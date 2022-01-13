Uzun bir süredir merakla beklenen Fiat Egea Cross Wagon Türkiye’de yola çıkıyor, otomatik vites seçeneğinin ne zaman geleceği şimdilik belli değil. Fiat Egea Cross’un başlangıç fiyatı yaklaşık 420 bin lira olacak.

Uzun bir süredir merakla beklenen Fiat Egea Cross Türkiye’de yola çıkıyor, otomatik vites seçeneğinin ne zaman geleceği şimdilik belli değil. Son 6 yıldır ülkemizin en çok tercih edilen model ailesi, beşinci gövde tipi olan “Egea Cross Wagon”un da aileye katılmasıyla birlikte otomobil müşterilerinin beklentilerini daha geniş bir yelpazede karşılayacak. Konuyla ilgili görüş veren Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç, “2022 yılına hızlı bir giriş yapıyor ve ailenin diğer üyeleri gibi Tofaş’ta geliştirilerek üretilen Egea Cross Wagon ile müşterilerimizi yine çok beğenileceğine inandığımız bir modelle buluşturuyoruz” dedi.

RED VERSİYONUYLA SATIŞA ÇIKIYOR

Altan Aytaç, Fiat Egea Ailesi’nin yeni üyesi Cross Wagon’un, Ocak ayından itibaren Avrupa Pazarları’nda RED versiyonu ile satışta olacağını söyledi. Egea Ailesi’nin yeni üyesi Cross Wagon’un, ülkemizde ailenin diğer üyeleri gibi en güncel teknolojik özelliklerle satışa sunulduğunun altını çizen Aytaç “En ileri sürüş teknolojileri ile donatılmış, tasarım ve fonksiyonellikten ödün vermeyen Egea Ailesi sunduğu fiyat / fayda dengesiyle çok iddialı ve 6 senedir müşterilerin birinci tercihi olmaya devam ediyor. Pazarın güçlü oyuncusu Egea Sedan’ın haricinde; Hatchback modelimiz segmentindeki başarısını korurken, Station Wagon modelimiz yüzde 86’lık bir payla segmentini domine ediyor. Geçtiğimiz sene tüketiciyle buluşturduğumuz Egea Cross da diğer aile üyeleri gibi çok sevildi ve pazara sunulduğu yıl yaklaşık 20 bin adetlik satış rakamına ulaştı. Türkiye otomotiv tarihinin en başarılı modellerinden biri olan Egea’nın, lansmanından bu yana 345 bin adedi geçen toplam satış rakamı da model ailesinin gücünü yansıtıyor. Sadece 2021 yılında pazarda 71 bin adedin üzerinde satış rakamına ulaşan Egea Ailesi’nin yepyeni üyesi Cross Wagon’un kendi segmentini yaratacağına ve model ailesini daha da güçlendireceğine inanıyorum” dedi.

550 LİTRELİK BAGAJ HACMİ

Fiat Egea Ailesi’nin en yeni üyesi Cross Wagon; fonksiyonellik ve şıklığı tek bir potada birleştiriyor. Yeni bir hedef kitleye yönelik, SUV görünümünde, Station Wagon rahatlığındaki Cross Wagon, Lounge donanım seviyesi ile tercih edilebiliyor. Cross Wagon, 550 litrelik bagaj kapasitesi, yüksek sürüş pozisyonu sunan gövde mimarisi ile outdoor aktivitelerini sevenler, kalabalık aileler ve hobi sahiplerinin tercihi olacağının da sinyalini veriyor.

YERDEN YÜKSEK TASARIM

Egea Cross Wagon’un yerden yüksekliği süspansiyon yapısı, jant ve lastik ölçüleriyle Station Wagon gövde tipine göre 35 mm artıyor. Tıpkı Egea Cross’ta olduğu gibi; Cross Wagon da tasarımsal detaylarıyla fark yaratıyor. Otomobilin crossover detayları çamurlukların etrafındaki gövde kaplamaları ile başlayarak yanlarda ve ön tarafta da devam ediyor. Cross Wagon’un kaslı ön ve arka tamponu, yan marşpiyelleri, 17 inç elmas kesim jantları ve özel tavan rayları da ona güçlü ve gösterişli bir görünüm sağlıyor.

ANAHTARSIZ GİRİŞ

Egea Cross Wagon’da gelişmiş bağlanabilirlik çözümleri ve 10 inç dokunmatik ekrana sahip beşinci nesil UConnect 5 multimedya sistemi yer alıyor. Kullanıcılarına pratik ve kullanışlı bir sürüş deneyimi sunmaya hazırlanan modelde, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto desteğine sahip olan beşinci nesil Uconnect 5, kişiselleştirilebilir profillerle 5 adede kadar konfigürasyonu saklama olanağı yer alıyor. Multimedya sistemi, tıpkı ailenin diğer üyelerinde olduğu gibi aynı anda iki telefonu Bluetooth üzerinden bağlama olanağı da sunuyor. Egea Cross Wagon Lounge, 10 inç dokunmatik ekranının yanı sıra, standart olarak sunduğu anahtarsız giriş & çalıştırma ve kablosuz şarj özelliği sayesinde kullanıcılarının hayatını kolaylaştırmayı hedefliyor.

ZENGİN DONANIMLA GELİYOR

Egea Cross Wagon, aynı zamanda tüm Egea Ailesi gibi sınıfının en zengin güvenlik özelliklerini de kullanıcısına sunuyor. ‘Trafik İşareti Tanıma Sistemi’, ‘Akıllı Hız Asistanı’ ‘Şerit Takip Sistemi’, ‘Sürücü Yorgunluk uyarı Sistemi’, ‘Akıllı Uzun Far’, ‘Kör Nokta Uyarı Sistemi’ ve Ön park sensörleri gibi özellikler sunan Cross Wagon yenilikçi ve modern bir yapı sergiliyor.

EGEA CROSS FİYATI NE KADAR?

Fiat Showroomlarında Ocak ayının sonunda yerlerini alacak Egea Cross Wagon’lar, online satış kanalı, https://online.fiat.com.tr/ üzerinden 11- 31 Ocak tarihleri arasındaki ön satış dönemi boyunca, 419 bin 900 bin TL’den başlayan kampanyalı fiyatla satışa sunulacak. Fiat Egea Station Wagon Fiyat Listesi, Fiat Egea Station Wagon 2021 fiyatları, Fiat Egea Station Wagon 2021 sahibinden