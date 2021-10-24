Toyota Plaza Aktoy plaza en iyi işveren ödülü aldı

Dünya çapındaki “En İyi İşverenleri” belirleyen Great PlacetoWork Enstitüsü’nden Toyota Plaza Aktoy 2 ödül birden aldı.

Toyota’nın başarılı yetkili satıcısı ve servisi Toyota Plaza Aktoy, faaliyete geçtiği 3 yıl içinde layık görüldüğü ödüllere yenilerini ekledi. 2018 yılından bu yana İstanbul Avcılar’da hizmet veren Toyota Plaza Aktoy,Great PlaceToWork tarafından bu yıl düzenlenen “Türkiye’nin En İyi İşverenleri” yarışmasında ikincilik ödülü ile birlikte yine Great PlaceToWork tarafından Bölge ve Özel Ödüller Yarışması “Üretim Kategorisinde” birincilik ödülünü almaya hak kazandı.

Toyota Plaza Aktoy ayrıca, Toyota bayilerinin 2020 yılı performans değerlendirilmesinde de ‘Üstün Başarı Ödülü’, ‘Müşteri Memnuniyeti Satış Ödülü’ ve ‘Müşteri Memnuniyeti Satış Sonrası Ödülü’ olmak üzere 3 ödül birden alarak büyük bir başarıya imza atmıştı.

EN İYİYİ HEDEFLEDİK

30 yılı aşkın süredir dünya çapındaki En İyi İşverenleri belirleyen Great PlacetoWork Enstitüsü tarafından online olarak düzenlenen ödül töreni sonrası bir açıklama yapan Küçükoğlu Holding İnsan Kaynakları ve Perakende Grup Başkanı Yahya Erçetin, proje bazlı çalışmaların başarıyı getirdiğini belirterek “Kurum kültürünü güncelleme ve çalışanlara benimsetme projesini 2 yıl kadar önce devreye aldık. Bu projenin amacı; şirketlerimize ‘güvenilirlik, saygı, hakkaniyet, takım ruhu ve gurur kültürünü’ yerleştirerek mutlu çalışanların olduğu çalışma ortamını sağlamaktı.

En iyiyi hedefleyerek yola çıkmıştık; şimdi geldiğimiz noktada Great PlaceToWork tarafından layık görüldüğümüz 2 ödül ile bu çalışmalarımız taçlandı. Bu ödüller, motivasyonumuzu daha da artırıyor. Ödüllerin alınmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımı yürekten kutluyor, bizi tercih eden müşterilerimize de teşekkürlerimi sunuyorum.” şeklinde konuştu.

Toyota Plaza Aktoy’un Küçükoğlu Holding iştiraklerinden biri olduğunu da söyleyen Erçetin, temelleri 1985 yılında İstanbul’da atılan Küçükoğlu Holding’in otomotiv, inşaat ve perakende sektörlerinde faaliyet gösterdiğini belirterek “İstanbul, Bursa Kocaeli, Adapazarı ve Slovenya’nın Koper şehrinde toplam 110 bin metrekare alanda faaliyet gösteriyoruz. İştiraklerimizde bin 600 kişiye istihdam sağlıyoruz. Toksan, Ak-Pres, Akteknik ve Ak Automotive firmalarımızda üretilen parçalar dünyanın en prestijli otomobillerinde kullanılıyor. Şirketlerimiz, üretimlerinin yüzde 50’den fazlasını doğrudan ihraç ediyor.” dedi.

“ENDÜSTRİYEL PSİKOLOG” GÖREV YAPIYOR

Küçükoğlu Holding İnsan Kaynakları ve Perakende Grup Başkanı Yahya Erçetin, holding bünyesinde yaklaşık 1,5 yıldır “Endüstriyel Psikolog” ile çalıştıklarını da sözlerine ekleyerek şunları söyledi:

“Çalışan tüm arkadaşlarımızın iş-yaşam dengesi bizim önem verdiğimiz bir başka konu. Çalışanlarımızın iş-yaşam dengesinden eğitimlerine kadar her şeyin konuşulabildiği ve bir gün randevulu olarak uyguladığımız “Açık Kapı Günleri” uygulamamız ile çalışanlarımızın iş ve sosyal yaşamında karşılaştıkları psikolojik sorunları konusunda onlara destek oluyoruz. İlk zamanlar çalışanlarımızın çekinerek baktıkları bu uygulamamız, memnuniyetle görüyorum ki en çok kabul gören uygulamalarımız içinde bulunuyor. Bunun yanında holding genelinde İnsan Kaynakları politikalarımızı bu yönde geliştirerek ofis çalışanlarımız için “Esnek Çalışma Saati” uygulamasına da geçtik. Çalışanlarımız, yasal çerçeve içerisinde ve müşteri isteklerini göz önüne alarak bu modelde çalışabilmektedir. Buradaki amacımız çalışanlarımızın ailesiyle daha verimli bir zaman geçirmesi, anne-babaysa eşiyle, çocuklarıyla ilgilenebileceği zaman yaratmasıdır.”