Fiat ilk çeyrekte liderliğini korudu

FIAT markası 2023 yılının ilk 3 ayında da liderliğini korudu. İlk 3 ayda, hem otomobil ve hem de toplam otomotiv pazarının en çok tercih edilen markası olan FIAT, Egea Model Ailesi’nin başarısının yanında pazara mart ayında sunulan FIAT 500e’nin de başarılı performansıyla dikkat çekti.

FIAT markası 2023 yılının ilk 3 ayında da liderliğini korudu. İlk 3 ayda, hem otomobil ve hem de toplam otomotiv pazarının en çok tercih edilen markası olan FIAT, Egea Model Ailesi’nin başarısının yanında pazara mart ayında sunulan FIAT 500e’nin de başarılı performansıyla dikkat çekti. FIAT’ın hafif ticari araç pazarındaki kuvvetli oyuncuları Doblo ile Fiorino modelleri de yine tüketici tarafından çok tercih edildi. Marka, 2023 yılının ilk 3 ayında gerçekleştirdiği 49 bin 704 adet otomobil ve hafif ticari araç satışı ile yüzde 21,1’lik Pazar payı elde etti.

EGEA CROSS SEGMENT LİDERİ

Mart ayında toplam otomotiv pazarının yüzde 19,7’lik kısmını tek başına Fiat markasının oluşturduğunu belirten Altan Aytaç, “Fiat Egea, liderliğini sürdürüyor. Egea Cross’a da kuvvetli müşteri ilgisi gözlemliyoruz. Bulunduğu segmentin en üst seviyesinde teknoloji ve konfor sunan Egea’nın Cross gövde tipi 9 bin 765 adetlik satışla, 2023’ün ilk 3 ayında da segmentinde lider oldu” dedi. Sözlerine FIAT markasının hafif ticari araçlardaki istikrarlı satış performansına da değinen Aytaç “Yılın ilk 3 ayında FIAT markasının satışlarının yüzde 98’i yerli üretimden oluştu. Tofaş’ta üretilen Doblo ve Fiorino sınıflarının önde gelen modelleri olmayı sürdürdüler.” diye konuştu.

FİAT 500e BİTTİ

Altan Aytaç mart ayında satışına başladıkları tamamen elektrikli FIAT 500e’nin de satış başarısına vurgu yaptı. “FIAT 500e’yi mart ayında Hatchback, 3+1 ve Cabrio gövde tiplerinde, en üst donanıma sahip La Prima versiyonuyla müşterilerimizle buluşturduk. FIAT 500e araçlarımızın tamamı satıldı. İkonik 500 tasarımını, elektrikli ve premium bir sürüş deneyimi ile buluşturan 500e, A segmentinde de lider olmamızı sağladı. Tüm FIAT bayileri ve markamızın online satış platformu “fiatonline.com.tr” üzerinden pazara sunduğumuz 500e’ye olan yüksek talebin 2023 yılı boyunca devam edeceğine ve başarılı satış performansının süreceğine inanıyorum” dedi.

100’ÜNCÜ YILA ÖZEL EGEA

Altan Aytaç ayrıca FIAT markası olarak, “Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü Yıldönümü”nü yerli üretim modellerimizle kutlamak istiyoruz. Bu vesileyle, Tofaş Fabrikası’nda üretmekte olduğumuz tüm modellerimize, imza niteliğinde “Cumhuriyet 100 Yaşında” logosu ekliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti için bu özel ve senede Egea Ailesi, Doblo ve Fiorino modellerimizde bu logoya yer veriyoruz. Markamızın liderliği Cumhuriyet’in 100’üncü yılı anısına gerçekleştirdiğimiz bu uygulamayla daha da anlamlı olacak.” diyerek sözlerine son verdi.