Renault prestij markasını Türkiye’ye getirdi

Renault Group’un en prestijli marklarından biri olan Alpine A110 ile Türkiye pazarına girdi. Markanın 3 farklı versiyonu olan A110, A110 GT ve A110 S modelleriyle satışa sunulan modelin başlangıç fiyatı 5.9 milyon lira.

Renault Group’un en prestijli marklarından biri olan Alpine A110 ile Türkiye pazarına girdi. Markanın 3 farklı versiyonu olan A110, A110 GT ve A110 S modelleriyle satışa sunulan modelin başlangıç fiyatı 5.9 milyon lira.

155’İNCİ SATIŞ NOKTASI SARIYER’DE

İstanbul Sarıyer’de yeni açılan A110 modelinin satışının gerçekleşeceği Alpine Center İstanbul, markanın uluslararası genişleme stratejisi çerçevesinde dünyadaki 155. satış noktası olurken; Türkiye ise uluslararası pazarda Alpine’i temsil eden 5. ülke oldu.

1.8 LİTRELİK TURBO BENZİNLİ

Alpine’in satışa sunulan üç versiyonunda da 4 silindirli 1.8 turbo motor ve çift ıslak kavramalı Getrag yedi vitesli otomatik şanzıman kullanıldı. Ön ve arka çift salıncaklı süspansiyon sistemi ile performansa ve konfora dayalı sürüş deneyimine odaklanıldı. Yüksek performanslı Brembo Fren Sistemi ve 320 mm fren diski ile sürüş güvenliği maksimum seviyeye çıkartıldı. Alpine A110’un tüm versiyonlarının gövdesi %96 alüminyum yapıda, %44 ön ve %56 arka ağırlık dağılımı olacak şekilde dizayn edildi. Böylece A110’a hafiflik ve çevik hareket kabiliyeti kazandırıldı. A110, tüm bu özellikleri sayesinde 0’dan 100 km hıza 4,2 ila 4,5 saniyede ulaşabiliyor.

B HB BİR OTOMOBİL KADAR AĞIRLIĞI VAR

A110’un her versiyonunun öne çıkan birbirinden farklı özellikleri bulunuyor. Örneğin A110’un boş ağırlığı 1102 kg, A110 GT’nin boş ağırlığı 1119 kg, A110 S’in boş ağırlığı ise 1109 kg. A110 252 beygir gücüne ve 320 Nm maksimum torka sahipken, A110 GT ve A110 S versiyonları 300 beygir gücüne ve 340 Nm maksimum torka sahip. A110 ve A110 GT versiyonları 250 km/sa maksimum hıza ulaşabiliyorken, A110 S aero kit olmadan 260 km/sa hıza, aero kitle birlikte ise 275 km/sa hıza kadar ulaşabiliyor. A110 S ayrıca yüksekliği ile diğer modellerden ayrılıyor. A110 ve A110 GT’de yükseklik 1,252 mm iken, A110 S’te yükseklik spor şasi ile birlikte 4 mm düşürülerek piste daha uygun hale getirildi.

FOCAL PREMIUM SES SİSTEMİ

İç mekanda kullanılan Sabelt marka koltuklar, versiyona göre Bucket veya Comfort tipi koltuklar ile deri veya mikrofiber döşeme olarak kombinlenebiliyor. 13,1 kilogramdan başlayan ağırlığa sahip Sabelt koltuklar otomobilin hafifliğine büyük katkı sağlarken, farklı renklerdeki dikiş detaylarıyla daha fazla kişiselleştirme seçeneği sunuyor. İç kapıda kullanılan gövde rengi ile aynı renkteki eklentiler, modelin iç ve dış görünümü arasında bütünlük sağlıyor. Focal Premium ses sistemi ile sürücü hazzı maksimuma çıkarılıyor.

3 FARKLI VERSİYONU VAR

Alpine A110, efsanevi Berlinette geleneğini sürdürürken aynı zamanda orijinal Alpine heyecanının saf ifadesini sunuyor. Klasik Alpine deneyiminin modern halini en yoğun şekilde yaşatan bu versiyon, olağanüstü bir çeviklik ve performans sergiliyor. A110 opsiyonsuz fiyatı 5.900.000 TL.

Alpine A110 GT, zarafet ve performansı bir arada sunan bir Grand Tourer. Kahverengi iç tasarımı ve ikonik dış görünümüyle sürüş deneyimini konforlu ve heyecan verici bir boyuta taşıyor. A110 GT opsiyonsuz fiyatı 6.800.000 TL.

Alpine A110 S, performansı zirveye ulaştıran ve enerjisini sportif tasarımıyla pistlerden yollara taşıyan sıra dışı bir deneyimin kapılarını aralıyor. A110 S opsiyonsuz fiyatı 7.000.000 TL