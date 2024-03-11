Chery İspanya’ya OMODA markasıyla giriş yaptı

Çinli Chery Avrupa pazarına İspanya’dan OMODA markasıyla giriş yaptı. İspanya pazarına 28 farklı bayiyle giriş yapan OMODA, 65 satış noktasını devreye girecek.

Çinli Chery Avrupa pazarına İspanya’dan OMODA markasıyla giriş yaptı. İspanya pazarına 28 farklı bayiyle giriş yapan OMODA, 65 satış noktasını devreye girecek. Çinli otomotiv devi Chery’nin çevreyi korumayı odak noktasına alan markası OMODA, Şubat ayı sonunda İspanya’nın başkenti Madrid’in kalbi niteliğindeki ünlü Cibeles Sarayı’nda (Palacio de Cibeles) ses getirecek bir marka ve ürün tanıtım etkinliği gerçekleştirdi. Bu özel etkinlik, OMODA markasının yüksek potansiyele sahip Avrupa pazarına girişini simgeliyor.

28 BAYİ AÇTI 65 OLACAK

Tanıtım etkinliğinin gerçekleştirildiği İspanya ise markanın Avrupa genelinde daha da yaygınlaşması açısından köprü görevi görüyor. Cibeles Sarayı’nda gerçekleştirilen etkinliğe, İspanyol hükümetinin 28 resmi temsilcisinin yanı sıra, OMODA İspanya marka elçisi ünlü şarkıcı ve aktör Jaime Lorente de katıldı. Chery Group Baş Teknoloji Sorumlusu Dr. Gao Xinhua, Chery Automobile Başkan Yardımcısı Charlie Zhang, OMODA CEO’su Shawn Xu ve diğer üst düzey marka yetkilileri de bu tarihi anı 300’ün üzerinde gazeteci ve bayi temsilcisiyle paylaştı. Chery Group Baş Teknoloji Sorumlusu Dr. Gao Xinhua, “İspanya, OMODA markasının yenilik, moda, teknoloji ve çevre koruma yaklaşımıyla mükemmel uyum sağlayan, canlı, yaratıcı ve derin bir kültürel mirasla dolu bir ülke” dedi.

İLK MODEL OMODA C5

Markanın ilk crossover SUV modeli olan OMODA C5, “Art in Motion” adındaki sportif tasarım dilini benimseyerek benzersiz ve modaya uygun crossover SUV tarzı ortaya koyuyor. OMODA C5, yüzde 78 yüksek dayanımlı çelik gövdesinin yanında standart olarak birçok gelişmiş akıllı sürüş destek sistemiyle donatılıyor. İspanya’da bir teslimat merkezi (PDI kontrol merkezi), çağrı merkezi ve teknik eğitim merkezi kurmak üzere dünyanın lider depolama ve lojistik tedarikçisi Kuehne+Nagel ile ortaklığa imza attı.

TÜRKİYE HÜKÜMETİNDEN BÜYÜK ÖVGÜ ALDI

2023 yılı, OMODA’nın küreselleşmesinde önemli bir aşamayı temsil diyor. Markanın yeni enerji çözümleri Türkiye, Endonezya, Malezya ve diğer ülkelerdeki hükümetlerin üst kademelerinden büyük beğeni ve takdir alıyor. İspanya’daki bu tanıtım etkinliği, OMODA için Avrupa pazarında önemli bir atılımı işaret ediyor. Ayrıca Chery Grubu altında farklı bir marka olarak çekici ve yenilikçi yaklaşımını daha da vurguluyor. OMODA, Avrupa pazarındaki genişlemesini gelecekte de hızlandırmaya devam edecek. Marka, üstün ürün kalitesi, devam eden teknolojik yenilikleri ve kapsamlı stratejik planlamaları ile kullanıcılara daha geniş bir yelpazede kaliteli, akıllı modeller sunmayı amaçlıyor. Bu girişim, geleceğin, modanın, teknolojinin ve çevre dostu akıllı SUV’ların dünyayı dolaşmasını sağlayarak çevre dostu ulaşımın dünya genelinde yaygınlaşmasını teşvik etmeye adanmış durumda.