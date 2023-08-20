Yeni Peugeot 2008 eylülü bekliyor

Yeni Peugeot 2008 eylül ayından itibaren 3 farklı motor seçeneğiyle Türkiye’de yola çıkıyor. Model pazara benzinli 1.2 PureTech 130, dizel 1.5 BlueHDi 130 ve elektrikli 156 HP’lik E-2008 ile boy gösterecek.

Yeni Peugeot 2008 eylül ayından itibaren 3 farklı motor seçeneğiyle Türkiye’de yola çıkıyor. Model pazara benzinli 1.2 PureTech 130, dizel 1.5 BlueHDi 130 ve elektrikli 156 HP’lik E-2008 ile boy gösterecek. 2019 yılının sonunda lanse edilen SUV 2008’den 700.000 adetten fazla üretilirken, araç Avrupa ve Türkiye B-SUV segmenti satışlarında her zaman podyumda yer aldı. 2021’de Avrupa’nın en çok satılan B-SUV’si olarak zirvede yer alan PEUGEOT 2008, Türkiye’de de 2021’de en çok satılan B-SUV oldu. Türkiye’deki toplam SUV 2008 satışları ise 25.000 adedi geride bıraktı. Modelin global başarı performansında, 75.000’den fazla üretilen ve kendi segmentinde elektrikliye geçişin öncüsü olan E-2008 modelinin de payı dikkat çekiyor. PEUGEOT 2008’in 2022’deki satışlarının yüzde 17,4’ünü oluşturan PEUGEOT E-2008, Avrupa’da elektrikli B-SUV satışlarında podyuma çıktı. PEUGEOT 2008 müşterileri, öncelikle zarif, güçlü ve sağlam tasarımdan etkileniyor. Ayrıca yeni 2008, çok yönlü ve dinamik yapısıyla özellikle aktif aileler için uygun bir SUV olarak öne çıkıyor.

434 LİTRE BAGAJ HACMİ VAR

Yeni PEUGEOT 2008, ACTIVE PRIME, ALLURE ve GT versiyonlarıyla İspanya’daki Vigo Fabrikası’nda üretiliyor. Kompakt boyutlarını koruyan PEUGEOT 2008, 4,30 m uzunluğa, 1,987 m genişliğe (aynalar dahil), 1,55 m yüksekliğe (Tavan barları dahil) sahipken dingil mesafesi de 2.605 mm. Omuz çizgisine kadar olan bagaj hacmi 434 litre olan yeni 2008, arka koltukların yatırılmasıyla 1.467 litreye kadar yükleme imkânı sağlıyor. PEUGEOT 2008, tanıtıldığı günden bu yana tasarımıyla öne çıkıyor. PEUGEOT tasarım ekibi, SUV statüsünü daha da güçlendirerek sınıfının üstünde bir ifadeye odaklanıyor. Yeni 2008’lerin ön, yan ve arka logolarında yeni bir yazı tipi ve yeni Bazalt Gri renk dikkat çekiyor. E-2008 ise Mavi ve Beyaz renklerde bir “E” logosuna sahip. Arkadaki PEUGEOT yazısı, parlak siyah bagaj şeridi boyunca uzanıyor.

406 KİLOMETRE MENZİLİ OLACAK

Türkiye’ye 1.2 PureTech 130 S&S EAT8, 1.5 BlueHDi 130 S&S EAT8 ve 156 HP (115 kW)’lik E-2008 versiyonlarıyla gelecek yeni 2008, modern yapısıyla verimli yeni elektrikli motoruyla yeni müşterileri çekmeyi amaçlıyor. E-2008 tamamen elektrikli B-SUV segmentinde konumunu pekiştiriyor. Maksimum güç yüzde 15 artışla 100 kW/136 HP’den 115 kW/156 HP’ye çıkarken, batarya kapasitesi 50 kWsa’ten 54 kWsa’e çıkarıldı. Verimliliği iyileştirme çabası, performans artışı ama aynı zamanda menzilin 345 km (WLTP) yerine 406 km’ye ulaşmasını sağlıyor. Yeni PEUGEOT E-2008, tüm şarj çözümlerine uygun standart olarak tek fazlı 7,4 kW şarj cihazı sunuyor. Yüzde 20’den yüzde 80’e halka açık şarj hızlı şarj cihazlarında (100 kW) 30 dakikada şarj olabiliyor. Wallbox’da (7,4 kW) tamamen şarj olma süresi ise 7,4 saat. Yeni PEUGEOT E-2008’in bataryası 8 yıl veya 160.000 km garantili olarak satılıyor. Yeni 2008’in, elektrikli dışında tüm kullanıcı gereksinimlerine cevap veren benzinli ve dizel motor seçenekleri EAT8 tam otomatik şanzımanla Türkiye’de yollara çıkıyor.