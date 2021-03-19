MOOV 400 sıfır Kia Picanto’yu sokağa bıraktı

400 Yeni Kia Picanto MOOV ile sokağa salındı. MOOV, toplamda 2 bin 500 adete yakın aracıyla İstanbul, İzmir ve Ankara’da hizmet veriyor.

400 Yeni Kia Picanto MOOV ile sokağa salındı. MOOV, filo yatırımlarına aralıksız devam ediyor. Son olarak uygulamasında fırsat araçları seçeneği sunarak MOOVER olarak tanımladığı kullanıcılarıyla birlikte hizmetini geliştiren MOOV, 400 Yeni KIA Picanto’yu da DenizFilo’nun sunduğu finansal çözümle filosuna dahil ederek gücüne güç katmaya devam etti.

FİLO 2 BİN 500 ARACA ULAŞTI

Eylül 2018’de Türkiye’de ilk kez serbest dolaşımlı araç paylaşım modelini İstanbulluların hizmetine sunduklarını belirten Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Emre Ayyıldız, “700 araçla başladığımız MOOV’da kısa zamanda çok yol kat ettik. Salgına rağmen yatırımlarımıza devam ettik. Geçtiğimiz yıl İzmir ve Ankara’yı da hizmet bölgelerimize dahil ettik ve üç büyükşehirde tek uygulama üzerinden hizmet veren marka konumuna ulaştık. Bugün filomuza dahil ettiğimiz 400 Yeni Kia Picanto ile filomuzu yaklaşık 2 bin 500 araca çıkarttık. Filomuzu geliştirerek çevresel anlamda da bir yatırım yapmış olduk. Daha önce 2 milyon defa kiralamayla 12 bin ton CO2 salınımının önüne geçmiştik. Şimdi bu oranı arttırmayı hedefliyoruz. Öncüsü olduğumuz sektörü geliştirmek adına yatırım ve yeniliklerimize sürekli devam ediyoruz.” dedi.

FIRSAT ARAÇLARI DA MEVCUT

MOOV’daki yeniliklere de ara vermeden devam ettiklerini belirten Ayyıldız, “Fırsat araçları oluşturduk ve dünyadaki araç paylaşım uygulamaları arasında birçok ilkleri gerçekleştirerek kitle kaynak kullanımı (crowd sourcing) uygulamalarını hayata geçirdik. Dünya çapındaki bu inovatif yaklaşımımızı biraz anlatmak gerekirse, MOOVER’lara fırsat araçları başlığı altında “Yıkama Noktasına Bırakma Fırsatı”, “Yakıt Fırsatı”, “Mesafe Fırsatı” seçenekleri altında 60 TL’ye varan indirimler sunuyoruz ve böylece hem indirim kazanmalarını sağlıyor hem de gelir modeli olarak adlandırabileceğimiz bir dünyanın kapısını aralıyoruz” ifadelerini kullandı.

GELECEKTE DAHA FAZLA TERCİH EDİLECEK

Kia’nın Genel Müdürü Can Ağyel, 400 Yeni Kia Picanto’nun MOOV filosuna eklenmesiyle ilgili olarak, “Anadolu Grubu’nun yenilikçi ve sektöründe lider markası MOOV’un filosuna 400 Yeni Kia Picanto dahil edilmesine vesile olduğumuz için oldukça mutluyuz. Araç paylaşımının ve ulaşım modellerinin gelecekte daha fazla tercih edileceğini düşünüyoruz. Kia da global anlamda ulaşımın geleceği için yatırımlarına devam ediyor” dedi.

FİNANSMAN ÇÖZÜMÜ DENİZFİLO’DAN

400 Yeni Kia Picanto’nun MOOV bünyesine DenizFilo’nun finansal çözümleriyle dahil edilmesine yönelik değerlendirmelerde DenizFilo Genel Müdür Yardımcısı Kaan Özgan, “Özellikle küresel salgın ile birlikte toplu taşımaya olan talebin azalması, tüm dünyada MOOV gibi mobil hizmet sunan araç paylaşımı çözümlerini ön plana taşıdı. Yenilikçi çözümleri desteklemeyi önceliklerimiz arasında bulunduran bir grup olarak, bu projede DenizFilo’nun araçlarının yer almasından mutluluk duyuyoruz. Benzer projelere destek vermeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.