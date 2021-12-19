Yüzde 50’lik dilimin anlamı kalmadı

Ülkede yaşanan kur kriziyle birlikte yeni bir otomobil sahibi olmak, artık orta gelirli için bile hayal oldu. TL’nin değer kaybı akabinde hızla artan fiyatlara bir de ÖTV eklenince etiketler bir anda 300 bin bandını geçti. Sadece 3 hafta önce 18 otomobil yüzde 50’lik vergi diliminde yer alıyordu. Bugün ise tabloya bakıldığında elde avuçta sadece 1 model kaldı. Böylece 2021 bitmeden en ucuz otomobil fiyatının da 320 bin lira bandını aşması bekleniyor.

ALİ YILDIRIM

Türkiye son dönemde yaşadığı kur kriziyle, büyük bir ekonomik sorun yaşıyor. Özellikle Merkez Bankası’nın hızlı faiz indirim döngüsü zam yağmurunu da beraberinde getiriyor. İthal ağırlıklı otomotiv pazarı da bundan en fazla etkilenen sektörlerden biri. Alım gücü her geçen gün düşerken, kur ve ÖTV sıfır araç fiyatlarını daha ulaşılmaz bir hale getiriyor.

60 MODEL 4 AYDA ERİDİ

Ağustos ayında güncellenen matrahlarla birlikte otomobil fiyatları yüzde 50 ÖTV etkisiyle düşerken, bugün bir ilk yaşanıyor. O dönemde hemen hemen 60 modelin dahil olduğu ‘en ucuz araçlar’ listesinden bugün eser yok. Daha 3 hafta önce yüzde 50’lik ÖTV diliminde 18 model yer alırken, geçtiğimiz süreçte sadece 1 araç yüzde 50 ÖTV diliminde kaldı. 2021’in sonlarına doğru ise yüzde 50 olan ilk baremin sektör için hiçbir anlamı kalmayacak.

YÜZDE 50’DE SADECE EGEA KALDI

Tabloda görüldüğü üzere matrah sınırında olan 4 modelin de fiyatlarının açıklanmasının ardından Fiat Egea Sedan Easy sadece giriş versiyonuyla ÖTV’ye direnmeye çalışacak. 244 bin 900 liralık etiketiyle model Türkiye’nin en ucuz otomobili olmaya devam ederken, fiyat olarak ona en yakın model ise 326 bin 900 lira ile Fiat Panda. Arada yaklaşık 82 bin liralık fark bulunuyor.

1 HAFTADA 7 MODELİ DAHA YÜZDE 80’E UĞURLADIK

Geçen hafta bu baremde 8 model yer alırken, 1 haftada 7 modelin daha elendiği görülüyor. 7 günde Kia Rio, Hyundai i10, Kia Picanto, Hyundai i20, Fiat Panda, Toyota Yaris ve Renault Clio modellerini de elimizde mendille yüzde 80’e uğurladık. Peki bundan sonra ne olacak?

EN DÜŞÜK DİLİMİN HİÇBİR ANLAMI KALMADI

Artan kur ve buna bağlı olarak değişen vergi dilimleriyle birlikte yakın zamanda dilimde tek kalan Egea da diğer arkadaşlarının yanına katılacak. Böylece yüzde 50 dilimi ortadan kalkacak ve en ucuz otomobilin fiyatı hemen hemen 320 bin TL bandından başlayacak. Ayağını yerden kesmek isteyen vatandaş Ocak 2021’de en ucuz otomobile 130 bin lira ödemesi gerekirken, Ocak 2022’de 350 bin liranın üstüne bile çıkması gerekecek. Sadece bir yıllık fark 220 bin lira olacak. Bu da yüzde 60’lık artışa tekabül ediyor.

46 AY ÇALIŞMASI GEREKEN ASGARİ ÜCRETLİ

YENİ ÜCRETLE BİLE 82 AY ÇALIŞACAK

2021 için belirlenen asgari ücret 2 bin 852 liraydı. Bu dönemde en ucuz otomobilin fiyatı ise 130 bin lira. Bu şartlarda asgari ücretli bir çalışan Türkiye’nin en ucuz otomobiline sahip olmak için 46 aydan fazla bir süre çalışması gerekiyordu. 2022 için ise belirlenen asgari ücret 4 bin 250 lira oldu. En iyi şartlarda bile bakıldığında 350 bin liraya ulaşacak otomobil için daha fazla mesai yapılması gerekiyor. Ocak 2022’de asgari ücretli bir kişi yine Türkiye’nin en ucuz otomobiline bine bilmesi için yaklaşık 82 ayını yemeden içmeden geçirmesi gerekiyor. Böylece asgari ücretin daha şimdiden kur ve vergi altında ezildiği görülüyor.

ARTAN KURLA YİNE KASA KAZANDI

Artan fiyatlar karşısında vatandaşların cebi gittikçe daralırken, devletin vergi gelirleri de artıyor. Bugün yüzde 80 ÖTV diliminde yer alan bir otomobilin hemen hemen etiketinin yarısını vergi oluşturuyor. Böylece tüketici bir otomobil kendine bir otomobil ise devlete almış oluyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı verileri bile gerçeği ortaya koyuyor. Kasım 2021 aylık bütçe verilerine yansıyan tabloya göre, hükümetin özel tüketim vergisi gelirleri yılın ilk 11 ayında geçen yıla göre, motorlu taşıtlar (II) kaleminde yüzde 50 arttığı görülüyor. Pandemiye rağmen 38.4 milyon lira olan ÖTV geliri, Ocak-Kasım 2021’de 57.7 milyon liraya ulaştı. Böylece hedeflerin çoktan geçildiği tabloya yansıyor.