175 kişiye özel Maserati

Maserati’nin görsel kodları ve Hiroşi’nin Fragment markasının sokak tarzı arasındaki bu buluşma, müzik- otomobil formunda bir iş birliğine dönüştü. Bu ortaklıktan doğan ve toplam 175 adet üretilecek Maserati Ghibli özel versiyonları Operanera ve Operabianca ise Tokyo’da tanıtıldı.

Maserati’nin görsel kodları ile Japon sanatçı Hiroşi Fujiwara’nın Fragment markası müzik- otomobil formunda bir iş birliği için bir araya geldi. Bu ortaklıktan doğan Ghibli özel versiyonları Operanera ve Operabianca ise Tokyo’da tanıtıldı. Maserati ve Hiroşi Fujiwara ortaklığı; kullanıcıların otomobillerini tasarlamalarına izin veren Maserati Fuoriserie kişiselleştirme programının yeteneklerini sergiliyor. Böylelikle otomobil; bir nesne olmanın ötesinde, kişinin yolda gururla giydiği kullanıcıya özgü bir giysi ve çağdaş lüksün simgesi haline dönüşüyor.

İTALYAN VE JAPON TASARIMI

Saygın bir trend belirleyici, hip hop’u Güneşin Doğduğu Ülkeye ilk getiren DJ’lerden ve Tokyo’da 1980’lerin sokak giyim kültürünün öncüsü olan Fujiwara da Maserati gibi engelleri aşarak cüretkar olma yeteneği taşıyor. Japonca’da konformist olmayan anlamına gelen ‘Itanji’ ruhundan esinlenerek tasarlanan Operabianca ve Operanera özel versiyonları, İtalyan tasarımı ve Japon mükemmeliyetçiliğini bir araya getiriyor.

2 ÖZEL VERSİYON

Toplamda 175 adet üretilecek iki özel versiyonda renklerin uyumu sadece dış görünümle sınırlı kalmıyor, gövde rengindeki jantlardan, kapı kollarına kadar devam ediyor. İç mekanda ise dikişlerle kontrast gümüş süslemeler ve birinci sınıf deri koltuk başlarındaki Maserati logosu ile Alcantara kullanımı dikkat çekiyor. Emniyet kemerlerinin koyu mavi renkte tasarlandığı özel versiyonlarda ön ızgara, ortaklığın ikonik detayını taşıyor. Fujiwara’nın şehirli tarzı, sadece bu versiyonlarda kullanılan özel bir ızgara ve logoda hayat buluyor.

20 İNÇLİK URANO JANT

Ghibli Operanera ve Ghibli Operabianca’nın tasarımında ayrıca 20 inçlik Urano mat siyah jantlar ve C sütunlarında Fragment logolu özgün bir amblem de kullanılıyor. Son olarak ikonik üçlü yan hava çıkış kanalının altında alfanümerik M157110519FRG kodu göz çarpıyor. Bu etiket aslında ortaklığın mührü olarak anılıyor. Bu mührün ilk beş karakteri Ghibli’nin ID kodunu, devam eden altı rakam Hiroşi ve Centro Stile Maserati arasındaki ilk toplantı tarihi olan 5 Kasım 2019’u; son üç harf ise Fragment’in kısaltmasını temsil ediyor.