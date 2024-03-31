Yeni Kia EV9, New York International Autoshow’da düzenlenen Dünya Otomobil Ödülleri’nde “Dünyada Yılın Otomobili” ve “Dünyada Yılın Elektrikli Otomobili” ödüllerinin sahibi oldu.

Kia EV9 dünyanın en iyi otomobili seçildi. Kısa bir süre önce Türkiye lansmanını gerçekleştiren Kia’nın yeni elektrikli E Segment SUV modeli EV9 ödüllerine yenilerini ekledi. New York International Autoshow’da düzenlenen Dünya Otomobil Ödülleri’nde “Dünyada Yılın Otomobili” ve “Dünyada Yılın Elektrikli Otomobili” ödüllerine layık görülen EV9 böylece yalnızca mart ayındaki ödül sayısını dörde çıkarmış oldu. Dünya Otomobil Ödülleri’nde, 29 ülkeyi temsil eden 100 seçkin otomotiv gazetecisinden oluşan jüri tarafından “Dünyada Yılın Otomobili” seçilen Yeni Kia EV9’un yenilikçi tasarımı, geniş iç mekanı ve teknolojisi beğeni topladı. Kia, bu ödülle birlikte aynı organizasyondan 2020 yılından bu yana toplam beş ödüle layık görülmüş oldu.

OLAĞANÜSTÜ ARAÇLAR

SUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Kia Başkanı ve CEO’su Ho Sung Song “EV9’un Dünyada Yılın Otomobili ve Dünyada Yılın Elektrikli Otomobili seçilmesinden büyük onur duyuyoruz. Bu zafer, teknoloji ve tasarım mükemmelliğinin sınırlarını zorlamaya olan bağlılığımızın bir kanıtıdır. Kia EV9’un devam eden başarısıyla birlikte biz de dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılar için sürüş deneyimini yeniden tanımlamaya, olağanüstü araçlar sunmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı. “Zıtlıkların Birleşimi” felsefesinden ilham alan tasarımı ve kullanıcıların sürüş deneyimlerini yeniden şekillendiren donanımları ile sınıfında dikkatleri üzerine çeken Yeni Kia EV9, 8 Mart 2024’de açıklanan Kadınlar Dünyasında Yılın Otomobili (WWCOTY-The Women’s World Car of the Year) seçimlerinde 2024 yılında dünyanın en iyi otomobili ve en iyi SUV’u da seçilmişti.