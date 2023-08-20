526 km menzilli MG Marvel R yola çıktı

MG premium modeli Marvel R Electric satışına başladı. 3 milyona yakın fiyat etiketilye dikkat çeken model, şehir içinde hemen hemen 526 kilometre menzile ulaşıyor.

MG premium modeli Marvel R Electric satışına başladı. 3 milyona yakın fiyat etiketilye dikkat çeken model, şehir içinde hemen hemen 526 kilometre menzile ulaşıyor. Marvel R Electric, 2.989.000 TL’lik başlangıç fiyatı ile premium segmentteki yerini aldı. Ayrıca Doğan Trend Otomotiv, yeni model için 85.000 TL’den başlayan fiyatlar ile kiralama seçeneği de sunuyor. Luxury ve Performance versiyonlarıyla Türkiye yollarına çıkmaya başlayan yeni modelin her iki versiyonunda da 70 kWsa kapasiteye sahip bataryalar bulunuyor. MG’nin Türkiye’deki ilk 4×4 otomobili unvanını kazanan Marvel R Electric Performance 288 HP güç ve WLTP’ye göre 370 kilometre menzil; çift motorlu, arkadan itişli Luxury versiyonu ise 180 HP güç ve 402 kilometrelik WLTP menzil sunuyor. Üç elektromotorla donatılan Performance versiyon 4,9 saniyelik 0-100 km/s hızlanması ve 200 km/s’lik maksimum hızıyla yüksek performanslı bir elektrikli otomobil olduğunu da ispatlıyor.

357 LİTRE BAGAJ HACMİ VAR

MG’nin ileri teknoloji ürünü olan yüzde 100 elektrikli D-SUV modeli Marvel R Electric, çağdaş ve çekici dış tasarımıyla premium bir otomobil olduğunu daha ilk bakışta gösteriyor. 4.674 mm uzunluğu ve 2.804 mm dingil mesafesiyle geniş bir iç mekana sahip yeni SUV, ileri teknoloji ve konforun yanı sıra dayanıklılık ve hafiflik sunuyor. Marvel R Electric, ilerici tasarımını işlevsellikle birleştirerek fark yaratıyor. Azami 750 kg çekme kapasitesine sahip olan SUV, bu sayede römork, karavan veya özel bir bisiklet taşıyıcı üzerinde iki e-bisikleti çekebiliyor. 357 litrelik kapasiteye sahip olan bagajın hacmi, arka koltukların katlanmasıyla 1396 litreye kadar artırılabiliyor. Marvel R Electric’in arkadan itişli versiyonunda, ön kaputunun altında ek bir 150 litrelik bagaj daha yer alıyor. Ayrıca modelde irili ufaklı toplam 25 saklama alanı daha sunularak pratiklik artırılıyor.

512 LEDLİ AYDINLATMA

MG Marvel R, sahip olduğu ileri teknoloji, şık ve sportif tasarım, üstün sürüş özellikleri ve yüksek performansı ile öne çıkıyor. Toplam 512 LED kullanılarak tasarlanan Marvel R’ın hem önünde hem arkasında yer alan yatay LED ışık çizgileri de modele estetik bir görüntü katmasının yanı sıra daha verimli bir aydınlatma sağlıyor. İki farklı çekiş seçeneğiyle sunulan Marvel R Electric’in Performance olarak isimlendirilen dört tekerlekten çekişli versiyonunda üç adet elektrik motorundan elde edilen azami 212 kW (288 HP) güç ve 469 km şehir içi menzil sunuluyor. Arkadan itişli versiyonda ise arka aksta bulunan iki elektrik motoru azami 132 kW (180 HP) güç üretiyor ve menzil şehir içi kullanımlarda 526 km’ye ulaşıyor. Her iki versiyonda da aracın enerjisi 70 kWsa kapasiteye sahip bir bataryadan elde ediliyor. Marvel R Electric, 11 kW kapasiteli bir yerleşik şarj cihazına sahip. Buna ek olarak, DC şarj ile aracın bataryası yaklaşık 40 dakikada yüzde 80 kapasiteye ulaşabiliyor. Ayrıca entegre ısı pompasına sahip iklim kontrolü, düşük sıcaklıklarda dahi etkileyici verimlilik seviyeleri sunuyor. MG’nin premium modeli Marvel R Electric, yüksek performansıyla da dikkat çekiyor. Performance versiyon, sahip olduğu üstün tri-motor teknolojisi ile 0-100 km/s hızlanması 4,9 saniyede tamamlarken her iki versiyon da 200 km/s hıza ulaşabiliyor. Kullanıcı, KERS seviyesini trafik yoğunluğuna göre ayarlayarak enerji geri kazanımı elde edebiliyor.

DONANIMI OLDUKÇA ZENGİN

Marvel R Electric, donanım özellikleri bakımından çok gelişmiş, zengin bir model olarak Premium segmentin gereksinimlerini fazlasıyla karşılıyor. Luxury donanımından itibaren LED farlar, 19 inçlik alaşım jantlar, elektrikli-hafızalı sürücü koltuğu, Bader Napa deri koltuklar, ısıtmalı ve havalandırmalı ön koltuklar, 12.3 inçlik dijital gösterge ekranı, 19.4 inçlik dokunmatik merkezi ekran, menzil artıran donanımlardan ısı pompalı klima ve aktif ön ızgara, 1.14 metrekarelik panoramik cam tavan, ambiyans aydınlatması, sanal pedallı bagaj kapağı, hafızalı yan aynalar, kablosuz telefon şarjı, 360 derece kamera, R-Welcome Akıllı Karşılama Sistemi, MG Pilot Teknolojik Sürüş Destek Sistemi ve 2500 Watt kapasiteli V2L Enerji Paylaşım Özelliği standart olarak sunuluyor. 3.699.000 TL’den satışa sunulan MG Marvel R Performance, 9 hoparlörlü BOSE ses sistemi ve Taba (Alcantara) iç döşeme seçeneği ile araç içindeki yaşam alanını benzersiz bir hale getiriyor.