Yeni Santa Fe Türkiye’ye ne zaman gelecek?

Yeni Hyundai Santa Fe Türkiye’ye ne zaman gelecek? Hyundai’nin en yeni çizgilerinin sergilendiği SUV modeli Santa Fe şimdiden gün sayıyor. Avrupa pazarına yılın ilk çeyreğinde girecek olan model, Türkiye’de 1.6 litrelik benzinli motor seçeneğiyle satışa sunulacak.

Yeni Hyundai Santa Fe Türkiye’ye ne zaman gelecek? Hyundai’nin en yeni çizgilerinin sergilendiği SUV modeli Santa Fe şimdiden gün sayıyor. Avrupa pazarına yılın ilk çeyreğinde girecek olan model, Türkiye’de 1.6 litrelik benzinli motor seçeneğiyle satışa sunulacak. Yeni modelin köşeli şekli ve uzun dingil mesafesi, SANTA FE’nin daha güçlü bir duruş sergilemesine yardımcı oluyor. Büyüyen boyutlara ek olarak daha cesur ve radikal bir şekilde karşımıza çıkan dış tasarım, hem şehir hem de doğa odaklı ortamlar için son derece uyumlu bir duruş sergiliyor.

DAHA UZUN DİNGİL MESAFESİ

Yeni SANTA FE’nin ön kısmı, H şeklindeki farları, keskin hatlı çamurlukları ve yukarıda konumlandırılmış motor kapağı sayesinde oldukça güçlü bir ilk izlenim bırakıyor. H şeklindeki farlar, alçak konumlu ızgara tasarımı birlikte, cesur ve ayırt edici bir görüntü oluşturmak için Hyundai ambleminden ilham alıyor. Daha uzun dingil mesafesi SANTA FE’ye ihtişam duygusu veriyor. Sportif tavan çizgisi, geniş çamurluk eklentileri, daha kısa ön çıkıntı ve etkileyici tasarımlı 21 inç jantlarla merak uyandıran SANTA FE, bir başka deyişle segmentine farklı bir bakış açısı getiriyor. Global pazarlarda 10 farklı gövde rengiyle satışa sunulacak olan yeni model, dış tasarımındaki ihtişamını renkli görselliğiyle de pekiştirmiş olacak.

DİKEY TASARIMLI İÇ HACİM

SANTA FE’nin tamamen yeni iç mekanı, yatay ve dikey tasarım öğelerini vurguluyor. Dış tasarımın cesur hatlarına uyum sağlayan iç mekanda genişlik hissini artırmak ve benzersiz bir tasarım dengesi oluşturmak için ön panele ve hava menfezlerine H şeklinde bir tasarım uygulanmış. Yeni iç mekan, SUV modelin doğasına uygun olarak konfor ve güvenlik özellikleriyle de destekleniyor. SANTA FE’nin 12,3 inçlik dijital panelini ve bilgi-eğlence sistemini kapsayan sınıfının birincisi Panoramik Kavisli Ekranı, görünürlüğü artırırken aynı zamanda lüks vurgusunu perçinliyor. Daha uzun dingil mesafesi ile gelen Yeni SANTA FE, sınıfında lider bir iç mekan sunuyor. Tamamen katlanabilir ikinci ve üçüncü sıra koltuklar, bagaj kapağı açıkken iç mekana teras benzeri bir alan yaratarak kullanıcıların açık havada daha rahat bir şekilde eğlenmelerini sağlıyor.

AVRUPA PAZARINA ÖZEL 1.6 LİTRELİK MOTOR

Yeni SANTA FE, Kore ve Kuzey Amerika’da iki farklı aktarma organı seçeneğiyle satışa sunulacak. Benzinli 2,5 litrelik turbo ünite (Theta III 2,5T GDI – 8DCT), maksimum 281 PS motor gücüne ve maksimum 265 Nm torka sahip. Benzinli 1,6 litrelik Turbo Hibrit seçenek ise (Gamma III 1.6T GDI HEV – 6AT), maksimum 180 PS güç ve yine 265 Nm tork üretiyor. Avrupalı SANTA FE ise 1,6 litrelik Turbo Hibrit (Gamma III 1,6T GDI HEV – 6AT) ve benzinli 1,6 litrelik Turbo Plug-in Hibrit (Gamma III) motorlarla satışa sunulacak. Amerika ve Avrupa dışındaki bazı pazarlarda da 194 PS gücündeki 2,5 litrelik benzinli motorla satışa sunulacak olan Yeni SANTA FE, ilk olarak yılın ikinci yarısında Kore’de satılmaya başlanacak. Gelecek yılın ilk yarısında Kuzey Amerika ve Avrupa’da piyasaya sürülmesi planlanan otomobilin Kuzey Amerika prömiyeri ise 2023 Los Angeles Otomobil Fuarı’nda gerçekleştirilecek.