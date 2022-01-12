Kur ve tedarik ticari araçlara ulaşımı zorlaştırdı

Mercedes-Benz Vito ve Sprinter periyodik bakım fiyatları yeni bir ticari araç maliyetinden daha uygun. Aşin Otomobil ve Aşin Motorlu Araçlar Genel Müdürü Okan Erdem “Artan kurlar ve üretim tarafındaki global aksaklıklar sebebiyle hali hazırda ticaret erbaplarının bir araç alması oldukça zorlaşırken, ellerindeki aracı koruması daha da önemli hale geldi” dedi.

Mercedes-Benz Vito ve Sprinter periyodik bakım fiyatları yeni bir ticari araç maliyetinden daha uygun. Mercedes-Benz Ticari Araçlar Satış Sonrası Yetkili Servisi Aşin Motorlu Araçlar, bazı açıklamalarda bulundu. Üretimde binek otomobillerden daha dayanıklı bir yapıya sahip olacak şekilde geliştirilse de, düzenli bakımın önemine dikkat çeken Aşin Otomobil ve Aşin Motorlu Araçlar Genel Müdürü Okan Erdem, ticari araç sahibi şirketler ve bireysel kullanıcılar için tavsiyelerini paylaştı.

BAKIM ARALIKLARINI UZATMAYIN

Otomobillere göre çok daha fazla yol kat eden hafif ticari araçların, ülkemizde yılda ortalama 30.000 km ile 150.000 km arasında kullanıldığını söyleyen Erdem, “Genellikle ticari amaçlı kullanılan araçlarda en büyük handikap, çok kilometre yapılmasına karşın zamandan tasarruf etmek adına bakımların aksatılması oluyor. Oysa bir günlük kapsamlı bir periyodik bakım sayesinde, problemsiz şekilde bir Vito sınıfı ile 15.000 km, Sprinter sınıfında ise 20.000 km kadar daha yol kat edebilirsiniz.” dedi.

SERMAYENİZE İYİ BAKIN

Düzenli kontrol ve bakımları sürekli aksatılan hafif ticari araçların yakıt tüketimlerinin yüzde 15-20 kadar artabildiğini ifade eden Erdem “Döviz kurlarındaki dalgalanma ve tedarik problemleri günümüz koşullarında yeni bir ticari araç satın almayı her geçen gün zorlaştırıyor. Diğer yandan hali hazırda kullandığınız hafif ticari araç, bir sermaye görevinde ve ticaret erbaplarının sermayelerine iyi bakmalarını tavsiye ediyoruz. Aracınıza yaptıracağınız düzenli periyodik bakım, 75 bin TL’yi bulabilecek motor revizyonlarına karşı en iyi önlem olurken, revizyon sırasında yaşanacak iş ve ciro kaybının da önüne geçecektir.” şeklinde konuştu.