, ağır eşyaların yüklenmesini ve her iki yanda bulunan geniş sürgülü kapılar, arka koltuklara erişimi kolaylaştırıyor. Bu sürgülü kapılar, çocukların dar sokaklarda ve park yerlerinde hızlı ve güvenli bir şekilde araca binmelerini-inmelerini sağlıyor. Ayrıca bagaj kapağı dahil olmak üzere üç taraftan yükleme seçeneği de sunuyor.

İÇ MEKAN ÇOK YABANCI DEĞİL

İç mekan tasarımı başarılı kompakt otomobil ailesiyle hemen hemen aynı. Renault modellerinden tanıdık iç mekanda minik detaylar sunulmuş. 7 inç dokunmatik ekranlı ve akıllı telefon entegrasyonuna sahip MBUX bilgi-eğlence sistemi, Touch Control düğmelere sahip çok işlevli direksiyon simidi, klima, KEYLESS çalıştırma, 5,5 inç renkli ekranlı gösterge paneli, yüksekliği ayarlı sürücü koltuğu, kapalı torpido gözü, bagaj örtüsü ve ön koltuk sırtlıklarında cepler standart olarak sunuluyor. Ayrıca LED iç aydınlatma ve donanım seviyesine bağlı olarak sekiz renge kadar ambiyans aydınlatması (Style ve Progressive Line) sunuluyor.

2 FARKLI DONANIMI VAR

Çift dikişli siyah ARTICO suni deri/MICROCUT mikrofiber standart koltuk kılıfları ve kapılarla orta konsolda parlak siyah süslemelerle Style Line, dinamik ve seçkin bir görünüm sunuyor. T-Serisi’nin Style donanım seviyesinde 16 inçlik 5 kollu jantlar ve arka yan ve bagaj için koyu renkli camlar sunuluyor. Progressive Line, daha çok zarif ve lüks donanımlara odaklanıyor. Gösterge panelinin üst kısmında kontrast dikişleriyle NEOTEX yüzey uygulanıyor. Siyah ARTICO suni deri koltuklar, beyaz dikişler ve orta konsol ile kapı panellerindeki mat gümüş süslemeler kaliteli algısını daha da yukarı çekiyor. Sürgülü yan kapılarda elektrikli camlar sunuluyor. Bagaj kapağındaki krom şeri, 16 inçlik 10 kollu alaşım jantlar ve yüksek performanslı LED ön farlar dış görünümü tamamlıyor.

YEDİ HAVA YASTIĞI

Yeni T-Serisi birçok önemli güvenlik özelliği ile donatılıyor. Lastik basınç kaybı uyarı sistemi ve Mercedes-Benz acil çağrı sisteminin yanı sıra çok sayıda sürüş destek sistemi standart olarak sunuluyor. Yokuşta kalkış desteği, Yan rüzgar yardımcısı, ATTENTION ASSIST, yorgunluk uyarı sistemi, çapraz trafik fonksiyonlu aktif fren yardımcısı, aktif şeritte kalma yardımcısı, kör nokta yardımcısı ve hız sınırı yardımcısı bunlardan bazıları. Opsiyon olarak ayrıca Sürüş Destek Paketi sunuluyor. Bu, aktif mesafe yardımcısı DISTRONIC’i (ayrıca bir opsiyon olarak da sunuluyor) ve aktif direksiyon yardımcısını içeriyor. Park alanlarına girerken ve çıkarken ek rahatlık ve güvenlik için, PARKTRONIC ve geri görüş kamerası ile opsiyonel aktif park yardımcısı sunuluyor. Yine opsiyonel çeki demiri ile birlikte T-Serisi, römork denge yardımcısı ile de donatılıyor. Opsiyonel LED Yüksek Performanslı farlar da (Progressive Line versiyonunda standart) aktif güvenliğe katkıda bulunuyor. Farlar, geniş ışık huzmesi ve gün ışığına benzer ışık rengi ile güvenliği arttırıyor ve bunu yaparken daha az enerji tüketiyor. T-Serisi aynı zamanda yüksek Mercedes-Benz güvenlik standartlarını da karşılıyor. Standart olarak yedi hava yastığı sunuluyor. Şiddetli bir yandan darbe durumunda, örneğin orta hava yastığı sürücü koltuğu ile ön yolcu koltuğu arasında açılıyor ve iki yolcunun birbiriyle temas riskini azaltıyor.

DİZEL VE BENZİNLİ MOTOR

Yeni T-Serisi’nde ilk aşamada, her biri iki farklı güç seviyesine sahip bir dizel ve bir benzinli motor sunuluyor. 1.5 litrelik tanıdık dizel motor 95 ve 116 beygir seçeneklerini sunuyor. Benzinli 1.3 litrelik ünite ise 102 ve 131 beygir gücünde. Tüm motorlar ECO start/stop işleviyle donatılıyor. 6 ileri manuel şanzıman dışında, iki dizel motor ve daha güçlü olan benzinli motor, 7 kademeli çift kavramalı otomatik şanzıman (DCT) ile de üretiliyor.

MOTOR SEÇENEKLERİ VE TEKNİK ÖZELLİKLER