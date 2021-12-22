Keyifli sürüş küçük sınıfta da mümkün

Toyota Yaris 1.5 litrelik benzinli test sürüşü için kolları sıvadık. Küçük sınıfın en sevilen modellerinden olan Toyota Yaris, yeni nesliyle çok daha iddialı ve sportif bir otomobil haline gelmiş. Donanım listesi de oldukça zengin olan yeni jenerasyon, özellikle sportif sürüşüyle atalarına fark atıyor.

Toyota Yaris 1.5 litrelik benzinli test sürüşü için kolları sıvadık. Son yıllarda büyük bir tasarım hamlesiyle dikkatleri üzerine çeken Toyota, adeta kabuk değiştirdi. Tasarımı gibi sürüşü de sportif hale getiren marka, yenilenen Yaris modeliyle bu hamlesini sürdürüyor. Markanın üretimine 1999 yılında başladığı şehirli otomobili, 4’üncü nesliyle yollara çıkmaya başladı. Markanın ekim ayında tanıttığı yeni araç, tasarımıyla olduğu kadar sportif sürüşüyle de dikkatleri çekmeyi başardı. Bu ayki konuklarımızdan olan yeni nesil Yaris, güçlü motoru ve eğlenceli sürüşüyle sınıfının zirvesini hedefliyor.

DAHA BÜYÜK GÖRÜNÜYOR

Küçük sınıfın en bilinen modellerinden olan Yaris, yeni nesliyle de bu özelliğini koruyacak gibi görünüyor. Bize göre bugüne kadarki en sportif kıyafetleriyle yollara çıkan yeni araç, selefinden belirgin şekilde iri görünmeyi başarıyor. Geniş hava girişleriyle dikkat çeken yeni ön panjur ve tek parça halindeki tampon, araca oldukça farklı bir görünüm sağlıyor. Baz modelden itibaren karşımıza çıkan bu tasarım, arka bölümde de devam ediyor. Son derece şık olan arka tasarım da sportif yaklaşımı devam ettiriyor. Araç profilden bakıldığında ise oldukça yuvarlak hatlar barındırıyor. Aracın iç mekanı da tamamen yenilenmiş. Bize Dream X-Pack donanım seviyesiyle konuk olan otomobil, buna rağmen 4.2 inçlik renkli TFT ekran, kablosuz şarj sistemi, akıllı telefon entegrasyonu ve 8 inçlik Toyota Touch 2 multimedya sistemi gibi bolca ekipmana sahip. Yuvarlatılmış hatların devam ettiği iç mekan, genel anlamda kaliteli hissettiriyor. Sadece bize konuk olan donanım seçeneğinde sunulan analog gösterge tablosunun biraz eski hissettirdiğini söyleyebiliriz. Kaliteli kaplamalar ve kokpit tasarımı oldukça şık. Geniş dokunmatik ekranlı multimedya sistemi oldukça kullanışlı ve kaliteli. Geriş görüş kamerasının da sunulduğu ekranın altında klima kumandaları yerleştirilmiş. Ergonomi ve işçilik olarak başarılı olan iç mekanda hem ön hem arka bölümde oldukça ferah bir yaşam alanı sağlanmış.

1.5 LİTRELİK BENZİNLİ

Toyota Yaris, artık yeni nesil bir benzinli üniteyle sunuluyor. 3 silindirli ve 1.5 litre hacmindeki motor. 125 beygir güç ve 153 nm tork üreterek yeni Yaris’i sınıfının en güçlü oyuncuları arasına yerleştiriyor. Motor yenilense de, marka araçta yine CVT tipi otomatik şanzıman yani Multi Drive S’i kullanmayı sürdürüyor. Fakat marka, şanzımanın adeta beyniyle oynamış ve ortaya çok başarılı bir CVT çıkmış.

ORTALAMA TÜKETİM 4.7 LİTRE

Ağırlığı sadece 1065 kilogram olan aracı hareket ettirmede zorlanmayan motor, yeni Yaris’i 0’dan 100 km/s sürate 10.2 saniyede ulaştırıyor. Maksimum sürati saatte 180 kilometre olan otomobil, yüksek hızları çıkmakta da zorlanmıyor. 3 silindirli ünite, performansıyla olduğu kadar tüketimiyle de sürücüsünü mutlu etmeyi başarıyor. Fabrika verilerine göre aracın ortalama tüketimi 4.7 litre. Bu rakama ulaşmak için çok sakin bir kullanım stili belirlemek şart fakat bizim kullanımımızda yol bilgisayarına 5.9 litrelik ortalama yansıdı.

FİYATLAR 368 BİN 400 LİRADAN BAŞLIYOR

Markanın yeni tasarım anlayışıyla birlikte gelen en iyi özelliklerden biri de yol tutuş yeteneği. Tüm yeni Toyota’lar gibi Yaris de oldukça keyifli ve güven veren bir sürüşe sahip. Tatlı sert süspansiyon sistemi de konfor ile sportiflik dengesini sağlamayı başarıyor. 368 bin 400 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulan yeni Yaris’i en üst versiyonu satın almak isteyenler 509 bin 600 lirayı gözden çıkarmalı. Rakiplerle benzer seviyedeki bu fiyata baz versiyondan itibaren oldukça zengin bir donanım listesi eşlik ediyor.