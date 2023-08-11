500 Megane E-Tech saatler içinde yok oldu

Ağustos ayında ön siparişe açılan yüzde 100 elektrikli 500 adet yeni Megane E-Tech, aynı gün tükendi. 1 Ağustos’ta ilk 250 adet araç saatler içinde yok olurken, 8 Ağustos günü ikinci 250 adet de anında satıldı.

Ağustos ayında ön siparişe açılan yüzde 100 elektrikli 500 adet yeni Megane E-Tech, aynı gün tükendi. 1 Ağustos’ta ilk 250 adet araç saatler içinde yok olurken, 8 Ağustos günü ikinci 250 adet de anında satıldı. Elektrikli DNA’sını hem sürüş hem de tasarım öğeleriyle birleştiren Yeni Megane E-Tech %100 Elektrikli Türkiye’de yoğun ilgiyle karşılandı. Ön siparişe sunulan 250 adet Yeni elektrikli model büyük bir hızla tükendi.

450 KM MENZİLE SAHİP

250 adedi daha ön siparişe açılan Iconic versiyona sahip Yeni Megane E-Tech %100 Elektrikli’nin ön sipariş kaydı 250 bin TL ön ödeme karşılığında yapıldı. 60 KWh’lik ince tasarıma sahip bataryası ile 450 km menzile sahip Yeni model E-Tech %100 Elektrikli, 160 kW/220 bg elektrikli motor performansıyla elektrikli otomobil sürüşünün tüm zevklerini yaşatıyor ve 0’dan 100 km/s’ye sadece 7,4 saniyede ulaşıyor. Elektrikli otomobiller için özel üretilmiş CMF-EV platformuna sahip model, 42 dakikada %80 şarj kapasitesi, 21 gelişmiş sürüş destek sistemi, 564 cm2 OpenR Link bilgi-eğlence sistemi ve daha birçok yüksek teknolojiyle Ağustos’ta Türkiye yollarında olacak.