Çinli Skywell 15 ülkenin yönetimini Türkiye’ye verdi

Türkiye pazarında 1 yıldır faaliyet gösteren Skywell, ET5 modelinin makyajlı versiyonunu da yola çıkardı. 650 kilometre menzile kavuşan yeni model, aynı zamanda tasarımda da ufak değişiklikler gerçekleştirdi. 2 bin 500 adet olarak belirledikleri satış hedeflerini yenilenen model ile birlikte 4 bine çıkardıklarına dikkat çeken Skywell Türkiye CEO’su Ulubaş, 15 ülkenin distribütörlük ve yönetimini Ulu Motor’a verildiğini vurguladı.

ALİ YILDIRIM

Türkiye’de elektrikli dönüşümü fırsat bilen Çinli üreticiler, yıllardır pazarda olan markalardan elini daha çabuk tuttu. Son bir yıldır pazarda boy gösteren Skywell de bunlardan biri. Çinli üreticinin Ulu Motor ile pazara sunduğu ET5, ufak bir makyaj operasyonundan geçerek hem yenilendi hem de menzili arttı. “Getirebileceğimiz kadar sipariş alıyoruz” diyen Skywell Türkiye CEO’su Mahmut Ulubaş, 2 bin 500 adet olarak belirledikleri satış hedeflerini yenilenen model ile birlikte 4 bine çıkardıklarına dikkat çekti. Skywell Türkiye olarak yakaladıkları başarının 15 ülkenin distribütörlük ve yönetimini Ulu Motor’a getirdiğini vurgulayan Ulubaş “Gürcistan’dan başlayarak aralarında Bulgaristan, Hırvatistan, Slovenya, Slovakya, Bosna Hersek, Makedonya, Arnavutluk, Çekya ve Macaristan’ın da olduğu toplam 15 ülkenin yönetimi ve distribütörlüğü bize verildi. Markanın bu bölgedeki doğrudan temsilcisi olarak hem Skywell modellerinin satış ve deneyim kanallarının planlanması, hem bayiliklerin atanması ve yönetilmesinin yanında markanın vitrini olan Skywell Europe’un web sitesinin ve sosyal medyasının da yönetimini artık biz yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

642 KİLOMETRE MENZİLİ VAR

Tam dolu bir batarya ile 642 kilometre yol yapabilen yeni ET5, Türkiye’deki elektrikli araç seçenekleri arasında öne çıkan Çinli modellerden biri olarak dikkat çekiyor. Hızlı şarj ile yarım saatte 320 kilometre yol yapacak kadar depolama yapabilen uzun menzilli araca sahip olmak isteyenler, sıra beklemeden ET5 modelini satın alabiliyorlar.

EVDEN 100 KM’LİK ŞARJ 20 LİRA

Mahmut Ulubaş “86 kwh yüksek kapasiteli bataryası sayesinde, şehir içinde 642 km’ye kadar menzil sunabilen ET5, 0’dan 100 km/s hıza ulaşması 7.9 saniye sürüyor. Son teknolojik donanımlarla tasarlanan 150 kW gücündeki elektrikli eSUV modelimiz, hızlı şarj olma özelliğiyle yüzde 20’den yüzde 70 seviyesine dolumu ise yaklaşık 30 dakika sürüyor. Ev tipi prizlerde 100 kilometrelik mesafe için gereken şarj kapasitesinin maliyeti, yaklaşık olarak 20 liralık bir maliyete denk geliyor” dedi.