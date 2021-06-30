Türkiye’nin yeni yerli SUV’u Hyundai Bayon gün yüzüne çıktı. B-SUV platformunda yükselen modelin başlangıç fiyatı ise 201 bin 900 lira olarak belirlendi. Bayon Hyundai’nin Türkiye’de ürettiği 3 model olarak dikkat çekiyor.

Hyundai Türkiye’nin İzmit’te ürettiği 3’üncü model olan Bayon, yola çıktı. Artan B-SUV segmentine yeni bir soluk getirecek olan Bayon, Hyundai Kona’ya kardeş olacak. Hyundai Assan başkanı Sangsu Kim “Geçtiğimiz yıl yeni i10 ve i20 projelerimizi gecikmeden tamamladık. Bu yıl da birçok zorlu süreci geride bırakarak BAYON’un seri üretimine tam planladığımız tarihte başladık. BAYON üretimimizle birlikte 170 milyon Euro’nun üzerindeki yatırımımızı tamamlamış bulunuyoruz. Bu katma değeri yüksek olan otomobilimiz Hyundai Assan’ın kardeş ülkemiz Türkiye’deki geleceği için kilit bir rol oynayacak.Her zaman olduğu gibi Türkiye ekonomisine ve istihdamına önümüzdeki yıllarda da katkı vermeye devam edeceğiz” dedi.

TÜKETİCİNİN TERCİHİ SUV’DAN YANA

Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, şunları söyledi. “KONA ve TUCSON ile dünya çapında büyük başarılar elde ederek SUV pazarına damga vuran Hyundai, bu başarısını değişen tüketici beklentileri doğrultusunda hazırlanan kompakt B-SUV modeli BAYON ile devam ettirmeyi amaçlıyor. BAYON’un Türkiye pazarında da tüm dikkatleri üzerine toplayacağına yürekten inanıyoruz. Farklı segmentlerin en avantajlı özelliklerini bünyesinde toplayan BAYON’un, hem Türk aile yapısına uyumlu olduğunu hem de gençlerin ve kendini genç hissedenlerin beklentilerini karşılayacağını düşünüyoruz”.

GENİŞ ÖN IZGARA ÜÇ PARÇALI AYDINLATMA GRUBU

BAYON, ön tarafta geniş bir ızgara ile kendisini ifade etmeye başlıyor. Aşağı ve yana doğru açılan ızgaranın her iki tarafında geniş hava açıklıkları bulunuyor. Üç parçadan oluşan aydınlatma grubu, gündüz sürüş farları, kısa ve uzun farlar olmak üzere araca şık bir ambiyans kazandırıyor. Genişlik hissini vurgulayan gündüz sürüş farları, kaputun ucuna doğru konumlandırılmış. Ön tamponun alt kısmındaki gri renkli bölüm ise otomobilin karakteristik SUV kimliğini pekiştirmiş oluyor.

ARKA KISIM YEPYENİ

Otomobilin arkasında ise tamamen farklı bir tasarım özelliği karşımıza çıkıyor. Daha önce hiç bir Hyundai modelinde kullanılmayan bu tasarım çizgisi, tıpkı önde olduğu gibi otomobilin genişlik ve SUV hissini belirgin bir şekilde ortaya çıkarıyor. Arka stop lambaları ok şeklinde verilirken, orta kısımda siyah bir bölüm dikkat çekiyor. Bu açısal çizgiler ve siyah parça sayesinde hacim vurgulanırken aynı zamanda bagaj ve tampon arasındaki ters ve eğik geçişler de görsel olarak benzersiz ve etkileyici bir tasarım sunuyor. LED stop lambaları ve gri renkli difüzör de bu canlı bölümü destekleyen bir diğer unsur. SUV gövde tipine uygun bir şekilde geliştirilen alüminyum alaşımlı jantlar, BAYON’da donanım seviyesine göre 16 ve 17 inç çapında veriliyor. Hyundai BAYON, toplam dokuz dış renk seçeneği ile üretim bandından çıkıyor.

İÇ MEKAN İ20’DEN TANIDIK

BAYON, ferah ve geniş bir iç mekana sahip. Ön ve arka yolcuların konforunu en üst düzeye taşıyan iç mekanda bagaj alanı da ailelerin kullanımı için son derece yeterli. İç mekanda donanım seviyesine bağlı olarak 10,25 inç dijital göstergeye ve yine 10,25 inç bilgi eğlence ekranı var. Ayrıca, otomobilde yine donanım seviyesine bağlı olarak 8 inçlik bir ekran daha bulunuyor. Sıra dışı tasarıma sahip otomobilin kokpitinde, kapı kollarında ve saklama ceplerinde iç mekanı şıklaştıran LED ortam aydınlatması da bulunuyor. Gövdesinde 9 farklı renk seçeneği bulunan yeni otomobilin kabininde de iki farklı iç mekan rengi mevcut. Tamamen siyah ve bej döşemelerle beraber sürücünün iç mekana odaklanmasını sağlayacak sakin bir atmosfer sunuluyor.

411 LİTRELİK BAGAJ

Otomobilde 411 litrelik bir bagaj alanı var. BAYON böylece kompakt boyutlarına rağmen daha büyük bir bagaj hacmi ile geliyor. Kaydırılabilen akıllı bagaj pandizotu sayesinde yüksek boyutlu eşyaları taşırken fonksiyonellik de unutulmuyor. B-SUV otomobilin uzunluğu 4.180 mm, genişliği 1.775 mm ve yüksekliği de 1.500 mm. BAYON, 2.580 mm dingil mesafesine sahip ve ideal bir diz mesafesi sunuyor. Bu yeterli mesafe ile önde veya arkada oturan yolcular son derece rahat bir sürüş deneyimi yaşamış oluyorlar. Bu rakam ön tarafta 1.072 mm, arkadaysa 882 mm olarak veriliyor. BAYON, 17 inç jant lastik kombinasyonuyla beraber 183 mm’ye kadar yerden yükseklik de sunuyor ve diğer B-SUV modellerden daha yüksek olarak öne çıkıyor.

GÜVENLİKTE ZENGİN

BAYON, güvenli ve sağlam bir otomobil olmasını donanım listesindeki gelişmiş güvenlik ekipmanlarına borçlu. Diğer Hyundai SUV modellerinde olduğu gibi SmartSense güvenlik özellikleriyle donatılan otomobilde çoğu sistem standart olarak sunuluyor. Yarı otonom sürüş özelliğiyle rakiplerinden ayrılan BAYON, Şerit Takip Asistanı (LFA) ile şeritten ayrılmamak için sürücüsüne yardımcı oluyor. Ön Çarpışma Önleme Yardımcısı (FCA) ise öndeki araca veya nesneye yaklaşırken öncelikli olarak sürücüyü sesli ve görsel olarak uyarıyor. Eğer sürücü fren yapmaz ise çarpışmanın meydana gelmesini önlemek için otomatik olarak kendisi fren yapmaya başlıyor. BAYON ayrıca, muhtemel bir odak sorunu halinde sürücünün dikkatini toplaması için yine uyarılarda bulunmaya başlıyor. Sürücü Dikkat Uyarısı (DAW), uykulu veya dikkatsiz sürüşü algılamak için sürüş tarzını sürekli olarak analiz ediyor. Tüm bu özelliklere ek olarak, Arka Yolcu Uyarısı (ROA) ise sensörler aracılığıyla çalışıyor. Arka koltukta çocuk veya evcil hayvan unutulmaması için sürücü aracı terk etmeden önce bilgilendiriliyor. Bu sayede olası tehlikelerin veya kazaların önüne geçilmiş oluyor. BAYON, geri manevra yaparken de benzer kazaları önlemek adına otomatik bir park sistemine sahip. Sürücü çaprazdan gelen aracı fark edemediğinde sesli olarak uyarılıyor.

HİBRİT VE BENZİNLİ MOTOR SEÇENEĞİ

Hyundai BAYON, geliştirilmiş bir motor ailesi ile üretiliyor. Yakıt verimliliği ve düşük CO2 emisyonları ile dikkat çeken MPi ve T-GDi turbo beslemeli motorlar öne çıkıyor. Ayrıca, daha fazla yakıt ekonomisi için 48 voltluk hafif hibrit teknolojisi (48V) de sunuluyor. BAYON’da sunulan 48V hafif hibrit teknolojisi, 7DCT otomatik şanzıman ve 120 beygir gücüyle sunuluyor. 1.0 litrelik T-GDi motorun 100 beygirlik versiyonu ise 48V hafif hibrit teknolojisi olmadan da tercih edilebiliyor. 7DCT ile kombine edilen bu seçenek, 100 PS gücünde. Eco, Normal ve Sport olmak üzere üç farklı sürüş moduna sahip bu etkili seçenek haricinde 6 ileri manuel veya 6 ileri tork konvertörlü otomatik şanzımanla sunulan 1.4 litre 100 PS atmosferik bir motor da var. Bayon’daki 1.4 litrelik 100 PS gücündeki atmosferik motor, ülkemizdeki en çok talep edilen ve en çok satış adetlerine ulaşması beklenen seçenek olarak lanse ediliyor.