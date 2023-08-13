Honda B sınıfındaki temsilcisi olan Jazz modelini yeni yüzüne kavuşturdu. Kristal Kırmızı ve Gün Işığı Beyazı olmak üzere iki renk seçeneğine sahip Advance donanım paketi ile 1 milyon 390 bin TL satış fiyatıyla Honda bayilerinde yerini aldı.

Honda B sınıfındaki temsilcisi olan Jazz modelini yeni yüzüne kavuşturdu. Yenilenen Jazz e:HEV; yüksek konfor ve genişlik sunan iç mekanı, sihirli koltuklar sayesinde 1.205 litre bagaj avantajı, ısıtmalı ön koltukları ve ısıtmalı direksiyonunun yanı sıra teknoloji ve güvenlik donanımları ile de sınıfında fark yaratıyor. 10 hava yastığı ve Honda SENSING teknolojisi ile kapsamlı ve gelişmiş güvenlik donanımlarına sahip olan Jazz e:HEV, Kristal Kırmızı ve Gün Işığı Beyazı olmak üzere iki renk seçeneğine sahip Advance donanım paketi ile 1 milyon 390 bin TL satış fiyatıyla Honda bayilerinde yerini aldı. Yeni Jazz e:HEV’de zarif ve sportif çizgiler öne çıkıyor. Modelde yenilenen petek ızgara, ön ve arka tampondaki dinamik ve girintili çizgiler de sportiflik vurgusunu destekliyor. Ön cam çıtaları ile sütun kaplamaları diğer dış kaplamalarda kullanılan malzemelerle eşleşerek şık siyah mat bir görünüm sunuyor. Jazz e:HEV’in 16 inç siyah süslemeli yenilenen dinamik tasarımlı jantları da sportif görünümünü tamamlıyor.

KOMPAKT SINIF KADAR GENİŞ

Makyajlı Honda Jazz’da siyah yeni iç döşemeler ve yeni koltuk kumaşları yer alıyor. Dördüncü nesil Jazz’ın iç mekan makyajı; modelin yalın, ergonomik ve kullanışlı olma niteliklerini ileri taşıyor. Kullanıcı merkezli ön konsol, kabin boyunca yatay olarak uzanan zarif yapısıyla öne çıkıyor. Ön konsolun ortasında konumlanan 9 inç büyüklüğündeki dokunmatik ekran ve 7 inç tam TFT gösterge paneli sürücüler için okunaklı bir yapı sunuyor. Sürücünün ve ön yolcunun konfor seviyesini artıran özellikler arasında; ısıtmalı direksiyon ile ısıtmalı ön koltuklar yer alıyor. Ayrıca Jazz e:HEV, arka koltuk diz mesafesinde 986 mm ile sınıfının ilerisinde bir alan genişliği sunuyor. Buna ek olarak daha geniş bir iç mekan sunulmasına imkan yaratmak için ön koltukların altına yerleştirilen yakıt deposu ile de Jazz sınıfında öne çıkıyor. Çok yönlü arka Sihirli Koltuklar ile sunulabilen farklı kullanım kombinasyonları, yenilenen Jazz’ın işlevselliğini desteklemeye devam ediyor. Makyajlı Jazz’ın günlük kullanım için yeterli olan 304 litre bagaj hacmi, Honda mühendisleri tarafından geliştirilen sihirli arka koltukların katlanmasıyla 1.205 litreye yükseliyor.

1.5 LİTRELİK HİBRİT MOTOR

Honda’nın 20 yılı aşkın deneyimi ile geliştirdiği e:HEV teknolojisi; 1.5 litrelik i-VTEC benzinli motora bağlı iki kompakt elektrik motoru, sabit oranlı şanzıman, lityum iyon batarya ve akıllı güç kontrol ünitesinden oluşuyor. Honda Jazz e:HEV güç-aktarma sistemi daha güçlü elektrik motoruyla gelişmiş hızlanma performansı sağlarken verimlilik korunarak da daha dinamik sürüş özellikleri sunuluyor. Gelişmiş e:HEV hibrit sistemin; lityum iyon bataryanın doğrudan elektrikli tahrik motoruna güç sağladığı EV Sürüş, benzinli ve elektrik motorun beraber devrede olduğu Hibrit Sürüş ve benzinli motorun doğrudan tekerleklere güç sağladığı Benzinli Sürüş olmak üzere üç modu bulunuyor. Sistem, üç sürüş modu arasında otomatik geçiş yaparak kesintisiz, dinamik ve akıcı bir sürüş sağlıyor.

ORTALAMA TÜKETİMİ 4,6 LİTRE

Dinamik sürüşü ile öne çıkan makyajlı Jazz’ın şehir içi kullanımda EV ve Hibrit sürüş modları arasında geçiş yapan sistemi, otoyol sürüşlerinde benzinli sürüşü kullanıyor. Hibrit sürüş sırasında benzinli motordan gelen fazla güç, jeneratör motoru üzerinden bataryayı şarj ederken; EV sürüş modunda ise rejeneratif fren yoluyla şarj sağlanıyor. Daha önce 80kW / 109 PS olan elektrik motorunun gücü 90kW / 122 PS’e yükselirken; Jazz e:HEV 253 Nm tork sağlıyor. Bunun yanı sıra benzinli motor gücü de 7 kW’lık bir artış ile 79 kW / 107 PS değerine yükseliyor. Verimlilik konusunda da iddiasını sürdüren Jazz e:HEV, ortalama 104 gr/km (WLTP) CO2 emisyonuna sahipken; ortalama olarak 4,6 lt/100 km (WLTP) yakıt tüketiyor.