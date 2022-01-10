3 belirsizlik 2022’yi şekillendirecek

Otomotiv sektörü zor bir 2021 yılını geride bıraktı. Yeni yılın da belirsizliklerle başladığını söyleyen OYDER Başkanı Mersin “Kurlarda da bir belirsizlik hüküm sürüyor. Ayrıca faizlerin de bir yere oturması lazım. Bu 3 belirsizlik 2022 yılını şekillendirecektir” diye konuştu.

Otomotiv sektörü zor bir 2021 yılını geride bıraktı. Yeni yılın da belirsizliklerle başladığını söyleyen Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Turgay Mersin, 2022 yılına birçok belirsizlikle girdiklerini ve üretimden kaynaklanan bulunurluk sorununun en temel sorun olarak karşılarına çıktığını da belirterek “Çip krizinin ne zaman aşılacağı ile ilgili bir belirsizlik var. Şu anda konuşmak için çok erken. Fakat mart ayından sonra bulunurluk sorununun önemli oranda çözülebileceğini öngörüyorum. Bunun yanında kurlarda da bir belirsizlik hüküm sürüyor. Ayrıca faizlerin de bir yere oturması lazım. Bu 3 belirsizlik 2022 yılını şekillendirecektir” diye konuştu.

‘SORUNLAR GİDERİLİRSE 2021’İN ÜSTÜNE ÇIKARIZ’

Oktay Mersin şu görüşleri dile getirdi: “2022 yılı için şu an itibariyle satış adedi konusunda öngörüde bulunmak yanlış olur. Ancak 2021’in altında kapatmayacağımızı söyleyebilirim. Sektördeki sorunlar giderilebilirse pazarın 2021 üstüne çıkma ihtimali de var. Ayrıca başta çalışan maliyeti olmak üzere tüm maliyetlerin artması da sektörümüzün paydaşlarını etkileyecek gibi görünüyor. Yetkili satıcılık gibi mesleklerde öngörülemeyen ortamlar, işin doğası gereği tedbirli davranmayı gerektirir. Bu nedenle 2022 yılı için tahminde bulunurken tedbirli davranmak gerektiğini düşünüyorum. Ülkemizdeki hızlı ve aşağı-yukarı çok yönlü ve değişken kur hareketleri nedeniyle maliyetler artmaya devam ederse bu artışlar fiyata yansıyacağından talepte bir daralma olması da kaçınılmaz olacaktır” şeklinde konuştu.

BİRBİRİNE ZIT DÖNEMLER YAŞADIK

Turgay Mersin, 2021 yılını zorlu, inişli çıkışlı ve her ayına başka olayın damga vurduğu bir yıl olarak niteleyerek “Adeta siyah ile beyaz, gece ile gündüz kadar birbirine zıt altışar aylık 2 dönem yaşadık. İkinci 6 ay bulunurluk sıkıntısı fiyat istikrarsızlığı ile geçen bir yıl olarak tamamlandı. 2021’in Ocak-Şubat aylarına baktığımızda 1 milyonu geçen bir pazar öngörüyorduk. Ancak ikinci 6 ayda bulunurluk, hammadde, lojistik, kurlar ve faiz oranları devreye girince toplam pazar 737 bin 350 adetlerde gerçekleşti. Bulunurluk sıkıntısına bağlı spekülatif fiyat hareketlerinin de olduğu 2021 yılı, sektörümüzü yordu ve sermaye yapımıza zarar verdi diyebilirim” dedi.

2021’E KUR ARTIŞI DAMGA VURDU

Mersin, talebin çok canlı olduğu dönemlerde arzın çip krizine ve maliyet artışlarına bağlı kısıtlı kalmasının fiyat istikrarı açısından çok büyük ek sorunlar yarattığını da sözlerine ekleyerek “Buna ek olarak kur hareketliliği ve faizler de sektörün yıl sonu kapanışına etki eden faktörler arasında yerini aldı. Özellikle 2021 yılının son 2 ayında yaşadığımız hızlı kur artışları, yüksek enflasyon, genel ekonomik sorunlar 2021 yılına damga vuran diğer faktörlerdi” diye konuştu.