Otomobile 3 ayda 150 bin lira zam

TL tarihinin en kötü dönemine imza atarken, ithal ağırlıklı giden otomotiv sektörü de yüksek kurdan nasibini alıyor. Matrah öncesi fiyatlar çoktan geçilirken, bizim tablomuzdaki modellere göre, 150 bin liraya yaklaşan kur ve ÖTV farkı gerçekleşti.

ALİ YILDIRIM

Son yükselen kur ile birlikte TL tarihinin en kötü dönemine imza attı. İthal ağırlıklı giden otomotiv sektörü de kurun huysuzlanmasından bile anında etkileniyor. Matrah öncesi fiyatlar çoktan geçilirken, bizim tablomuzdaki modellere göre, 150 bin liraya yaklaşan kur ve ÖTV farkı gerçekleşti. Ağustos 2021’de matrah artışıyla birlikte fiyatı düşen modellerin 3 aylık süreçte etiketlerde sert artışlar görüldü.

FİYATLAR YÜZDE 65 ARTTI

Dilimin biraz daha aşağısında kalan modellerde yüzde 3 ila yüzde 65 arasında artışlar görüldü. Fiyat farkları o döneme göre, 150 bin liraları aştı. Birçok otomobilin fiyatı matrah öncesi dönemi bile geçti. Bazı markaların fiyat listelerinde ise kıpırdama olmadı. 11 Ağustos 2021’de hazırladığımız liste karşısında bugün yeni fiyatlara baktığımızda 15 modelin 6’sı matrah öncesini bile çoktan aştı. Listede sadece Toyota’nın bazı modellerinde fiyat sabit kaldı.