Brisa’nın, Mühendis ‘Tasarlamak İsterSEN’i tamamladı

Geleceğin mühendis adayları arasında ekolojik sürdürülebilirlik ve farkındalık ilkeleri doğrultusunda yaratıcı fikirler ortaya koyup, ‘’gençler arasında daha çevreci bir şirket algısı oluşturmak için nasıl çalışmalar yapmalıyız?’’ sorusuna cevap arayan, Türkiye lastik sektörü lideri Brisa’nın düzenlediği “Tasarlamak İsterSEN” Ideathon Programı 16-17 Aralık’ta gerçekleşti.

Bu yıl ilkini kadın mühendislere özel tasarlayan ve “Dünya Kadın Mühendisler Günü”nde kadın mühendis adaylarına yaptığı çağrıyla duyuran Brisa, tutkuyla tasarlamak isteyen, üniversitelerin mühendislik fakültelerinde okuyan ve yeni mezun mühendis adayları arasında düzenlediği “Tasarlamak İsterSEN” Ideathon Programının ikincisini tamamladı. 16-17 Aralık tarihlerinde Makers Türkiye iş birliğiyle gerçekleşen Ideathon’a 5’er kişiden oluşan 6 takım katıldı. Farklı deneyim ve pozisyonlarda çalışan Brisalı’lardan oluşan jüri ekibi; uygulanabilirlik, kattığı değer, yaratıcılık ve inovasyon, Brisa stratejilerine uyum ve sunum kriterleri açısından değerlendirmesi sonrasında “Brisa Dönüşüm Öncüleri Fellow Programı” projesiyle katılan takım birinci oldu.

İki gün süren bu keyifli ve öğretici maratonda geleceğin mühendis adayları, ‘’gençler arasında çevreci bir şirket olma algısını oluşturmak amacıyla neler yapmalıyız?’’ sorusuna cevap ararken, ekolojik sürdürülebilirlik ve farkındalık ilkeleri doğrultusunda yaratıcı fikirler ürettiler, Ideathon kapsamında Design Thinking gibi başlıklarda eğitimlere katıldılar, sunum yetkinliklerini göstermeye ve etkinliğin proje geliştirme aşamasının ardından gerçekleşen yoga seansı ile rahatlamaya fırsat buldular.

Brisa, geleceğin mühendis adaylarının yaratıcılıklarını teşvik etmeyi, onlara farklı bakış açıları kazandırmayı ve gelişimlerine katkı sağlamayı amaçladığı “Tasarlamak İsterSEN” Ideathon Programına önümüzdeki yıllarda da devam edecek.