‘Gidecek yol kalmadı gerçeklerle yüzleşiyoruz’

TAYSAD Başkanı Albert Saydam “Herkes 2020’ye göre yüzde 10-12, bölgeye göre 14’lük büyümelerden bahsediyordu. Şu anda artık sene biterken, gidecek yol da kalmadığından dolayı gerçeklerle yüzleşiyoruz. Şu andaki gözüken tahminler yüzde 1 mertebesinde, geçen seneye göre bir büyüme olacağı” dedi.

TAYSAD Başkanı Albert Saydam gündemi değerlendirdi. Dünya tedarik sistemini kasıp kavuran çip krizi, özellikle otomotiv sektörünü büyük bir sekteye uğrattı. Bu konuda açıklamalarda bulunan Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Başkanı Albert Saydam “Herkes 2020’ye göre yüzde 10-12, bölgeye göre 14’lük büyümelerden bahsediyordu. Şu anda artık sene biterken, gidecek yol da kalmadığından dolayı gerçeklerle yüzleşiyoruz. Şu andaki gözüken tahminler yüzde 1 mertebesinde, geçen seneye göre bir büyüme olacağı. Açıkça söyleyeyim bu rakamın da gerçekleşmesi esasında net değil. Daha düşmesi söz konusu” dedi.

YÜZDE 15 ARASINDA SIKIŞTIK KALDIK

Türkiye’nin üretim olarak 13’üncü sırada kaldığını anlatan Saydam “Son 5-6 seneye göre en iyi durum gibi gözüküyor ama hep 15 ila 13 arasında sıkışmış durumdayız” diye konuştu. Şu andaki gündemin çok daha kısa vadeli olduğunu anlatan Saydam, gündemde iyi bir haber olmadığını ve sektörün negatif bir ajanda ile karşı kaşıya kaldığının altını çizdi. Saydam şöyle devam etti: “Biliyorsunuz dünya otomotiv sanayinde bu sene 210 milyar dolarlık bir kayıptan bahsediliyordu. Şu anda bu rakam 250 milyar dolara doğru gidiyor. Dünya otomotiv ticaretindeki payımızda yaklaşık 1,5 ila yüzde 1,7’dir. Dolayısıyla basit bir hesapla bizim de yaklaşık olarak 3 milyar dolarlık, 3-4 milyar dolarlık bir kaybımız var. Biz derken Türk otomotiv sanayi, tedarik ve ana sanayi dahil.”

ELEKTRİKLİ ARAÇLARA HAZIRLIKLI OLMAMIZ LAZIM

Elektrikli araç sektöründen de bahseden Saydam şunları ekledi: “2035 veya 2040’tan evvel elektrikleşme olmaz derken ülkeler, şehirler, belediyeler teker teker şehirlerinde veya pazarlarında elektrik veya sıfır emisyonlu araç haricinde, içten yanmalı araçlara müsaade etmeyecekleri yönünde açıklamalar yapıyor. Takvimlerini öne çekiyor. En sonunda 2030’ların başı derken şu anda 2025’lere kadar, takvim çekilmiş durumda. Ve sürekli elektrikleşmenin öne çekilen bir takvimi var. Pazar üzerindeki, sanayi üzerindeki baskı artıyor.”