En iyi kullanılmış elektrikli otomobil tercihleri belli oldu. MG’nin elektrikli modeli MG ZS EV, “What Car?” tarafından düzenlenen 2021 Elektrikli Otomobil Ödülleri’nde “En İyi Kullanılmış Elektrikli Kompakt SUV” seçildi.

En iyi kullanılmış elektrikli otomobil tercihleri belli oldu. İngiliz kökenli MG markasının %100 elektrikli modeli MG ZS EV, Avrupa’nın önde gelen otomobil dergisi İngiliz “What Car?” tarafından düzenlenen 2021 Elektrikli Otomobil Ödülleri’nde “En İyi Kullanılmış Elektrikli Kompakt SUV” seçildi. MG’nin Avrupa’da 2019 yılında satışa sunduğu %100 elektrikli B SUV modeli, özellikle “fiyat-performans konusunda rakipsiz” olması nedeniyle büyük övgü toplayarak başarıya ulaştı. Elektrikli ve hibrit modellerin kendi segmentlerinde analiz edilmesinin ardından ödüle uzanan MG ZS EV, kompakt SUV segmentinde satın alınabilecek en iyi otomobil olarak nitelendi.

YÜZDE 100 ELEKTRİKLİ MODEL

Ödül süreci ise elektrikli araçlar hakkındaki en doğru tavsiyeyi tüketicilere verebilmek adına, pazarda bulunan her bir %100 elektrikli (BEV) ve şarj edilebilir hibrit (plug-in hybrid) otomobil modelinin detaylı incelenmesiyle gerçekleşti. Bu süre zarfında tüm adaylar farklı kategorilerde gruplandırıldı ve her kategoriden tek birinci çıkacak şekilde puanlama gerçekleşti. Süreç boyunca, uzman heyet tarafından kullanılmış elektrikli otomobiller de incelendi. Bu sayede, kullanıcıların bütçelerine uygun fiyat aralığında, almayı düşündükleri elektrikli otomobillerden hangisinin en iyi olduğunun anlaşılması sağlanmış oldu.

YILIN EN İYİ AİLE OTOMOBİLİ

Tüm dünyada en hızlı büyüyen araç segmentinin şarj edilebilir elektrikli otomobiller olması, “What Car?” dergisinin ödüllerine de yansıyarak “kullanılmış elektrikli otomobil” kategorisinin oluşmasını sağladı. Bu kategorideki ilk ödülün MG ZS EV’ye verilmesi ise İngiliz MG için ayrı bir önem taşıyor. MG ZS EV modeli yine bu yıl içerisinde, Belçika’daki Flaman Otomobil Birliği’nin (VAB) “2021 Yılının Aile Otomobili” seçimlerinde “Elektrikli” kategorisinin kazananı olmuştu. MG ZS EV’nin bu başarılarını değerlendiren MG Motor Europe CEO’su Matt Lei, “Yeni bir üretici ve yeni bir marka olarak Avrupa’da bir yolculuğa çıktık. Ürünlerimizin Avrupa’da şimdiden büyük bir coşkuyla karşılandığını görmek çok güzel” açıklamalarında bulundu.