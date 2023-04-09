Avrupa içten yanmaya kapıyı kapattı Türkiye gözde pazar oldu

Avrupa’da sert emisyon kurallarıyla otomotiv üreticileri tamamen elektrikli araç satışına mecbur kaldı. Öte yandan var olan yatırımlarına devam etmek isteyen markalar ise alternatif pazar arayışlarına girdi. Türkiye’nin bu konuda gözde olduğunu söyleyen Opel CEO’su Florian Huettl da “2028 itibarıyla Avrupa’da sadece elektrikli otomobil satacağız. Türkiye bu kadar hızlı değil. İçten yanmalı motorlarla birlikte devam edeceğiz” dedi.

ALİ YILDIRIM

Avrupa pazarında değişen normlar otomotivde yeni alternatif arayışlarını da beraberinde getirdi. Özellikle 2030’dan sonra elektrikli otomobillere geçiş dönüşümü, benzinli ve dizel otomobillerin önünü komple kesecek. Burada var olan yatırımlarla bir süre daha devam etmek isteyen üreticiler, bu çağrıya AB bölgesinden cevap alamayınca alternatif pazarlar için çalışmalara çoktan başladı. Türkiye’de bu alternatif pazar için gözde ülkelerden biri haline geliyor. Avrupalı üreticiler bölgede satamayacakları içten yanmalı otomobilleri bir süre daha Türkiye gibi pazarlarda satmaya devam edecek. Birçok marka daha şimdiden elektrikli dönüşümde Türkiye’de de ürünlerini sunmaya başladı fakat pazar hala istenilen seviyenin oldukça altında. Bu yüzden AB gibi çevreci ve katı kurallar olmayan ülkelerde tercihler içten yanmalı modellerden yana. Bu yüzden Stellantis markaları için de Türkiye oldukça iyi bir pazar haline geldi. Bunu Türkiye ziyaretinde bir araya geldiğimiz Opel CEO’su Florian Huettl de dile getiriyor. Opel’in hızlı bir elektrikli dönüşüm içerisinde yer aldığını söyleyen Huettl, 2028 itibarıyla Avrupa’da sadece elektrikli otomobil satacaklarını ifade etti.

2028 İTİBARIYLA SADECE ELEKTRİKLİ ARAÇ SATACAĞIZ

Florian Huettl “Bizim için en önemli konu, Avrupa’da 2028 itibarıyla sadece bataryalı elektrikli araç satacak olmamız. Yani 2028, Avrupa’da bataryalı elektrikliye geçiş yılı. Pazar payı istatistiklerimize de bakacak olursanız, bataryalı elektrik pazarında Avrupa’da çok büyük bir büyüme var. Şu anda Türkiye’deki pazar payımız yüzde 5’in üzerinde ve hızla büyüyoruz. Dolayısıyla müşteriler bataryalı elektriğe geçiş yaptıkça Opel’in konumu güçleniyor. Bütün bu araçlar geleneksel içten yanmalı araçlar olacak. Motor seçeneği açısından aynı zamanda bataryalı elektrik versiyonları da boy gösterecek” dedi.

‘TÜRKİYE’DE GEÇİŞ AVRUPA KADAR HIZLI DEĞİL’

Türkiye’de elektrikli araçlara geçiş hızının Avrupa ile aynı hızda olmayacağını ifade eden Florian Huettl “Yani içten yanmalı motorlarla birlikte devam edeceğiz. İlerledikçe karar vereceğiz. Yani sadece pazarın elektrikli araç kısmıyla ilgili değil ama küresel kısmıyla ilgili de bunu söyleyebiliriz. Biz bunu gözlemlemeye devam edeceğiz ama içten yanmalı motorları Türkiye pazarında ve başka pazarlarda da devam ettirmeyi düşünüyoruz. Açıkçası çok samimi olarak çok heyecanlıyım. Türkiye’de de bir şeylerin değiştiğini gördüğümde de çok mutlu oluyorum. Biz de bunun bir parçası olmak istiyoruz. Tabii ki getireceğimiz yeni modellerde geleneksel içten yanmalı motorlar da olacak ki daha geniş bir müşteri kitlesine hitap edebilelim Türkiye’de” diye konuştu.

‘BURASI ALIŞILMIŞIN DIŞINDA BİR PAZAR’

Türkiye pazarı hakkında sorularımızı da cevaplayan Florian Huettl, ülkenin oldukça dinamik bir yapıya sahip olduğunu söyledi. Huettl “Tüm araç üreticileri için Türkiye pazarında çok zorluklar var. Çok hızlı da büyüyebiliyor. Aynı zamanda çok hızlı da yavaşlayabiliyor. Pek çok şey olabiliyor genel pazar çerçevesinde ama Türkiye pazarı, dinamiklerinin çok farklı yönlere, çok hızlı bir şekilde evrilebileceği bir pazar. Türkiye pazarının gerçekten alışılmışın dışında bir pazar olduğunu ve aynı zamanda güçlü bir dinamiğe sahip olduğunu söyleyebilirim” ifadelerini kullandı.

‘YENİ B SUV İLK KEZ TÜRKİYE’DE LANSE EDİLECEK’

Türkiye’de oldukça başarılı bir yıl geçirdiklerine değinen Florian Huettl, Astra modelinin oldukça başarılı bir satış grafiği yakaladığını kaydetti. Çok ciddi atağa geçeceklerinin altını çizen Huettl “Astra’nın bataryalı elektrikli versiyonu, yani salt elektrikli bir Astra’nın lansmanı önümüzdeki 3-4 ay içinde yapılacak. Astra elektrik, ilk olarak 3 ülkede; Almanya, İngiltere ve Türkiye’de lanse edilecek. Türkiye’ye 2 yeni araç daha getirmeye karar verdik. Yeni Grandland 2024’ün ikinci yarısında tanıtılacak. Bu modelin elektrikli ve geleneksel güç ünitesine sahip olan versiyonu da olacak. İkinci olarak yeni bir B SUV’u da Türkiye’ye getireceğiz gelecek sene. Şu andaki Crossland’in devamı olacak. Bu araç özellikle Türkiye pazarı için önemli ölçüde ilgi çekici bir araç olacak. Tam elektrikli oluşuyla bütün bu yeni eğilimin faydalarından yararlanacak. Bu aracın lansmanını ilk olarak Türkiye’de yapacağız” açıklamasında bulundu.