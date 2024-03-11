Kadınlar da ‘Kia EV9’ dedi

‘Kadınlar Dünyasında Yılın Otomobili’ ödülünü Kia EV9 aldı. Aynı zamanda model 2024’ün en iyi SUV modeli de seçildi.

‘Kadınlar Dünyasında Yılın Otomobili’ ödülünü Kia EV9 aldı. Aynı zamanda model 2024’ün en iyi SUV modeli de seçildi. Geçtiğimiz günlerde Türkiye lansmanı gerçekleşen Kia’nın yeni elektrikli amiral modeli yüzde yüz elektrikli SUV EV9, ‘Kadınlar Dünyasında Yılın Otomobili’ (WWCOTY) 2024 ödüllerinde dünyanın en iyi otomobili seçilerek zafere ulaştı. Beş kıta ve 52 ülkeden 75 kadın otomobil gazetecisinden oluşan jürinin seçimi Dünya Kadınlar Günü’nde açıklandı. Bu sene 14. kez düzenlenen yarışmada EV9, kullanıcılarının ihtiyaçlarına yönelik özellikleriyle dikkat çekti. Elektrikli SUV’lar alanında en iyi seçenek olarak gösterilen EV9, bu segmentte türünün ilk örneklerinden olan etkileyici yedi koltuk kapasitesi, 5 metrelik uzunluğuna rağmen sahip olduğu aerodinamik özellikleri, üstün performansı ve hem çift yönlü şarj hem de ultra hızlı şarj özellikleri sunan son teknolojiye sahip tasarımıyla göz doldurdu.

GEÇEN YIL DA NİRO EV ALMIŞTI

Oy kullanmadan önce onlarca modeli test eden ve her detayı değerlendiren jüri, ilk tur oylamada toplam 63 aday arasından belirlenen 5 kategorideki en iyi otomobilleri seçti. Kia EV9 bu oylamada da yenilikçi tasarımı, yüksek teknoloji seviyesi, aile dostu iç mekân kapasitesi ile öne çıkarak “en iyi SUV” kategorisinin de kazananı oldu. Geçen yıl Niro EV modeliyle Kadınlar Dünyasında Yılın Otomobili ödülünün sahibi olan Kia, EV9 modeliyle de aynı ödülü kazandı ve üst üste iki yıl önemli bir başarıya imza atmış oldu.