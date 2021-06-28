Samanlıkta iğne aramak boyasız araç aramaktan kolay

Boyasız araba hayal oldu. Türkiye’de yılda ortalama 2 milyon hasar dosyası açılıyor. Bu ek olarak 2 milyon araçta da kayıt dışı onarım gerçekleşiyor. Toplamda yılda 4 milyon araç boyanırken, RS Servis CEO’su Ünaldı “Trafiğe kayıtlı 24 milyon aracın yaş ortalaması halen 14,2 seviyesinde ve ikinci el boyasız araç aramak, günümüz şartlarında samanlıkta iğne aramaya benziyor” dedi.

Boyasız araba hayal oldu. Artan fiyatlarla birlikte sıfır araca gücü yetmeyen tüketiciler, çareyi ikinci el araçta arıyor. Yaklaşık son 3 yıldır bırakın sıfır aracı, ikinci eller bile yatırım aracına dönüştü. Araç tedariğinde yaşanan sorunlar, kur ve yeni model yılıyla artan fiyatlarla ayağını yerden kesmenin bedeli 150 bin TL’yi aştı. Geçen yılın mart ayında 50 bin liraya otomobil almak isteyen dar gelirli, 2005 ila 2010 arasındaki modellere rahatlıkla bakabilirken, şimdi aynı modelleri hatta çok çok altını bütçesini 100 bin liralara çıkarsa bile ancak bol boyalı ve ağır hasar kaydıyla ulaşabiliyor.

USTALAR GÖZLERİYLE BAKIYORDU

Suistimal edilen boya konusuyla ilgili RS Servis CEO’su Ünal Ünaldı “15 yıl önce bir araç satın alırken karoserdeki boya tespiti, ustaların gözle kontrolüyle gerçekleştiriliyor, fabrikanın çektiği meges ile tamirhanenin çektiği meges karşılaştırılıyordu. Kurumsal ekspertiz firmalarının pazara dahil olması, ikinci eldeki güven problemini bir nebze azalttı. Ancak boya konusuyla ilgili yanlış algı devam ediyor” dedi.

HER KAZADA ORTALAMA 3 PARÇA BOYANIYOR

Verilere göre Türkiye’de her yıl ortalama 1 milyon kasko, 1 milyon trafik olmak üzere 2 milyon hasar dosyası açılıyor. Asıl sorunun ise artı olarak 2 milyon aracın da her yıl hasar dosyası açılmadan onarılması. Ünaldı “Her kazada, bir araçta ortalama 3 parça boyanıyor. Yani yılda 4 milyon araç ve 12 milyon araç parçası boyanıyor. Trafikteki 24 milyon taşıtın yaş ortalaması ise halen 14,2. Böyle bir araç parkında tüketiciler boyalı parça sayısından çok, boya işleminin niteliğine ve kaporta onarımının, aracın orijinaliyle uyum sağlamasına dikkat etmeli. TSE belgeli servislerde, fabrika boya kalitesine maksimum sadık kalınarak, uzman eğitimli teknisyenler tarafından uygulanan profesyonel boya işlemi, aracın değerini korur. Dünyanın önde gelen boya şirketlerinden bir tanesi ile uzman teknisyen yetiştirmek üzere çalışmalarımıza yakın zamanda başlayacağız. Aksi takdirde ikinci el boyasız araç aramak, günümüz şartlarında samanlıkta iğne aramaya benziyor.” dedi.

AYDA 350 BİN ARACA KAPORTA İŞLEMİ YAPILIYOR

Ünal Ünaldı ayrıca kaza sonrası araç onarımlarındaki kırılımları da paylaşarak “Kaskodan hasar dosyası açılan araçların yüzde 35’i yetkili servis, yüzde 45’i özel servis, yüzde 20’si ise tamirhanelerin yolunu tutuyor. Zorunlu trafik sigortası üzerinden açılan hasar dosyalarındaysa araçların yüzde 55’i tamirhane, yüzde 35’i özel servis, sadece yüzde 10’u ise yetkili servislerde boyanıyor ve onarılıyor. Ayda 350 bin aracın boyandığı çok büyük bir sektörün içindeyiz ve en dikkat edilmesi gereken unsur, 2 yıl garanti verebilen, tam teşekküllü, TSE belgeli servislerin tercih edilmesi. Kalitesiz malzeme kullanımı ve özensiz işçilik araç değerini düşürecek asıl etkenlerdir” açıklamasını yaptı.