200 BEYGİRLİK AUSTRAL TÜRKİYE’DE

Renault kısa bir süre önce pazara sunduğu Austral modelinin tam hibrit versiyonunu yola çıkardı. 200 beygirlik E-Tech full hybrid motoruyla dikkat çeken model, Techno Esprit Alpine versiyonla satışa çıktı.

Renault kısa bir süre önce pazara sunduğu Austral modelinin tam hibrit versiyonunu yola çıkardı. 200 beygirlik E-Tech full hybrid motoruyla dikkat çeken model, Techno Esprit Alpine versiyonla satışa çıktı. Yeni Renault Austral E-Tech full hybrid, yakıt tüketimini ve CO2 emisyonlarını azaltırken, daha iyi performans daha fazla sürüş keyfi sunuyor. Kendi kendini şarj eden tamamen yeni E-Tech “tam hibrit” güç-aktarma sistemi, 200 hp gücünde motorla kombine ediliyor.

TEK DEPOYLA 1100 KM

Şehir içindeki yolculukların %80’ini elektrikli modda yapmaya imkân sağlayan yeni motorda, batarya; yavaşlama ve frenleme sırasında şarj oluyor, bu sayede prize takmadan elektrikli sürüş keyfi yaşanıyor. Uygun koşullarda 130 km/s hıza kadar elektrikli modda sürüş, tek depoyla 1100 km’ye varan sürüş menzili ve şehir içi sürüşte benzinli motora kıyasla sürüş şeklini değiştirmeden %40 yakıt tasarrufu sağlayabiliyor. Bir içten yanmalı motor; iki elektromotor (çekiş için bir ‘e-motor’ ve içten yanmalı motoru çalıştırmak, vites değiştirmek ve bataryayı şarj etmek için bir yüksek voltajlı marş jeneratörü), bir merkezi batarya ve bir akıllı çok modlu şanzımandan oluşuyor.

200 BEYGİR GÜCÜNDE

Austral E-Tech full hybrid’de 96 kW güç ve 205 Nm tork üreten yeni 1,2 litre 3 silindirli turbo beslemeli benzinli motor kullanılıyor. Yüksek güç ve tork üretimine sahip elektromotor (50 kW ve 205 Nm), yüksek kapasiteli bir lityum iyon batarya (1,7 kWh / 400 V) ve ikisi elektrik, beşi hibrit mod olmak üzere 7 vitesli bir şanzıman sistemi ile tamamlanıyor. Bu sayede E-Tech full hybrid teknolojisi 146kW/200 hp toplam güç üretebiliyor. Üstün sürüş keyfi ile yüksek verimlilik için optimize edilen sistem ilk hareket anından itibaren yüksek çekiş gücü, sarsıntısız vites değişimleri, canlı ve istekli hızlanma performansı sunuyor. Austral E-Tech full hybrid, 80-120km/s hızlanmasını sadece 5,9 saniyede gerçekleştiriyor. Yavaşlama ve fren anında otomatik olarak tetiklenen rejeneratif fren işlevi, yüksek kapasiteli lityum iyon bataryaları şarj ediyor ve E-Tech sisteminin verimliliği ile birleştiğinde optimum yakıt ekonomisi sunuyor.

4CONTROL SİSTEMİYLE GELDİ

Austral E-Tech full hybrid, Renault’nun üçüncü nesil dört tekerlekten yönlendirme sistemi Gelişmiş 4Control ile donatılıyor. Segmentindeki diğer modellerden farklı olarak, Austral yeni bir konfor düzeyi, artırılmış çeviklik ve benzersiz performans seviyesi sunuyor. Gelişmiş 4Control ve çok kollu arka aks ile donatılan Austral, tekerleklerin dikey hareketini daha iyi yöneten sistem sayesinde tüm yol koşullarında yol tutuş ve konfor arasında benzersiz bir denge sunuyor. Çok kollu arka akstaki yönlendirme sistemi ile arka tekerlekler ön tekerleklerin aksi yönünde maksimum 5° dönüyor. Diğer modellerden (önceden 3.5°) daha iyi olan bu değer sayesinde Austral 10,1 metre dönüş çapı ile rakipsiz bir değere ulaşıyor. Şehir içinde üstün manevra kabiliyeti ve çeviklik sunan Austral, yüksek hızlı yollarda üstün yol tutuş ve konfor sağlıyor. Viraj alırken (seçilen MULTI-SENSE ayarlarına bağlı olarak 50 km/s’den başlayarak), arka tekerlekler ön tekerleklerle aynı yönde 1°’ye kadar dönerek ekstra denge ve sakin bir sürüş deneyimi yaratıyor.