Geçen yılın tek kaybedeni dizel otomobiller

Dizel araç satışları tam gaz düşüşe devam ediyor. Türk otomotiv sektörü zor bir yılı geride bırakırken, pazar en sert pandemi kısıtlamalarının olduğu yıla göre bile yüzde 4,6 daraldı. Çip sorunu satışları deyim yerindeyse allak bullak ederken, fiyatlar da kur etkisiyle çarpıldı. Geçen sene benzinli araç satışlarında hızlı bir büyüme görüldü. Dizelin payı ise neredeyse yüzde 70 seviyelerinden yüzde 20’nin altına indi. Hibrit ve elektrikli araçlarda büyüme neredeyse yüzde 400’e yaklaştı.

ALİ YILDIRIM

Dizel araç satışları tam gaz düşüşe devam ediyor. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı hem Türkiye’de hem de dünyada zor bir yılı geride bıraktı. Özellikle Türkiye’de yaşanan kur krizi ve yüksek vergi dilimleri çip kriziyle birleşince pazarda daralma kaçınılmaz oldu. Pazarda dizeller kaybetti, elektrikliler kazandı. Stok sorunuyla yok satan sektör, Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, 2021 yılında bir önceki yıla göre satışlar yüzde 4,6 daralarak 737 bin 350 oldu. Otomobil satışları bu dönemde yüzde 7,9 geriledi, hafif ticari araç pazarı da tam tersi yüzde 7,9 arttı. Çip krizinin etkisiyle bu yıl üretebilen değil bulabilen sattı.

ÇİPE RAĞMEN İTHALLER YÜKSELİŞE GEÇTİ

ODD verileri, 2021’de yerli üretim modelleri önceki yıla oranla gerilediğini ortaya koydu. İthal araçların satışı ise oransal daha iyi bir seviyede kaldı. 2020’de 335 bin 336 adet yerli model satışı gerçekleşirken geçen yıl 323 bin 627’ye düştü. Böylece daralma yerlide yüzde 8,2 seviyesinde oldu. İthal tarafta da rakamlar yerlilerin oldukça üstünde. Geçtiğimiz yıllarda bu makas oldukça daralmıştı. 2020’de 419 bin 452 adet ithal araç yola çıkarken, 2021’de bu adet 413 bin 723’e indi. İthal modellerde daralma yüzde 1,8 seviyesinde olduğu kayıtlara geçti.

SIFIR DİZELİN ÖMRÜ 5 YIL YOK

Bu yıl otomotiv sektörünün karnesinde dikkat çeken başka bir olay ise hiç kuşkusuz yakıt tipleri. Gelişen teknolojiyle birlikte elektrikli araçlar beklenenden daha hızlı hayatımıza entegre olurken, satışlar da hız kazanmaya başladı. Ayrıca dizel araçların ömrü 1 yıl daha kısaldı. Önümüzdeki 5 yıl bile dizel araçlar için fazla olabilir.

SATIŞ PAYI YÜZDE 20’NİN ALTINA DÜŞTÜ

ODD verilerine baktığımızda 561 bin 853 adetlik otomobil pazarında 373 bin 600 adet benzinli otomobil satıldı. Benzinli araçlar toplam otomobil pazarından yüzde 66,5 oranında pay alırken, 2020’ye göre payı yüzde 28’e yakın arttı. Dizel araçlar ise büyük bir duvara çarptı. 2020’de payları hemen hemen yüzde 70’e yakın olan dizel otomobilin pastası 2021’e yüzde 20’nin bile altına düştü. Dizelde daralma yüzde 50’yi aştı. Hibritlerin payı yüzde 122 üstünde artış yaşarken, elektrikli araçların büyümesi yüzde 267’yi buldu.